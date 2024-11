Black Ops 6′ marque le plus grand week-end de lancement de franchise jamais réalisé

« Call of Duty: Black Ops 6 » a établi de nouveaux records de lancement le jour d’ouverture et le week-end pour la franchise vieille de plus de 20 ans avec sa sortie le 25 octobre, selon Microsoft Gaming.

Selon les données publiées mercredi par le propriétaire de la Xbox, « Black Ops 6 » a été le plus grand week-end d’ouverture de trois jours de « Call of Duty » jamais enregistré en termes de nombre total de joueurs, d’heures jouées et de matchs totaux. Cependant, Microsoft n’a divulgué aucun chiffre spécifique pour aucune de ces mesures « Black Ops 6 », ni de chiffres comparables pour les précédents jeux « Call of Duty ».

Produit par les studios Treyarch et Raven d’Activision, « Black Ops 6 » est disponible sur Xbox, PlayStation et PC et marque le premier jeu principal « Call of Duty » à sortir depuis que Microsoft a finalisé son achat d’Activision Blizzard pour 76 milliards de dollars, la plus grande acquisition de jeux vidéo. jamais réalisé, en octobre 2023.

« Black Ops 6 » était disponible pour les clients Xbox Game Pass dès son lancement dans le cadre de la promotion par Microsoft de son service d’abonnement dans sa stratégie globale de revenus. Le jeu a été largement commercialisé par Activision sur les réseaux sociaux, à la télévision et dans les expériences en direct avant ses débuts.

« Le lancement de Black Ops 6 la semaine dernière a été la plus grande sortie de Call of Duty jamais réalisée, établissant un record pour les joueurs du premier jour, ainsi que pour les abonnés Game Pass le jour du lancement », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la société mercredi. « Les ventes d’unités sur PlayStation et Steam ont également augmenté de plus de 60 % d’une année sur l’autre. »

Le directeur général de « Call of Duty », Matt Cox, a ajouté : « Merci à nos joueurs du monde entier d’avoir fait de Black Ops 6 le plus grand lancement de Call of Duty jamais réalisé. Notre objectif depuis le début a été de proposer ce grand jeu au plus grand nombre de joueurs possible, où qu’ils se trouvent, quelle que soit la manière dont ils jouent. Black Ops 6 est un jeu incroyable et la réponse de la communauté Call of Duty a été incroyable. Ce n’est que le début. Nuketown n’est qu’à quelques jours et la saison 1 approche à grands pas. Nous ne faisons que commencer.

Situé dans une histoire alternative en 1991, « Black Ops 6 » suit les agents voyous Troy Marshall et Frank Woods alors qu’ils rassemblent une équipe d’agents pour traquer Pantheon, un groupe mystérieux qui a infiltré la CIA et ciblé des étrangers comme traîtres aux États-Unis. Le jeu réintroduit également le mode « Round-Based Zombies » préféré des fans dans la franchise.