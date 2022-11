« Black Panther : Wakanda Forever » célèbre la diversité culturelle et patrimoniale

“Wakanda Forever”, la suite de “Black Panther”, le film primé de 1,3 milliard de dollars de Marvel Studios, a eu sa première africaine au Nigeria – la première fois que Marvel y a organisé une première africaine.

Participant à l’événement à Lagos, le dimanche 6 novembre, le réalisateur du film, Ryan Coogler, et plusieurs acteurs de premier plan ont parlé à CNN de l’importance de célébrer le film dans le pays le plus peuplé d’Afrique, et comment ils espèrent que l’exploration continue de différentes cultures et l’histoire aura un impact sur le public mondial.

Le film suit la mort en 2020 de Chadwick Boseman, qui jouait le roi T’Challa – la panthère noire – dans le film original, sorti en 2018.

Avec l’introduction du nouvel anti-héros Namor, le roi du royaume sous-marin Talokan, qui viole les défenses de Wakanda alors que le pays pleure toujours la perte de T’Challa, “Wakanda Forever” présente une autre nation mythique et puissante, — cette fois avec racines dans la culture maya.

Coogler, qui a également co-écrit le scénario, a déclaré que l’introduction d’un autre héritage riche était sur les cartes lorsqu’il a commencé à développer l’idée de la suite en 2018. “Nous voulions l’accélérer en le rendant plus spécifique à la culture, plus détaillé, plus personnel. Et même après le décès de Chadwick, nous avons maintenu le cap. Je parlais avec lui avant son décès et il était enthousiasmé par la direction que prenait le film “, a déclaré Coogler.

“Notre diversité est notre force”

Le film de 2018 a été l’un des films les plus rentables d’Afrique, le public réagissant favorablement au royaume de Wakanda, qui représentait un amalgame de pays et de cultures africains et une idéologie d’une Afrique que beaucoup aimeraient voir.

Lupita Nyong’o, l’actrice kényane-mexicaine qui joue l’espionne wakandaise Nakia, a déclaré à CNN qu’elle espère que le public mondial se connectera à la diversité présentée dans le film. “Il y a du pouvoir dans une expérience humaine diversifiée”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il est toujours bon de pouvoir s’identifier à des personnes qui ne vous ressemblent pas et de voir votre humanité en elles. Notre diversité est notre force en tant qu’êtres humains.”

1 / 12 La première africaine de « Black Panther : Wakanda Forever » a eu lieu à Lagos, au Nigeria. Étaient présents ses stars, dont Lupita Nyong’o, qui joue l’espionne wakandaise Nakia. Nyong’o a déclaré qu’elle espérait que le public mondial se connecterait à la diversité présentée dans le film. Le crédit: PIUS UTOMI EKPEI/AFP/AFP via Getty Images

Nyong’o et sa co-vedette, l’actrice et écrivaine zimbabwéenne-américaine Danai Gurira, ont assisté à la première de Black Panther en Afrique du Sud en 2018, et pour eux, il est important que davantage de acteurs viennent sur le continent qu’ils appellent chez eux. “Il y a toujours un réconfort qui revient sur le continent. Nous sommes très différents autour de l’Afrique, mais il y a aussi une ligne directe là-bas”, a déclaré Nyong’o. “Il y a juste quelque chose qui semble plus familier, plus accessible et j’adore ça.”

La partition et la bande originale du film célèbrent également les cultures défendues dans le film, mettant en vedette un mélange d’artistes latino-américains et africains tels que l’artiste nigérian lauréat d’un Grammy Burna Boy, Amaarae du Ghana, l’artiste britannique Stormzy, dont la mère est ghanéenne, et le Nigérian nominé aux Grammy. l’auteur-compositeur-interprète Tems, qui a co-écrit le premier single “Lift me up”, chanté par Rihanna. La bande originale a été enregistrée au Nigeria, au Mexique et à Londres.

Gurira, qui reprend son rôle de général Okoye, le chef de la Dora Milaje, l’armée entièrement féminine de Wakanda, a déclaré à propos de la première: “Cela ressemble à un progrès massif que tant d’entre nous soient ici cette fois. Je suis très heureux de être ici et je pense que c’est différent d’être aux États-Unis ou en Occident parce que l’histoire est tellement enracinée dans le continent que l’idée qu’elle soit célébrée ici en grand est juste.”

Étaient également présents les acteurs Winston Duke, qui interprète M’baku, chef de la tribu Jabari, Letitia Wright, qui interprète la princesse Shuri, experte en technologie, et Tenoch Huerta dans le rôle de Namor. La première était l’un des films d’ouverture du Festival international du film africain (AFRIFF), qui se déroule jusqu’au 12 novembre.

« Black Panther : Wakanda Forever » sort dans les salles du monde entier le 11 novembre.