Black Ops 6 maintenant sur Game Pass

Call of Duty : Black Ops 6, l’un des plus gros jeux de l’année, est désormais disponible sur Xbox, PlayStation et PC. Il est également disponible sur Game Pass, Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now dès le premier jour, ce qui est une première pour la franchise Call of Duty.

Cela n’aurait pas été possible si Microsoft n’avait pas acquis Activision Blizzard l’année dernière. Depuis le lancement de Sea of ​​Thieves en 2018, tous les jeux Xbox propriétaires ont été publiés dès le premier jour sur Game Pass, et Microsoft espère certainement que la mise en service du dernier jeu Call of Duty le jour de son lancement obtiendra des millions d’abonnés aux actualités à bord.

Pour les nouveaux abonnés, Call of Duty : Black Ops 6 est uniquement disponible sur PC Game Pass (11,99 $/mois) et Xbox Game Pass Ultimate (19,99 $/mois). Microsoft a abandonné son option Xbox Game Pass pour console moins chère et a lancé un nouveau niveau Game Pass Standard à 14,99 $/mois en septembre… sans jeux du premier jour. Évidemment, il s’agit également pour Microsoft d’augmenter son revenu moyen par utilisateur et de compenser la perte de ventes potentielles due au fait que le jeu soit sur Game Pass.

Call of Duty : Black Ops 6 est livré avec une campagne solo se déroulant pendant la guerre du Golfe, 12 toutes nouvelles cartes Core 6v6 en plus de quatre cartes Strike compactes et un mode Zombies basé sur des tours. Sinon, le principal changement de gameplay cette année est le nouveau système « Omnimovement » qui permet aux joueurs de glisser, sprinter et plonger dans n’importe quelle direction. Vous pouvez trouver un résumé plus détaillé de ce à quoi vous attendre sur Fil Xbox.

Alors que Microsoft a mis du temps à ajouter les anciens jeux Activision Blizzard à la bibliothèque Game Pass, Call of Duty: Modern Warfare 3 de l’année dernière et le mode Warzone gratuit sont également lancés aujourd’hui sur Xbox Cloud Gaming. Ces jeux et Black Ops 6 prennent également en charge la saisie à la souris et au clavier sur le service de jeu en nuage de Microsoft.