“Black Panther : Wakanda Forever” forge des alliances internationales sur une bande-son sombre

À l’écran, cela a signifié inventer Wakanda en tant que nation africaine disciplinée et high-tech. Et pour les bandes originales des films, des collaborations entre des pros d’Hollywood — notamment le compositeur suédois de la partition d’orchestre, Ludwig Goransson — et des musiciens africains.

Les films Black Panther assument beaucoup plus de responsabilités que les nombreux autres produits de l’univers cinématographique Marvel. Ils sont censés non seulement offrir de l’action, des sensations fortes et des effets spéciaux, mais aussi remédier aux stéréotypes de longue date d’un genre entier et fournir une représentation honorable de cultures auparavant marginalisées.

Ainsi, le nouvel album lié centré sur la chanson – «Black Panther: Wakanda Forever (Music From and Inspired By)» – s’inspire de musiciens et d’instruments d’Afrique et du Mexique ainsi que de rappeurs et chanteurs américains et britanniques. Il y a même un rap en maya .

Son attraction de superstar pop est la réapparition de Rihanna pour la chanson d’ouverture de l’album, “Lift Me Up”. Le chanteur nigérian Tems partage les crédits d’écriture et rejoint les choeurs; un groupe mexicain traditionnel, Mono Blanco, ajoute des chœurs et des instruments à cordes pincées, rejoints par une kora ouest-africaine. Alors que la chanson est une alliance internationale prudente, rien n’éclipse Rihanna. Elle prie pour être protégée contre les cordes enflées et les voix de chœur, mais semble toujours vulnérable.

“Wakanda Forever” tourne autour du chagrin, de la loyauté, de la vengeance et de la sécurité territoriale, et sa musique – à la fois l’album “inspiré par” et un album séparé “Original Score” de Goransson – est en grande partie sombre, voire inquiétante.

Là où le premier album “Black Panther” a été organisé et dominé par Kendrick Lamar, “Wakanda Forever” s’appuie sur Goransson, qui est crédité en tant qu’auteur-compositeur et/ou producteur sur la plupart des morceaux. Il privilégie les accords mineurs inquiétants et les profondeurs orchestrales, une toile de fond qui fait ressortir les sentiments les plus désolés de ses collaborateurs.

Burna Boy, du Nigeria, supplie : “Quand tout mon monde sera incendié, ne me laisse pas seul” dans “Seul,” tandis que dans «Interlude», le rappeur grime anglais Stormzy voit «du sang sur mes mains» et se demande: «À qui dois-je me tourner?» Le chanteur mexicain Blue Rojo élabore un crescendo lugubre d’accusations dans “Inframundo”, disant à une femme qui l’a quitté que “tu n’existes plus pour moi”. Même les chansons d’amour discrètes de la bande originale – “Con la Brisa” de Foudequshdu Mexique, et “Coming Back for You” de Fireboy DML, du Nigeria – sont teintés d’inquiétude.