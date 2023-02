‘Black Panther: Wakanda Forever’ arrive sur Disney Plus ce soir: ce qu’il faut savoir

Après que les profondeurs de la distanciation sociale ont poussé une vague de films à gros budget directement en streaming, les exclusivités théâtrales sont à nouveau la norme. Mais pendant un certain temps, il semblait que Disney et d’autres grands studios de cinéma hollywoodiens pourraient tomber dans un nouveau rythme post-COVID pendant combien de temps ils gardaient des films dans les salles avant de les diffuser, un qui était beaucoup plus rapide pour acheminer les films vers un service de streaming que avant.

Mais maintenant, les dates de sortie en streaming sont partout sur la carte. Et pour les plus grands films, comme celui de Marvel, les attentes s’allongent de plus en plus.

Panthère noire : Wakanda pour toujours a mis plus de temps à commencer à diffuser sur Disney Plus que tout autre film Marvel à l’ère de la pandémie. Ce n’est pas un bon signe pour combien de temps vous devrez attendre pour diffuser Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 et The Marvels en salles cette année.

Quand Black Panther : Wakanda Forever commence-t-il à être diffusé ?



Disney Plus commencera à diffuser la suite de Black Panther tôt mercredi matin, à partir de 00h01 PT / 3h01 HE. Sa date de sortie en streaming est plus de trois mois après sa sortie en salles.

Combien de temps faudra-t-il à Disney Plus pour diffuser les prochains films de Marvel ?

Tout le monde peut deviner, mais ce ne sera probablement pas rapide.

L’année dernière, Marvel a sorti trois films en salles : Doctor Strange dans le multivers de la folie en mai, Thor : Amour et tonnerre en juillet et Wakanda Forever à la mi-novembre. Doctor Strange a mis 47 jours pour atteindre Disney Plus. Thor a frappé Disney Plus 62 jours après sa sortie en salles.

Maintenant, Wakanda Forever prendra 82 jours pour commencer à diffuser.

C’est le plus long qu’un film Marvel ait passé dans les salles avant d’être diffusé sur Disney Plus depuis que la société a repris les exclusivités théâtrales en 2021. Cette année-là, Shang-Chi et la légende des dix anneaux était dans les salles pendant 70 jours et Éternels pendant 68 jours.

(Coïncidence ou non, le film Marvel que Disney a donné la fenêtre théâtrale la plus courte parmi eux a également eu la meilleure performance globale au box-office. Doctor Strange et le multivers de la folie ont rapporté plus de 955 millions de dollars dans le monde. Wakanda Forever a généré près de 842 millions de dollars.)

Cependant, Wakanda Forever a peut-être été retenu si longtemps sur Disney Plus en raison d’une considération qui ne s’applique pas aux prochains films Marvel qui sortiront cette année: avec un réalisateur noir et une distribution majoritairement noire, Wakanda Forever fait ses débuts sur Disney Plus sur le premier jour du Mois de l’histoire des Noirs. Disney n’a parlé d’aucune connexion dans le timing, mais il est possible que l’attente du film pour commencer la diffusion ait été prolongée, de sorte que sa disponibilité a coïncidé avec une période célébrant la culture noire.

Pourtant, les grandes entreprises hollywoodiennes comme Disney ne donnent pas autant la priorité à la croissance des abonnés au streaming, ce qui réduit l’incitation à proposer rapidement de grands films à un service.

Paramount, par exemple, a privé Top Gun: Maverick de son service de streaming pendant 209 jours, soit près de sept mois. La stratégie a porté ses fruits au box-office, la suite de Top Gun rapportant près de 1,5 milliard de dollars.

Disney a été beaucoup plus agressif que Paramount pour mettre rapidement ses films sur son service de streaming, mais maintenant Disney commence à montrer qu’il peut également retenir ses films à gros budget plus longtemps dans les salles.

Avec Ant-Man and the Wasp: Quantumania qui sortira en salles le mois prochain, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 suivant en mai et The Marvels arrivant en juillet, vous pourriez attendre plus de trois mois pour diffuser chacun d’eux s’ils s’en tiennent au rythme de Wakanda Forever.