Black Ops 6 vers Xbox Cloud Gaming

Microsoft a annoncé que Call of Duty : Black Ops 6 sera jouable via Jeux en nuage Xbox (bêta) pour les membres Xbox Game Pass Ultimate lors du lancement le 25 octobre à 13 h HE.

Microsoft apporte également Call of Duty : Guerre moderne III et Appel du devoir : zone de guerre au Xbox Cloud Gaming pour les membres Game Pass Ultimate le même jour.

Maintenanttu peux jouer Appel du devoir depuis plus d’endroits que jamais, y compris vos appareils mobiles, Samsung TV, Fire TV, Meta Quest et plus.

Call of Duty : Black Ops 6 se déroule au début des années 90 et apporte le retour des « Round-Based Zombies ».

Xbox prévoit d’ajouter davantage de jeux Activision et Blizzard au Game Pass et au Xbox Cloud Gaming au fil du temps.

Vous aurez besoin du Game Pass Ultimate pour jouer à ça, qui commence à 22,99 $ par mois.

Crédit d’image : Xbox