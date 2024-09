Black Myth: Wukong – Pourquoi le jeu chinois conquiert le monde | Explainer News

Un nouveau jeu vidéo chinois a créé le buzz dans le monde entier après avoir été vendu à plus de 10 millions d’exemplaires en trois jours, devenant ainsi le jeu le plus populaire de tous les temps à sortir dans le pays. Selon les estimations de 2023, l’industrie du jeu vidéo en Chine vaut environ 40 milliards de dollars.

Black Myth: Wukong, produit par le développeur Game Science (GS), a déjà généré environ 800 à 900 millions de dollars revenu à ce jour et contribuera à projeter la culture chinoise auprès d’un public mondial.

Le jeu, considéré comme le premier jeu vidéo AAA de Chine, a été développé dans un coût d’environ 70 millions de dollars sur plus de six ans. AAA est une classification utilisée pour désigner un jeu à gros budget ou de grande envergure d’un grand développeur de jeux vidéo.

Si le jeu a attiré l’attention grâce à sa popularité fulgurante, les critiques ont pointé du doigt une culture apparente de sexisme, du moins par le passé, au sein de Game Science, ainsi qu’une liste controversée de choses à faire et à ne pas faire émise par le développeur pour les influenceurs faisant la promotion du jeu et pour les streamers qui y jouent. Entre autres choses, les directives demandent aux influenceurs et aux streamers de ne pas utiliser « des mots déclencheurs tels que « quarantaine », « isolement » ou « COVID-19 » » ainsi que « politique ».

La Chine est depuis longtemps sensible aux critiques concernant ses politiques de lutte contre le COVID-19, qui comprenaient des restrictions qui ont perduré bien après que la majeure partie du monde se soit ouverte.

Le mythe noir : les directives de Wukong pour les créateurs de contenu ont apparemment fuité en ligne. Les streamers qui acceptent d’utiliser une clé de jeu ne sont pas autorisés à inclure de la politique, de la propagande féministe, des politiques de l’industrie du jeu chinoise ou des mots déclencheurs tels que COVID-19 et quarantaine.https://t.co/YNZIFFK4ML pic.twitter.com/TMGsNLjVIG — MauroNL (@MauroNL3) 17 août 2024

Les critiques n’ont pourtant pas freiné les ventes, avec 18 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie le 20 août.

Selon Observateur du monde du jeuun magazine en ligne qui couvre l’industrie du jeu vidéo, les ventes de Wukong se comparent bien à celles d’autres jeux qui ont connu des sorties à succès similaires ces dernières années.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sorti en mai 2023, et Pokemon Scarlet et Violet, sorti en novembre 2022, se sont tous deux vendus à 10 millions d’exemplaires en trois jours.

De quoi parle le jeu Black Myth ?

Black Myth: Wukong est un jeu d’action solo inspiré du roman classique chinois du XVIe siècle La Pérégrination vers l’Ouest. Le roman s’inspire vaguement du pèlerinage du moine bouddhiste Xuanzang en Inde au VIIe siècle à la recherche de textes sacrés.

Le jeu suit l’histoire de Sun Wukong, le Roi des Singes, alors qu’il se lance dans un voyage épique pour récupérer des reliques perdues. Les joueurs incarnent « The Destined One », un singe anthropomorphe doté de pouvoirs de métamorphose surnaturels et de techniques de combat.

Avec ses graphismes réalistes haut de gamme, ses visuels époustouflants et son gameplay attrayant, il a été largement accepté par la communauté des joueurs avec de nombreux forums Reddit Black Myth: Wukong et des diffusions en direct Twitch.

De quoi parle la controverse ?

En novembre, IGN, une société américaine de jeux vidéo et de divertissement, a fait état d’une prétendue histoire de messages sexistes qui a été rendu public par certains développeurs de Black Myth: Wukong.

De plus, les directives sur les publications « socialement appropriées » émises par le développeur du jeu à l’intention des influenceurs et des streamers ont suscité des critiques. De telles directives sont rares, voire sans précédent, pour les grands jeux, selon les initiés de l’industrie.

La liste complète des directives est la suivante :

Amusez-vous bien !

N’insultez PAS les autres influenceurs ou joueurs.

N’utilisez PAS de langage/humour offensant.

N’incluez PAS de politique, de violence, de nudité, de propagande féministe, de fétichisation et d’autres contenus qui incitent à un discours négatif.

N’utilisez PAS de mots déclencheurs tels que « quarantaine », « isolement » ou « COVID-19 ».

NE discutez PAS de contenu lié aux politiques, opinions, actualités, etc. de l’industrie du jeu en Chine.

Game Science n’a pas répondu à l’article d’IGN ni fait de déclaration sur les directives envoyées pour Black Myth: Wukong. Hero Games, basé à Pékin et l’un des plus gros investisseurs de Game Science, n’a pas non plus fait de commentaire.

L’ancien journaliste de Gamekult, Benoit « ExServ » Reinier, fait partie des personnes à avoir reçu les directives de Game Science et a réalisé une vidéo publique déclarant qu’il ne passerait pas en revue Black Myth: Wukong, décrivant les directives comme « ridicules » en raison de préoccupations concernant la censure.

Pourquoi Black Myth est-il si populaire ?

Black Myth a été présenté pour la première fois en 2020 avec une bande-annonce pré-alpha de 13 minutes qui a finalement recueilli deux millions de vues sur YouTube et 10 millions de vues sur le site de streaming chinois Bilibili.

Avec quatre ans d’attente pour sa sortie éventuelle, les attentes étaient grandes.

De plus, il s’agissait de la première sortie AAA de l’industrie chinoise du jeu vidéo.

L’un des grands défis de Black Myth était d’essayer de toucher et de trouver un écho auprès du public chinois et anglophone.

PC Gamer, qui évalue les jeux informatiques depuis 20 ans, s’est entretenu avec Game Science, le créateur de Black Myth: Wukong, à propos des défis de la traduction linguistique.

« Mais en termes de message à transmettre au public, lorsque vous faites abstraction de la différence de langage, vous voyez que Journey to the West a un esprit », a déclaré un développeur de Game Science dans un récent article. article.

Dans un autre articleYap Hui Bin, joueur de longue date et écrivain pour Techgoondu – un site d’actualités numériques singapourien qui couvre la technologie et la culture du jeu – a félicité les concepteurs de Black Myth: Wukong pour avoir pris un soin particulier à atteindre le public anglophone.

« Les traductions en anglais du jeu, tant à l’écrit qu’à l’oral, sont d’un niveau exceptionnel. Le plus impressionnant est le travail minutieux effectué pour les rimes et les allitérations des poèmes, des fables et des mythes, ce qui constitue un excellent moyen de présenter les fables et la culture chinoises au public anglophone », a écrit Hui Bin.

Comment le succès du jeu est-il perçu en Chine ?

Le succès phénoménal du jeu a suscité un débat national sur le soft power de la Chine et l’arrivée des jeux chinois sur la scène mondiale.

Le Global Times, un journal d’État chinois, dans un rapport a déclaré que le jeu avait « mis en lumière les merveilles antiques de la Chine à l’échelle mondiale ».

« Black Myth: Wukong se distingue par sa représentation étonnante et réaliste de l’architecture et du patrimoine culturel chinois ancien », écrit-il.

De nombreux acteurs de l’industrie du jeu en Chine considèrent le jeu comme une source de fierté nationale, célébrant la culture chinoise et s’opposant à la domination occidentale dans le domaine du jeu.

« Le développement de jeux comme Wukong est motivé par le sentiment nationaliste, promu par la propagande de l’État chinois, selon lequel « nous, les Chinois, sommes aussi bons que les autres ». [and maybe better than] « Les étrangers, donc tout ce que les étrangers accomplissent, nous pouvons le réaliser aussi », a déclaré Yanchen Zhang, doctorant au département d’études est-asiatiques de l’Université d’Arizona, à New Lines, un magazine d’affaires mondiales, axé sur le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du Sud et d’autres régions.

La capacité des jeux vidéo chinois à pénétrer d’autres marchés mondiaux pourrait potentiellement créer une dynamique autour du secteur local du jeu.

« Avec l’émergence continue de cas de réussite, notamment Black Myth : Wukong, davantage d’investissements et de ressources seront concentrés sur l’industrie chinoise du jeu », a déclaré Mei Bo, producteur de jeux senior et fondateur d’une startup de jeux, au Global Times.

« Cela stimule non seulement le développement du secteur du jeu en Chine, mais permet également à la culture traditionnelle chinoise d’atteindre le monde grâce à ce nouveau média moderne. »