Marvel Studios a déclaré jeudi qu’il ne refondrait pas le personnage joué par feu Chadwick Boseman.

« La représentation (de Boseman) de T’Challa la Panthère noire est emblématique et transcende toute itération du personnage dans tout autre support du passé de Marvel, et c’est pour cette raison que nous ne réagirons pas au personnage », a déclaré Kevin Feige, directeur de Marvel Studios. lors de sa présentation à Disney Investor Day.

« Cependant, pour honorer l’héritage que le Tchad nous a aidé à construire, nous voulons continuer à explorer le monde de Wakanda et tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film. »

La suite devrait sortir le 8 juillet 2022 et sera écrite et réalisée par Ryan Coogler.

Boseman est décédé en août à l’âge de 43 ans, après avoir mené une bataille privée contre le cancer du côlon.

« Black Panther » a gagné plus d’un milliard de dollars dans le monde en moins d’un mois après sa sortie en 2018.

Dans un hommage après la mort de Boseman, Coogler a déclaré qu’il faisait partie des nombreuses personnes qui n’avaient aucune connaissance de la maladie de Boseman.

« Parce qu’il était un gardien, un leader et un homme de foi, de dignité et de fierté, il a protégé ses collaborateurs de sa souffrance », a écrit Coogler. « Il a vécu une belle vie. Et il a fait du grand art. »