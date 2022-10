“Black Panther: Wakanda Forever” présente la nouvelle chanson de Rihanna “Lift Me Up”

Rihanna est sortie de sa pause musicale avec la sortie du single “Lift Me Up”, une chanson pour “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel.

“Lift Me Up” est la première chanson de Rihanna depuis son album “Anti” en 2016. Il a été écrit par Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et le réalisateur du film Ryan Coogler, et sert d’hommage à Chadwick Boseman.

Boseman, qui a joué T’Challa/Black Panther dans le premier film “Black Panther” ainsi que dans plusieurs autres films Marvel, “Captain America : Civil War”, “Avengers : Infinity War” et “Avengers : Endgame”, est décédé après son bataille contre le cancer du côlon en 2020 alors qu’il avait 43 ans.

Rihanna a confirmé son implication dans le prochain film sur Twitter, où elle a posté un court extrait de la chanson.

“Après avoir parlé avec Ryan et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint une étreinte chaleureuse de toutes les personnes que j’ai perdues dans ma vie”, a déclaré Tems dans un communiqué. “J’ai essayé d’imaginer ce que ça ferait si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent. Rihanna a été une source d’inspiration pour moi, alors l’entendre transmettre cette chanson est un grand honneur.”

Le deuxième film mettra les personnages secondaires du premier film dans un rôle plus important, car ils pleurent tous la mort du roi T’Challa. Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Winston Duke et Martin Freeman ont tous repris leurs rôles, avec des personnages supplémentaires ajoutés.

“Lift Me Up” sortira le 28 octobre 2022, avant la sortie le 11 novembre 2022 de “Black Panther: Wakanda Forever”.