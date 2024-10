Black Ops 6′ est désormais disponible pour tout le monde sur PC, Xbox et PS5

Opérations noires 6 Crédit : Activision

Mise à jour: Opérations noires 6 est désormais disponible dans le monde entier, et sera disponible rapidement sur toutes les plateformes et dans toutes les régions. Et le lancement semble se dérouler incroyablement bien jusqu’à présent ! Amusez-vous bien!

Call Of Duty : Black Ops 6 est presque à nos portes, et les joueurs pourront démarrer le jeu et essayer sa campagne solo, son mode Zombies par tour et son mode multijoueur en quelques heures. En fonction de votre région et de la plateforme de votre choix, le jeu sera lancé à des moments différents. Poursuivez votre lecture pour savoir exactement quand vous pourrez envoyer des bottes sur le terrain.

Opérations noires 6 se lance avec une campagne se déroulant pendant la guerre du Golfe au début des années 90, le premier mode Zombies basé sur des tours depuis des années et 16 toutes nouvelles cartes multijoueurs, avec un vieux favori revenant quelques jours seulement après le lancement sous la forme de la carte originale de Nuketown. Le free-to-play Zone de guerre s’intègre avec Opérations noires 6 mi-novembre, avec une toute nouvelle carte Résurgence rejoignant la rotation et tous les Opérations noires 6 armes ainsi que son passionnant système « Omnimovement ».

Pour les abonnés Xbox Game Pass, Opérations noires 6 sera gratuit, mais vous pourrez toujours dépenser de l’argent pour des achats dans le jeu, y compris le Battle Pass qui sera lancé avec la saison 1.

Voici quand vous pourrez commencer à jouer au jeu principal sur Steam, Battle.net, Xbox et PlayStation.

Heure de lancement de Black Ops 6 sur PC

Opérations noires 6 lancement sur PC à 21 h HP le jeudi 24 octobre. Cela signifie que le jeu sera mis en ligne aux heures suivantes en fonction de votre fuseau horaire sur Steam et Battle.net :

21 h PDT le 24 octobre pour la côte ouest de l’Amérique du Nord

pour la côte ouest de l’Amérique du Nord 00h00 HAE le 25 octobre pour la côte Est de l’Amérique du Nord

pour la côte Est de l’Amérique du Nord 5h00 BST le 25 octobre pour le Royaume-Uni

pour le Royaume-Uni 6h00 CEST le 25 octobre pour l’Europe de l’Ouest/Paris

pour l’Europe de l’Ouest/Paris 13h00 JST le 25 octobre pour Tokyo

Calendrier de sortie sur PC Crédit : Activision

Les joueurs du Microsoft Store suivront le même calendrier de sortie que les joueurs sur console.

Heure de lancement de Black Ops 6 Xbox et PlayStation

Pour les joueurs console, le calcul est un peu plus simple. Essentiellement, Opérations noires 6 est mis en ligne sur le Microsoft Store, Xbox et PlayStation à l’adresse minuit heure locale le vendredi 25 octobre.

Cela signifie que théoriquement, vous pouvez changer de région dans le jeu et débloquer le jeu plus tôt, même si cela comporte toujours un risque de mettre votre compte en danger car cela est techniquement contraire aux conditions de service. Cependant, les joueurs le font chaque année et je n’ai encore vu personne avoir des ennuis à cause de cela. Le soi-disant « truc néo-zélandais » permet aux joueurs des régions les plus récentes de commencer à jouer beaucoup plus tôt. Minuit en Nouvelle-Zélande le 25 est 4 heures du matin (heure du Pacifique) le 24. Les joueurs qui choisissent cette voie le font à leurs propres risques.

Date de sortie de la saison 1 et intégration de Warzone

Bien qu’Activision n’ait pas encore officiellement annoncé la date de début de Opérations noires 6 Saison 1, nous avons une assez bonne idée de quand cela se fera grâce à une fuite d’un partenaire pizza. Cela devrait également marquer la date de Zone de guerre intégration complète avec le nouveau jeu et, espérons-le, le lancement de la carte Area 99 Resurgence. La fuite est presque certainement fiable, puisque le compte à rebours de la saison en jeu indique actuellement que la saison en cours se termine dans 20 jours.

Vous pouvez lire mon entretien avec Treyarch sur Black Ops 6 les plus petites cartes et le retour du mode Gunfight ici. Découvrez mes impressions sur le jeu ici. J’en ferai également une critique une fois que j’aurai eu le temps de jouer à la campagne complète, aux zombies et au multijoueur ici sur ce blog. Restez à l’écoute.

Avez-vous hâte de Opérations noires 6? Faites-le-moi savoir sur Gazouillement, Instagram ou Facebook. Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube et suivez-moi ici sur ce blog. Inscrivez-vous à ma newsletter pour plus de critiques et de commentaires sur le divertissement et la culture.