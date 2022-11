‘Black Panther: Wakanda Forever’ met fin à la sécheresse au box-office

Cineworld, propriétaire de la chaîne de cinémas Regal aux États-Unis, a récemment déposé son bilan. Vendredi, alors que les pertes augmentaient lors de son opération de streaming, Disney a déclaré avoir entamé une campagne de réduction des coûts cela comprendra des licenciements et un “examen rigoureux du contenu et des dépenses de marketing de l’entreprise”.

En d’autres termes, la forte participation à “Wakanda Forever” a été accueillie avec plaisir, mais loin d’être une panacée.

“Black Panther: Wakanda Forever”, réalisé par Ryan Coogler et mettant en vedette Letitia Wright et Lupita Nyong’o, arrive en salles le 11 novembre. Examen: Dans le film, “le réalisateur Ryan Coogler nourrit son propre chagrin et celui du public dans l’histoire, insufflant au film des notes sombres de perte familiale et de deuil collectif”, écrit notre critique.

Femmes de Wakanda : Après la mort de Chadwick Boseman, qui jouait le roi T’Challa dans “Black Panther”, Wright, Nyong’o et leurs camarades se sont appuyés les uns sur les autres pour traverser le tournage affligé de la suite.

Chadwick Boseman : Boseman, décédé d’un cancer du côlon en 2020, admirait depuis longtemps les bandes dessinées “Black Panther”. Il a embrassé la signification symbolique de T’Challa pour le public noir avec fierté et dévotion.

Un moment déterminant : Lors de sa sortie en 2018, «Black Panther» offrait une vision vivante d’une image que les Noirs américains chérissent depuis longtemps: l’Afrique comme un rêve de notre grandeur et de notre réalisation personnelle.

Le spectacle Marvel, qui a coûté environ 250 millions de dollars à produire et au moins 100 millions de dollars supplémentaires à commercialiser, a été joué dans 4 396 salles en Amérique du Nord. La participation à «Wakanda Forever» a été particulièrement forte dans les cinémas IMAX grand format, où les ventes de billets nationaux de 14,2 millions de dollars ont établi un record pour une ouverture en novembre. Richard L. Gelfond, directeur général d’IMAX, a déclaré que les résultats de la chaîne étaient tout aussi robustes à l’étranger.

Bien que “Wakanda Forever” n’ait pas dépassé les ventes de billets initiales pour le premier film – les deuxièmes chapitres s’améliorent généralement généralement par rapport à leurs prédécesseurs de franchise – il a quand même assez bien performé pour se classer parmi les meilleurs débuts de deuxième épisode jamais enregistrés, selon David A. Gross , un consultant en cinéma qui publie un bulletin d’abonnement sur les numéros de box-office. En première place, “Avengers: Age of Ultron” (Marvel) a engrangé 191,3 millions de dollars en 2015. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Marvel) est arrivé à 187,4 millions de dollars en mai pour se classer deuxième.

“’Wakanda ‘devrait dominer le cinéma jusqu’à Thanksgiving et en décembre », a déclaré M. Gross. Les critiques ont été extrêmement positives, a-t-il noté, et les acheteurs de billets ont attribué au film une note A dans les sondages de sortie de CinemaScore. (Le premier film a obtenu un A-plus.)

Une grande partie de la conversation autour de “Wakanda Forever” a porté sur ce qui lui manque – à savoir la star charismatique du premier film, Chadwick Boseman, décédé en 2020 d’un cancer du côlon. Il avait 43 ans et avait gardé son diagnostic secret. Ryan Coogler, qui a réalisé et co-écrit les deux films, a décidé de ne pas refondre le personnage de M. Boseman et a transformé la suite en une méditation pleine d’action sur la perte et le chagrin. Deux des actrices de soutien du premier film, Letitia Wright et Angela Bassett, ont été présentées dans la suite.