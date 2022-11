« Black Panther : Wakanda Forever » est en salles. Parlons-en.

La suite du tonitruant hit de Marvel « Black Panther », qui a engrangé 1,3 milliard de dollars au box-office en 2018, a finalement atteint les salles vendredi, laissant de nombreux fans les larmes aux yeux et la mâchoire relâchée. Si vous faites partie des nombreux, comme moi, qui sont sortis du théâtre prêts à parler de chaque scène déchirante et bouleversante du film de près de trois heures, ces articles sont pour vous. Ils mettent en lumière certains des moments mémorables et fournissent des informations sur les origines du film. Comment la mort de Chadwick Boseman a-t-elle affecté le casting? “Reconstruire” Black Panther “: comment la famille” Wakanda Forever “a combattu le chagrin et les blessures pour créer un hommage aux super-héros de 250 millions de dollars” [Variety] Les scénaristes de Variety Angelique Jackson et Adam B. Vary plongent dans la production et discutent avec les membres de la distribution Angela Bassett et Letitia Wright, ainsi qu’avec le réalisateur Ryan Coogler et un producteur, Nate Moore. Ils discutent de la façon dont ils ont appris la mort de Chadwick Boseman, qui jouait le roi T’Challa, alias la Panthère noire, en 2020, à la suite d’une bataille secrète de quatre ans contre le cancer du côlon ; comment ils ont canalisé leur chagrin dans le film ; et comment Wright a avancé après avoir été hospitalisé pour une blessure sur le plateau. “Les femmes de ‘Wakanda Forever'” [The New York Times] Les femmes de Wakanda ont non seulement construit une fraternité, mais un sanctuaire pour pleurer, réfléchir et prier devant et hors caméra. La critique contributive du New York Times, Salamishah Tillet, offre un regard intérieur sur la façon dont les membres de la distribution dirigée par des femmes ont rejeté les stéréotypes sur l’infériorité féminine, se sont appuyées les unes sur les autres dans les moments de détresse et ont inspiré les jeunes filles à travers le monde.

“‘Wakanda Forever’ modifie la façon dont les histoires de super-héros gèrent la mort” [Wired] Une poignée de films Marvel considèrent la mort d’un super-héros comme une porte tournante de la renaissance, souligne l’écrivain Graeme McMillan. Considérez “Avengers: Endgame”, lorsque des personnages qui étaient autrefois réduits en poussière dans “Avengers: Infinity War”, ont repris vie. Avec “Black Panther: Wakanda Forever”, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a résisté aux appels à refondre T’Challa. Ce changement a permis au public de pleurer la mort de l’acteur et de son personnage. “Black Panther: Wakanda Forever”, réalisé par Ryan Coogler et mettant en vedette Letitia Wright et Lupita Nyong’o, arrive en salles le 11 novembre. Examen : Dans le film, “le réalisateur Ryan Coogler nourrit son propre chagrin et celui du public dans l’histoire, insufflant au film des notes sombres de perte familiale et de deuil collectif”, écrit notre critique.

Femmes de Wakanda : Après la mort de Chadwick Boseman, qui jouait le roi T’Challa dans “Black Panther”, Wright, Nyong’o et leurs camarades se sont appuyés les uns sur les autres pour traverser le tournage affligé de la suite.

Chadwick Boseman : Boseman, décédé d’un cancer du côlon en 2020, admirait depuis longtemps les bandes dessinées “Black Panther”. Il a embrassé la signification symbolique de T’Challa pour le public noir avec fierté et dévotion.

Un moment déterminant : Lors de sa sortie en 2018, «Black Panther» offrait une vision vivante d’une image que les Noirs américains chérissent depuis longtemps: l’Afrique comme un rêve de notre grandeur et de notre réalisation personnelle. Qu’est-il arrivé? “‘Black Panther: Wakanda Forever’ fait le quasi impossible” [The Atlantic] Dans le premier film, nous entrions dans le royaume high-tech de Wakanda, caché à la vue par un bouclier protecteur en Afrique, où T’Challa devait défendre son trône contre un cousin perdu depuis longtemps, Erik Killmonger (Michael B. Jordan) . Suite à la poussée de Killmonger pour dépasser les colonisateurs du monde avec le vibranium indestructible de Wakanda, un méchant mutant de l’eau partage des désirs similaires dans “Wakanda Forever”. Et en cours de route, on nous présente de nouveaux personnages comme Riri Williams, une jeune inventrice dont la technologie est convoitée par les puissances occidentales mais détestée par les habitants de l’eau. Si cela semble beaucoup à couvrir, l’écrivain David Sims dit que les cinéastes livrent: “” Wakanda Forever “ est alimenté par une construction complexe du monde, des décors et des costumes étonnamment conçus, et un intérêt pour les implications géopolitiques du super-héroïsme qui est bien plus nuancé que ne le permettent la plupart des films Marvel. “Critique de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ : les femmes sur le front intérieur” [The New York Times] Comme le dit le co-critique en chef AO Scott dans sa critique, “Wakanda est devenu, au moins pour le moment, un matriarcat”, et au milieu de la perte de la famille, de la nouvelle technologie du vibranium et des attaques violentes sous la mer, la reine Ramonda (Bassett) , Shuri (Wright) et les guerriers de Dora Milaje trouvent des moyens innovants de relever de nouveaux défis tout en pleurant leur chef empathique, T’Challa. Est-ce que ça marche? C’est “un film Marvel, bien sûr”, écrit Scott. “Mais un film assez intéressant, en partie parce que c’est aussi un film de Ryan Coogler, avec l’interaction caractéristique du réalisateur de pierres de touche de genre, d’émotions vives (accentuées par la partition parfois déchirante de Ludwig Goransson) et d’implications allégoriques.” « Critique de « Black Panther : Wakanda Forever » : une somptueuse élégie pour un roi » [Entertainment Weekly] Si vous cherchez juste à revivre la scène d’ouverture à haute tension, les moments de soulagement comique du chef de la tribu Jabari M’Baku (joué par Winston Duke) ou les batailles épiques entre Dora Milaje et les créatures mutantes de l’eau, Leah Greenblatt fournit des play-by-plays des moments les plus accrocheurs. À la fin, elle donne au film un B-plus, en écrivant: «Alors qu’une« Black Panther »sans Boseman n’a sans aucun doute rien à voir avec les créateurs du film ou l’un de ses acteurs, le film qu’ils ont fait ressemble à quelque chose exceptionnellement élégant et profond au multiplex. Qui est Namor ? “‘Ils effacent tout’ : pour cette star de ‘Black Panther 2’, la représentation est la résistance” [Los Angeles Times]