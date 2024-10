Black Ops 6 vous permet déjà de survoler la prochaine carte Avalon de Warzone

Bien que jamais officiellement annoncés, des teasers et des fuites concernant une nouvelle carte Warzone nommée « Avalon » apparaissent depuis des mois. Désormais, avec la sortie de Black Ops 6, les joueurs ont un meilleur aperçu de la prochaine carte Battle Royale.

Avalon a été repéré pour la première fois dans un teaser sur Rebirth Island, car les références au nom et à une carte de la zone ont été vues comme faisant partie des premiers défis révélés par BO6. Ensuite, les joueurs se sont vite rendu compte que le stage de formation de la bêta de BO6, qui se trouve également être la carte Protocole, se déroulait sur l’une des îles de la nouvelle carte.

Mais après le lancement complet de Black Ops 6, les fans peuvent avoir un aperçu plus clair d’Avalon, car il est en fait rendu dans l’une des 16 cartes multijoueurs.

Comme l’a découvert « Lightsfire », si vous lancez un match privé sur Lowtown et utilisez le paramètre Codcaster, vous pouvez voler hors des limites et commencer à explorer la carte Warzone selon la rumeur.

Bien qu’elle n’ait pas le niveau de détail et de textures que vous attendez de la carte finale, vous pouvez flotter et visualiser la disposition de tous les différents POI. Cela inclut des zones qui seront familières aux fans, de Firing Range et Hacienda de Black Ops 1 et 4 respectivement, à la carte Skyline de Black Ops 6.

Après avoir essayé cela par nous-mêmes, Avalon est absolument énorme, avec de nombreux POI différents et des lieues d’espaces verts entre eux. Il y a aussi beaucoup d’eau, surtout vers le bas de la carte, ce qui pourrait constituer des cercles finaux intéressants. Bien sûr, il y a toutes les chances que les développeurs puissent apporter des modifications avant sa sortie officielle.

L’utilisateur de Reddit « Dull-Caterpillar3153 » a même créé une carte d’Avalon avec des noms pour chaque emplacement en fonction de leur apparence ou de leurs noms précédents sous forme de cartes multijoueurs. Bien qu’il ne s’agisse que d’une carte créée par des fans, elle correspond à la disposition que nous avons vue dans le jeu.

Lorsque les teasers d’Avalon sont apparus pour la première fois, beaucoup espéraient qu’il s’agirait de la nouvelle carte Warzone qui arriverait lorsque Black Ops 6 serait intégré dans la saison 1.

Cependant, la révélation de la zone 99 et l’annonce du retour de l’OG Verdansk au début de 2025 ont clairement montré qu’Avalon n’arriverait pas de sitôt.

Selon un rapport de Jeux d’initiéscela signifie qu’il s’agira de la nouvelle carte Battle Royale pour COD 2025, qui ramènerait également un certain nombre de cartes BO2 emblématiques et resterait fidèle au nouveau système d’omnimouvement.