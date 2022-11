‘Black Panther: Wakanda Forever’ bat le record du box-office pour ses débuts les plus rentables en novembre

Le battage médiatique pour Panthère noire : Wakanda pour toujours était réel. La suite de Black Panther a dominé le box-office et a rapporté plus de 330 millions de dollars de ventes de billets dans le monde lors de son week-end d’ouverture, selon Disney.

Wakanda Forever est le deuxième plus grand début de 2022 après son collègue film MCU Doctor Strange in the Multiverse of Madness, selon le Presse associée. Il s’agit également du premier album de novembre le plus rentable de tous les temps, selon CNN.

Le premier film Black Panther a ouvert ses portes à 202 millions de dollars au box-office en 2018 et est finalement devenu le 14e film le plus rentable de tous les temps, à 1,4 milliard de dollars dans le monde. Après la mort soudaine de Chadwick Boseman, qui jouait le roi T’Challa / Black Panther dans le film original, Wakanda Forever est devenu un hommage au personnage honorable. Boseman est décédé en 2020 d’un cancer du côlon, qu’il combattait discrètement depuis de nombreuses années.

Avec les acteurs de retour de Black Panther (Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Winston Duke et Danai Gurira), Wakanda Forever présente quelques nouveaux acteurs et personnages à Wakanda, comme Michaela Coel en tant que guerrière Aneka, Dominique Thorne en tant que Ironheart et Tenoch. Huerta Mejia en tant qu’anti-héros Namor.