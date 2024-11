« Black Ops 6 » est le meilleur jeu « Call of Duty » depuis plus d’une décennie

Pour des millions de personnes, Appel du devoir n’est pas seulement un jeu vidéo, c’est un style de vie. Si vous êtes comme moi, la saison d’automne est Appel du devoir temps, même à cause de mon alimentation. Pour le lancement de cette année de Opérations noires 6j’ai «célébré» avec Little Caesars, un endroit auquel je ne toucherais jamais en dehors de cette saison.

Mais je ne payais pas la pizza, mais plutôt le code qui figure sur le ticket de caisse : A jeton double XP pour le jeu plus un skin exclusif Little Caesars pour habiller mon opérateur avec un chapeau « Hot-N-Ready » avec un coupe-pizza tactique. Cela en valait la peine.

En tant que personne qui joue Appel du devoir car avant que je puisse lire, tout cela était pris très au sérieux. Comme beaucoup, je suis un pur et dur ; Appel du devoir est ma solution de secours après une mauvaise journée ou tout simplement la meilleure façon de passer du temps. Ainsi, quand les choses vont mal, les 12 mois à venir s’annoncent très difficiles.

Alors, s’il vous plaît, comprenez à quel point c’est énorme pour un joueur comme moi de dire ça. Opérations noires 6 est de loin l’un des meilleurs Appel du devoir jeux jamais. Il s’agit d’un package tout simplement massif avec trois modes distincts, chacun suffisamment copieux pour être son propre jeu, mais fonctionnant d’une manière ou d’une autre en tandem comme une expérience unifiée. Ce n’est pas sans défauts, mais il est évident que les développeurs Treyarch et Raven Software ont eu la liberté de cuisiner longuement et durement sur celui-ci.

Mission : Impossible – Appel du devoir Édition

Pour son paramètre de campagne principal, Opérations noires 6 emmène les joueurs au début des années 90 au milieu de l’opération Desert Storm, mais ce n’est qu’une toile de fond pour une histoire plus profonde. Un groupe d’opérations noires composé de Russell Adler, Frank Woods et des nouveaux arrivants William « Case » Calderon, Troy Marshall, Sevati « Sev » Dumas et Felix Neumann est devenu un voyou après avoir découvert une conspiration au sein de la CIA. Ils pensent que la CIA a été infiltrée par un groupe obscur connu sous le nom de Panthéon et qu’elle les tuera avant de déclencher une arme apocalyptique inconnue.

Sous-équipés, on ne sait pas à qui les joueurs peuvent faire confiance, et les enjeux sont catastrophiques. Il faudra un tas de missions exagérées remplies de clichés cinématographiques pour finalement sauver la situation.

Bien que le multijoueur soit l’aspect le plus populaire de Appel du devoirles campagnes ont toujours été un solide attrait pour la franchise, mais les dernières entrées ont été d’énormes déceptions. Ce qui était autrefois un apéritif amusant pour les plus grands Appel du devoir l’expérience est finalement devenue un gâchis bâclé construit sur des calories vides.

Heureusement, Black Ops 6 La campagne est immensément plus enrichissante que les récentes. Appel du devoir Les campagnes sont historiquement des stands de tir très linéaires qui vont parfois bouleverser les choses avec une mission dans laquelle les joueurs contrôlent un véhicule puissant comme un AC-130 ou se frayent un chemin discrètement derrière les lignes ennemies. Opérations noires 6 a certainement beaucoup de décors de shoot’em up, mais il vise également plus.

Il y a des sections entières du jeu qui omettent le jeu de tir, s’appuyant plutôt sur des gadgets subtils, des arbres de dialogue ramifiés et une résolution créative de problèmes pour progresser. Opérations noires 6 se présente comme un grand Mission : Impossible jeu parce qu’il ne s’agit pas vraiment de guerre, mais d’espions. Les joueurs visiteront quelques zones de guerre actives tout au long de cette histoire où ils participeront à des batailles explosives, mais il y aura aussi de grandes fêtes, des casinos et des bases secrètes à infiltrer avec des déguisements.

L’histoire repose davantage sur l’espionnage que sur la guerre totale. Activision

Mais ce ne sont pas seulement des standards Appel du devoir niveaux habillés d’un thème funky – le gameplay change également complètement. Dès le début, les joueurs doivent subir un scanner rétinien d’un sénateur sordide assistant au gala de Bill Clinton. Cependant, il existe de multiples façons d’atteindre cet objectif, notamment en utilisant une sex tape volée pour faire chanter le sénateur. Tout cela semble plus ironique que la plupart des autres. Appel du devoir jeux.

Opérations noires 6 propose également des énigmes optionnelles, des mini-jeux de piratage et de crochetage, ainsi que des outils tels qu’une caméra espion pour marquer les ennemis, soulignant encore davantage le cœur de l’espionnage de l’histoire du jeu. Il y a même d’énormes changements de ton, comme une mission qui plonge tête première dans le genre de l’horreur avec des nuances de Perte (2016) et un autre qui s’inspire clairement de Création.

Toutes ces choses aboutissent à créer un niveau rare de profondeur et de variété à un Appel du devoir campagne, ajoutant des choses que les joueurs ne savaient même pas vouloir dans un jeu comme celui-ci. Ça fait quoi Appel du devoir fait de son mieux avec des décors époustouflants, puis va plus loin, sans tomber à plat sur les innovations trop promises et sous-livrées.

De nouveaux sommets pour le multijoueur

Aussi géniale que soit la nouvelle campagne, beaucoup de gens ne la reprendront que Opérations noires 6 pour son mode multijoueur, et même s’il présente quelques défauts, il est très amusant lorsqu’il fonctionne comme prévu.

Treyarch — l’équipe derrière le Opérations noires sous-série – a toujours fait un travail incroyable en offrant une excellente expérience d’arcade pour Appel du devoir fans tandis qu’Infinity Ward vise quelque chose de plus « ancré » avec leur Guerre moderne jeux. Pour les fans du jeu de tir plus rapide et plus percutant du Opérations noires série, cette nouvelle itération ne déçoit pas.

Opérations noires 6 Le multijoueur est une action rapide et frénétique incarnée. Activision

La plus grande nouveauté de Opérations noires 6Le mode multijoueur de est « omnimovement », une refonte complète du Appel du devoirle système de contrôle de qui sera également appliqué au Battle Royale gratuit, Appel du devoir : zone de guerreà une date ultérieure. Il permet aux joueurs de glisser, de plonger et de sprinter dans n’importe quelle direction, permettant ainsi un meilleur contrôle de leurs mouvements plutôt que d’être obligés de simplement courir vers l’avant et de s’ajuster en conséquence.

Les joueurs peuvent même rouler sur le sol, avec un rayon de visée plus large qui facilite la protection libre d’un objectif ou d’un certain angle. Dans un gameplay instantané, cela permet de plonger loin d’une grenade ou de se glisser à couvert, mais cela ouvre également des moyens de faire des jeux malades.

Au cours d’un match, j’ai dévalé un long escalier, sur le point d’être pris en sandwich par des ennemis. L’un d’eux approchait rapidement du bas des escaliers et un autre arrivait derrière moi en haut. Alors que celui derrière moi commençait à décharger sa mitraillette dans mon dos, j’ai plongé la tête la première dans les escaliers et j’ai poussé le canon de mon fusil de chasse directement sur l’ennemi en bas avant de le faire exploser en arrière alors qu’il était encore en l’air. Après avoir touché le sol, j’ai réussi à me retourner rapidement sur le dos, à passer à mon arme de poing et à vider mon chargeur dans le gars en haut, le tout dans un jeu parfaitement fluide.

Omnimovement révolutionne les pitreries des héros d’action du multijoueur. Activision

Ce genre de moments se produit constamment dans Opérations noires 6. C’est un jeu incroyablement dynamique rempli d’action frénétique qui stimule le cerveau de toutes les bonnes manières. Si tu es un Appel du devoir joueur qui ne peut pas garder les mains inactives, Opérations noires 6 est comme la version jeu vidéo d’un fidget spinner. Vous glissez, sautez, plongez, courez, tirez et rebondissez constamment car il n’y a pas beaucoup de temps d’arrêt dans un match donné.

Il y a cependant encore quelques maladresses dans l’omnimouvement. Les joueurs se mettent souvent accidentellement à terre au lieu de plonger ou de glisser, ce qui peut entraîner une mort frustrante lorsqu’ils tentent d’échapper rapidement au danger, pour finir par se coucher directement sur son chemin. En effet, plonger, glisser, s’accroupir et être couché sont tous attachés au même bouton d’un contrôleur.

Ce genre de contretemps contraste fortement avec les moments fluides et dignes d’intérêt que l’on obtient lorsque tout fonctionne parfaitement. Bien que ces moments soient rares, cela ne change rien à la façon dont cela peut être ennuyeux de vous tuer.

Actuellement, certains bugs rendent le jeu frustrant mais peuvent être corrigés avec des mises à jour. Activision

Un autre gros problème qui est devenu apparent dans la fenêtre de lancement est que l’enregistrement des coups est extrêmement incohérent à l’heure actuelle, ce qui signifie que tirer sur les ennemis ne garantit pas toujours que vous les toucherez, même s’il est clair que vous l’avez fait. Il est difficile d’évaluer le temps nécessaire pour tuer (TTK), et il est difficile d’identifier si les balles frappent davantage quelqu’un en raison de la portée, de la puissance de feu de l’arme ou si le jeu est simplement un jeu d’enfant. Alors qu’un ennemi peut être abattu en quelques tirs seulement, un autre nécessite d’y insérer un quart de chargeur, même si cette arme s’est révélée fiable auparavant.

C’est difficile de le nier Opérations noires 6Le mode multijoueur de est très simple à jouer malgré certains de ses problèmes. Cela ressemble à un équilibre parfait pour les vitesses vertigineuses du futuriste Appel du devoir les jeux, qui comportaient des courses sur murs et des jetpacks, et les entrées plus traditionnelles. Opérations noires 6 est un moyen idéal pour initier les joueurs à des mouvements plus avancés sans abandonner ce qu’ils attendent de Appel du devoir.

Le retour des morts-vivants

Dernièrement, Opérations noires 6 ramène également le mode Zombies bien-aimé de la sous-franchise, qui a été initialement introduit avec les années 2008. Monde en guerremais n’apparaît pas chaque année. Treyarch a lancé le jeu de cette année avec deux nouvelles cartes rondes d’une portée assez large ; l’un d’entre eux propose même un bateau que les joueurs peuvent utiliser pour se rendre en voiture vers différentes îles et autres points d’intérêt. Bien que je ne plonge généralement pas trop profondément dans les zombies, je me vois revenir à celui-ci pendant un moment.

Le mode Zombie est plus profond que jamais avec plus de boss, d’exploration et de power-ups. Activision

Guerre moderne III a tenté une expérience Zombies en monde ouvert, mais comme pour la campagne principale, cela semblait ennuyeux et décousu. Opérations noires 6 n’est pas un monde entièrement ouvert, juste à plus grande échelle, mais il ressemble toujours à une expérience très intime, avec des tonnes de détails superposés dans sa conception de niveau et son histoire jouable qui s’appuie sur des années de jeu en mode Zombie tout en essayant de nombreuses nouveautés. des choses.

Black Ops 6 Zombies s’appuie sur des fonctionnalités introduites dans les jeux précédents comme Opérations noires 3 (2015) et Guerre froide des Black Ops (2020), permettant aux joueurs de constituer un équipement complet avant de se lancer dans le jeu et d’améliorer leurs compétences au fil du temps grâce à des systèmes de progression approfondis.

Il y a cette fois beaucoup de nouvelles couches dans le mode Zombies avec des combats de boss élaborés, des bonus aléatoires et sensibles au temps, des objets améliorables et de multiples façons d’explorer. Il existe même un gros costume mécanique que les joueurs peuvent acquérir pour tuer les morts-vivants.

Une évolution de ce qui a fait de Zombies un favori des fans, il pourrait avoir les jambes les plus longues de tous les modes. Activision

Comme un tiers entier des Opérations noires 6 expérience, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec Zombies, et il pourrait facilement devenir un favori des fans auquel les joueurs reviendront bien après la fin du cycle de vie global du jeu l’automne prochain. Les modes Zombies précédents sont devenus plus grands sans être meilleurs, mais Opérations noires 6 garantit qu’il fait les deux pour créer une expérience coopérative enrichissante et amusante.

Le meilleur dans ce qu’il fait

Finalement, Call of Duty : Black Ops 6 est une avancée fantastique pour la série. Tous les modes chantent en harmonie, garantissant qu’aucune partie du jeu ne semble meilleure ou pire que le reste. Il s’agit d’un package incroyablement dense qui comprend une campagne de premier plan, un mode multijoueur chargé de dopamine et une expérience Zombies premium. Cela fait un moment depuis Appel du devoir a ressenti cela complet et équilibré, qui, espérons-le, s’inscrira auprès de l’éditeur du jeu, Activision.

Opérations noires 6 a eu quatre ans de développement au lieu des trois standards. Toutes les équipes ont eu le temps d’innover, de peaufiner et de construire quelque chose qui injecte de l’air frais dans une franchise légendaire que beaucoup pensaient sur son lit de mort après quelques années difficiles. Espérons que les futures entrées bénéficieront du même traitement afin que 2024 ne soit pas considérée comme l’année du hasard où Appel du devoir était à nouveau brièvement bon.