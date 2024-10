Black Ops 6 se lance avec les yeux rivés sur le plan Game Pass

La série Call of Duty est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire

Cela signifie que ceux qui disposent d’un abonnement de type Netflix existant n’ont rien à payer de plus pour jouer.

La série Call of Duty (CoD) est l’une des plus vendues de l’histoire avec plus de 425 millions de ventes au cours de sa vie et a rapporté des milliards de dollars.

Cela était très attendu, mais cette année, Call of Duty: Black Ops 6 est finalement sorti pour que les joueurs puissent s’y plonger.

Le créateur de contenu CoD, BennyCentral, estime que le Game Pass est « l’un des éléments les plus importants de cette année ».

Quelques experts je pense que cela pourrait apporter plus d’abonnés au service Game Pass, mais au détriment des ventes réelles de jeux, et son véritable impact ne sera révélé que dans les mois à venir.

Comme il s’agit du premier jeu CoD principal à sortir depuis que Microsoft a finalisé le rachat du fabricant Activision Blizzard dans le cadre du plus gros accord jamais réalisé dans l’industrie du jeu vidéo, cette approche fait naturellement l’objet d’une grande attention.

Plus tôt cette année, Microsoft prix augmentés pour tous les abonnés et ajout d’un système à plusieurs niveaux.

Game Pass, comme le service rival PlayStation Plus de Sony, permet aux joueurs Xbox et PC de jouer à des centaines de jeux vidéo moyennant un abonnement mensuel.

Benny, qui possède Game Pass, a déclaré à BBC Newsbeat que cela « élargirait la base de joueurs » de personnes qui n’avaient peut-être pas joué à Black Ops dans le passé.

« Ils seront peut-être plus susceptibles de monter à bord et de l’essayer pour la première fois. »

Le créateur OllMS, qui utilise plutôt la plateforme Battlenet, est d’accord et pense que cette approche de Microsoft peut rendre le jeu « plus accessible à un public plus large ».

« Surtout les plus jeunes qui ne pourront peut-être pas acheter le jeu tout de suite, qui attendront peut-être jusqu’à Noël pour recevoir le jeu offert par leurs parents. »

CoD est régulièrement en tête des classements PlayStation pour son jeu le plus vendu, et Microsoft a signé un accord de 10 ans pour conserver le jeu sur les plateformes de jeux Sony et Nintendo.

Mais même s’il y a eu quelques inquiétudes quant à ce que cela pourrait signifier pour les utilisateurs de PlayStation, qui doivent quand même payer le plein prix, OllMS pense que c’est aussi un coup de pouce du point de vue des créateurs de contenu.

« Ce sera vraiment excitant de pouvoir créer du contenu pour encore plus de personnes dès le lancement. »