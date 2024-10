Black Ops 6 ? Voici quand il sera publié

La prochaine itération de la série méga-populaire Call of Duty est presque là.

Les amateurs de jeux vidéo ne sont qu’à quelques heures d’accéder au dernier opus du jeu vidéo de tir à la première personne co-développé par Treyarch et Raven Software, Call of Duty: Black Ops 6. Le dernier opus de la longue série Call of Duty a a été très attendu, au point que les médias du jeu vidéo lancent des comptes à rebours pour sa sortie dans différents fuseaux horaires.

Voici quand vous pourrez commencer à jouer à Call of Duty : Black Ops 6 sur Steam, Battle.net, Xbox et PlayStation au Tennessee.

Quand est-ce que Call of Duty : BO6 sort ?

Tous les joueurs pourront accéder au dernier opus sur Vendredi 25 octobre. Mais le moment où vous y aurez accès, tout dépend de votre région et de la plateforme de votre choix.

Pour les joueurs du Tennessee utilisant Vapeur et Bataille.netle moment où vous obtenez l’accès dépend du fuseau horaire dans lequel se trouve votre compte, selon un rapport de Forbes. Ceux de l’heure centrale pourront lancer leur lancement à 23 heures le jeudi 24 octobre, et ceux du fuseau horaire de l’Est devront attendre jusqu’à minuit.

Les joueurs sur console utilisant le MicrosoftStoreXbox et PlayStation à travers l’État auront tous accès, à minuit heure locale le vendredi 25 octobre.

À quoi ressemble le gameplay de Call of Duty : Black Ops 6 ?

Dans ce dernier jeu, les joueurs commencent immergés dans la guerre du Golfe avec les équipes de Black Ops 6 qui ont été exilées à cause de « la force clandestine obscure qui a infiltré les plus hauts niveaux de la CIA », selon callofduty.com/blackops6.

Ceux qui connaissent la série Call of Duty devraient trouver le gameplay très similaire aux versions précédentes, mais il y a quelques nouvelles fonctionnalités, notamment le mouvement omnidirectionnel et la possibilité d’ajuster les paramètres de mouvement intelligent.

Combien y a-t-il de jeux Call of Duty ?

Black Ops 6 est le 21e opus de la série Call of Duty et la septième entrée principale de la sous-série Black Ops, selon les sites de jeux.