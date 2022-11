‘Black Panther 2’ un hommage touchant à T’Challa avec un nouvel anti-héros sexy

La Univers cinématographique Marvel peut se sentir comme une machine sans âme produisant des films de théâtre et des émissions Disney Plus chaque année pour garder ses légions de fans investies. Des films décevants comme Thor : Amour et tonnerre et des séries incohérentes comme Elle-Hulk n’aident certainement pas à combattre cette impression.

Heureusement, Panthère noire : Wakanda pour toujours, qui sort en salles vendredi, nous rappelle la véritable force du MCU : l’humanité et la relatabilité de ses personnages. Le 30e film MCU et la suite du mégahit de 2018 Panthère noire parvient à se présenter comme un hommage émouvant à la défunte star de ce film, Chadwick Boseman, qui décédé à 43 ans en 2020. Mais Wakanda Forever équilibre parfaitement cela avec l’excitation et le plaisir que nous attendons d’une aventure de super-héros.

Marvel a sagement décidé de ne pas refondre le rôle de Boseman en tant que Wakandan King T’Challa / Black Panther. Au lieu de cela, le directeur de retour Ryan Coogler (qui a co-écrit le film avec Joe Robert Cole) tisse la mort du personnage dans le récit alors que la nation africaine technologiquement avancée pleure son chef perdu et son alter ego héroïque.

Un sentiment de chagrin est présent dans le film, alors que la mère du défunt roi, Ramonda (Angela Bassette) et sa sœur Shuri (Letitia Wright) lutter avec leur perte. Ces deux-là sont le cœur battant de Wakanda Forever, Bassett capturant la douleur et la résignation de quelqu’un dont le sens des responsabilités l’emporte sur sa douleur. La scientifique Shuri, en revanche, essaie d’enterrer son traumatisme dans la logique, et la performance de Wright se répercute sur la souffrance refoulée.

La direction patiente de Coogler nous permet de sentir l’angoisse de la famille résonner tout au long, mais s’appuie sur le sens traditionnel de l’aventure facile et le ton léger de Marvel au début de l’action, pour empêcher le film de se sentir trop lourd.

La poussée narrative vient après que les superpuissances mondiales n’aient pas respecté le chagrin de Wakanda, voyant la mort de T’Challa comme une opportunité de piller une partie du vibranium de Wakanda – un métal si rare et polyvalent qu’il pourrait modifier l’équilibre mondial des pouvoirs. La chasse à cette ressource conduit les États-Unis vers l’empire sous-marin secret de Talokan et s’attire les foudres de son roi, Namor (Ténoch Huerta), qui se dresse comme une menace pour Wakanda après avoir demandé l’aide du pays pour repousser l’invasion.

Huerta est captivant alors que cet anti-héros fait ses débuts dans le MCU, glissant sans effort entre le charme et la menace. Sa riche histoire le rend sympathique, mais il capture également le sens sexy du danger que Namor a toujours dégagé dans les bandes dessinées. Ce mec semble destiné à rivaliser Loki au cœur de nombreux fans de Marvel.

Talokan est également visuellement époustouflant, avec sa magnifique architecture mélangeant des éléments du royaume comique de l’Atlantide de Namor et de l’ancienne culture maya pour créer un pendant aquatique fascinant au Wakanda autrefois isolationniste alors que les deux nations deviennent des adversaires.

Le film n’explore pas beaucoup Talokan puisque la plupart de l’action se déroule dans le monde de la surface, mais Marvel reviendra sans aucun doute dans cet empire à l’avenir. Il est également possible que la société mère Disney ne veuille pas que nous passions trop de temps sous l’eau avant le tant attendu Avatar : Voie de l’Eau sort le mois prochain.

En dehors de Wakanda et de Talokan, nous sommes présentés à la géniale étudiante du MIT Riri Williams (Dominique Thorné). Elle a conçu une armure surpuissante inspirée de feu Tony Stark (nous obtenons également de délicieux miroirs visuels à l’original Homme de fer) – son exubérance juvénile et son sens de l’émerveillement offrent un contraste amusant avec l’intensité de tout le monde.

Automne Durald ArkapawLa cinématographie cinétique de brille également dans la poursuite en voiture et la bataille qui suivent l’introduction de Riri, faisant de la quête parallèle dans le Massachusetts l’une des parties les plus mémorables de cette aventure.

Il n’y a aucun mystère quant à l’identité de la nouvelle Black Panther ou tout doute réel quant à qui prendra le relais, mais Wakanda Forever construit intelligemment leur introduction. Ce n’est pas un simple moment de triomphe, ce qui rend les batailles climatiques émotionnellement chargées et moralement incertaines comme le sont rarement les finales de Marvel (bien que ce soit peut-être quelques minutes de trop, compte tenu de la durée de 2 heures et 41 minutes du film).

La narration habituelle plus large du MCU est heureusement réduite au minimum ici, car ce film est tellement axé sur le conflit Wakanda-Talokan. Il n’y a pas de mise en place de fils de tracé pendants bien visibles Le prochain spectacle Disney Plus de Riritandis qu’un personnage méchant récurrent n’opère qu’en marge (volant toutes les scènes dans lesquelles il se trouve), et la seule scène post-crédits est plus un épilogue qu’un teaser typique pour une aventure à venir.

Black Panther: Wakanda Forever gère l’équilibre délicat de travailler magnifiquement comme une suite du film de 2018, un hommage touchant au personnage de Chadwick Boseman et une aventure MCU complexe et passionnante. Marvel peut sembler être une machine, mais des aventures comme celle-ci sont un rappel touchant de l’humanité en son cœur.