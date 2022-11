“Black Panther : Wakanda Forever” reçoit des critiques élogieuses de la part des cinéphiles africains

Commentez cette histoire Commentaire

DAKAR, Sénégal – Une femme de 24 ans originaire du Soudan du Sud a été séduite par la représentation hollywoodienne des femmes africaines fortes. Une jeune femme kenyane a ressenti de la fierté en voyant les acteurs et actrices africains. Un père au Sénégal est allé avec ses enfants au cinéma pour la première fois, reconnaissant qu’un succès au box-office ait été fait non pas pour l’Occident mais pour le monde.

La sortie mondiale de “Black Panther: Wakanda Forever” le week-end dernier a vu les cinémas africains de Dakar à Nairobi remplis de cinéphiles qui ont déclaré que la suite très attendue, comme l’original “Black Panther”, avait une résonance particulière pour eux. La suite, réalisée après la mort de la star de “Black Panther” Chadwick Boseman, se concentre sur la quête pour protéger la nation africaine fictive de Wakanda après qu’elle ait perdu son chef, le roi T’Challa. Mettant en vedette des acteurs, de la musique et de la mode africains, le film s’appuie sur l’original “Black Panther” pour aborder les questions liées à la colonisation et à l’exploitation.

“C’est une excellente chose parce que cela montre que le cinéma n’est pas seulement pour l’Occident, il est pour tout le monde”, a déclaré Makhtar Lakh, un père de trois enfants de 45 ans à Dakar qui a particulièrement aimé entendre Baaba Maal, un célèbre chanteur sénégalais, sur la bande son. Alors qu’ils quittaient une séance bondée dimanche matin à Dakar, son fils de 9 ans, Mohamed, n’a pas tardé à donner sa note : “Cinq étoiles”, a-t-il déclaré. “Je pensais que c’était très, très bon.”

Lakh a déclaré que l’accent mis par le film sur les quêtes des dirigeants des royaumes fictifs de Wakanda et Talokan pour protéger leur vibranium – un métal qui fournit des pouvoirs surhumains – des puissances occidentales le rendait “proche de la réalité”. Il a cité les vastes gisements d’uranium de l’Afrique, qui est utilisé pour produire de l’énergie nucléaire, comme un seul exemple aujourd’hui.

“Ce sont les ressources de l’Afrique”, a-t-il dit, “qui font tourner le monde”.

L’original «Black Panther» – le premier film Marvel à avoir un réalisateur noir et une distribution à prédominance noire – a également suscité l’enthousiasme à travers le continent. En Éthiopie, certains ont revendiqué leur propre pays comme source d’inspiration pour Wakanda, notant que l’Éthiopie était le seul pays d’Afrique à ne pas avoir été colonisé lors de la « ruée vers l’Afrique » de l’Europe au XIXe siècle. En Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Sud, a rapporté Disney, “Black Panther” était le film le plus rentable de tous les temps.

La suite – qui a eu une première étoilée à Lagos le 6 novembre – pourrait faire encore mieux, avec Trushna Buddhdev-Patel, directeur général d’un distributeur de films qui représente Walt Disney et Warner Bros. dans la région de l’Afrique de l’Est, en disant le public d’ouverture dans ses théâtres d’Afrique de l’Est était 8% plus important pour “Wakanda Forever” que pour l’original. Plus de 39 000 personnes au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda ont vu le film, a déclaré Buddhdev-Patel, qui travaille pour Crimson Multimedia, faisant de “Wakanda Forever” la deuxième plus grande ouverture de tous les temps pour la région, derrière “Avengers : Endgame”. ”

Il y avait tellement de demande au théâtre Westgate à Nairobi, a déclaré Buddhdev-Patel, que le théâtre a utilisé les six écrans pour des projections au cours du week-end, démarrant temporairement d’autres options.

Vendredi soir, au Prestige Cinema de Nairobi, un flot continu de jeunes a posé pour des photos devant une affiche avec les principaux acteurs, dont l’actrice mexicaine kényane Lupita Nyong’o, l’actrice britannique guyanaise Letitia Wright, l’actrice américaine zimbabwéenne Danai Gurira et l’acteur tobagonien. Duc Winston. Terry Ndegwa, 21 ans, a déclaré que voir Nyong’o et les autres stars africaines la rendait fière.

“C’est si bon de voir les visages noirs, les vêtements africains, la langue africaine dans certaines scènes”, a déclaré Ndegwa, qui a amené ses deux frères et sœurs plus jeunes à la soirée. “Cela me fait me sentir connecté au film.”

Akuot Dut, un Sud-Soudan de 24 ans qui est venu au Kenya en 2007 pour l’école, a déclaré que la bande originale – qui comprend des artistes nigérians Burna Boy, Tems et Rema – montrait à quel point les Africains influencent l’art aujourd’hui. Elle a particulièrement apprécié l’arc de caractère du personnage de Wright, Shuri, qui dans le premier film était la petite sœur plaisante de T’Challa et la scientifique en chef de Wakanda.

“Cela montre la résilience du peuple africain, de la femme africaine”, a déclaré Dut, qui a regardé “Wakanda Forever” vendredi à Nairobi. “Cela a juste montré que nous, les femmes, pouvons aussi nous battre pour l’unité de notre peuple. Nous ne devons pas être méprisés.

À Dakar, Fatim Diagne, 13 ans, a déclaré qu’elle s’était inquiétée de savoir s’il serait étrange de voir quelqu’un qui n’était pas Boseman jouer la Panthère noire – mais ses doutes ont été apaisés, a-t-elle déclaré.