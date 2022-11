Black Panther : Wakanda Forever réussit en avançant et en faisant ses adieux

Dans les comics, personne ne meurt jamais vraiment.

La mort est une stratégie de vente. Une façon de renouveler une propriété, de faire la une des journaux. Vous appuyez sur pause sur un personnage, réinitialisez les chiffres sur le livre et revenez avec une mission renouvelée (et peut-être un changement de costume).

Mais la mort de Chadwick Boseman, l’acteur qui incarnait le rôle de Black Panther, a laissé une plaie douloureuse à sa place. 2018 Panthère noire était plus qu’un film, c’était un triomphe au box-office, critique et agréable qui a cimenté le super-héros noir dans le panthéon de l’univers cinématographique Marvel.

Ce que le monde ne savait pas, y compris la famille à l’écran de Black Panther, c’est que Boseman luttait contre le cancer du côlon depuis 2016. Même pendant le tournage de l’original Panthère noire filmer personne ne s’en doutait.

Après le succès du film, le réalisateur Ryan Coogler a écrit un scénario de 300 pages pour une suite et l’a envoyé à Boseman. Il ne savait pas que l’acteur était trop faible pour le lire. Comme rapporté dans Variété lorsque la nouvelle de la mort de Boseman a éclaté en août 2020, Letitia Wright a été tellement choquée qu’elle a envoyé un texto à l’acteur qu’elle considérait comme son frère de substitution avec incrédulité.

Flash en avant deux ans et Ryan Coogler l’a fait – a livré une suite manquant la star même dont les épaules portaient la franchise. Boseman est parti, mais sa présence, surtout dans les premiers instants du film, est palpable.

REGARDEZ la bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujours :

Panthère noire : Wakanda pour toujours est un retour à l’ancienne magie Marvel remplie de spectacles et de super-héros, mais plus que cela, ce que Coogler et son co-scénariste Joe Robert Cole ont créé est un cadeau. Une chance pour les coéquipiers de Boseman et les personnages qu’ils ont joués de dire au revoir – et de faire avancer l’histoire.

Le film s’ouvre sur une maladie surprenante revendiquant T’Challa, le roi du Wakanda. Il y a de la colère et de la confusion reflétant la façon dont le monde a appris sa bataille secrète. À l’écran, Black Panther reçoit un envoi solennel, un cercueil avec son masque emblématique montant dans le ciel alors que la nation se tient dans des vêtements d’un blanc éclatant. Attendez-vous à des théâtres remplis de sanglots.

Angela Bassett est puissante en tant que reine Ramonda face à une nouvelle puissance mondiale et luttant contre son propre chagrin. (Marvel Studios)

Le temps passe mais pour la famille survivante de T’Challa, il s’arrête. En tant que reine Ramonda, Angela Bassett vibre de fureur en tant que mère sans son fils. Shuri, la sœur de T’Challa jouée par Letitia Wright, se plonge dans son travail.

Surface de nouveaux visages

Chaque film Marvel a besoin d’un maguffin; pour Wakanda pour toujours c’est le vibranium, le minéral extraterrestre qui est la source de la richesse et de la technologie de la nation. Depuis les événements de Panthère noire et Fin du jeu, la nation africaine a été révélée, créant une nouvelle ruée vers le minéral magique.

Ce concours qui réveille la colère d’un empire sous-marin jusque-là caché.

Lorsque Ryan Coogler a présenté le monde à Wakanda pour la première fois, c’était comme une utopie afrofuturiste, débordant de toute la fierté et du potentiel du continent. Wakanda pour toujours modifie à nouveau le paysage géopolitique avec l’introduction du royaume sous-marin de Talokan et de leur chef Namor.

Dans les bandes dessinées Namor le sous-marin était l’un des méchants classiques de Marvel – l’arrogant “Imperius Rex” criant King of Atlantis vêtu d’un peu plus qu’un speedo écailleux et des pieds ailés. Avec une mise à jour du 21e siècle, Namor (prononcé NAH-mor) est désormais “Ku’ku’lkán, le chef du peuple Talokanil.

Tout comme Wakanda a puisé dans une richesse de cultures africaines, Talokan s’inspire des civilisations mayas de la région du Yucantan. Les références mésoaméricaines donnent aux respirateurs d’eau un air d’authenticité, en particulier lorsqu’ils sont dirigés par l’acteur mexicain Tenoch Huerta Mejía dans le rôle de Namor.

Tenoch Huerta Mejía du Mexique apparaît comme Namor, le chef du royaume sous-marin de Talokan, inspiré par les civilisations et les mythes mayas. (Eli Adé)

Au moment où Huerta sort de l’eau pour affronter la reine Ramonda, vous pouvez sentir la dynamique de puissance changer. Le mutant sous-marin a une force et une vitesse incroyables, mais il ne crache pas ses mots sur ses adversaires comme son homologue comique. Ce Namor est calme et confiant. Mais sous ses bijoux mayas, il y a des profondeurs de ressentiment. Huerta fait un si bon travail en imprégnant Namor d’humanité, le passage à l’agression semble forcé, mais c’est un film Marvel et le chaos doit venir.

REGARDER | Rencontrez Namor, chef du peuple Talokan à Wakanda pour toujours :

La course pour plus de vibranium apporte également un autre caractère dans le mélange.

Riri Williams est une inventrice de génie de 19 ans qui se retrouve au milieu des nations en guerre. Bien que ce soit une prise pratique pour la prochaine Coeur de pierre série (produite par Ryan Coogler) Dominique Thorne apporte un contrôle d’ambiance indispensable à la grande et puissante famille royale de Wakanda en tant que jeune inventeur doué et noir.

La vraie bataille de Wakanda

Bientôt la bataille éclate, la glorieuse partition musicale de Ludwig Göransson monte en flèche et l’action menace de submerger l’histoire.

Il vaut la peine de se rappeler ce qui a défini le premier Panthère noire à part les combats, les animaux en armure ou les super costumes. C’était Michael B. Jordan dans le rôle de Killmonger, l’un des méchants les plus importants de l’histoire cinématographique de Marvel. Pour la suite, l’attention se porte sur Shuri, la petite sœur de T’Challa.

En tant que Shuri, Letitia Wright nous présente une guerrière combattant ses propres démons. Les yeux brûlants de colère, consumés par la culpabilité et le chagrin, la rage est un substitut séduisant.

En fin de compte Wakanda pour toujours est un film sur la bataille pour l’acceptation. Un hommage approprié au talent que nous avons perdu qui offre fermeture et catharsis.