« Black Myth Wukong » continue d’afficher des chiffres incroyables un mois après sa sortie

Black Myth Wukong a stupéfié l’industrie du jeu vidéo lorsqu’il est devenu le deuxième jeu le plus joué simultanément de l’histoire de Steam, et a dépassé les 10 millions de ventes. Il semblerait qu’il n’ait pas fini d’accumuler des chiffres absolument énormes.

Malgré une baisse inévitable du nombre de joueurs depuis le lancement, ce qui est impressionnant, c’est le nombre de joueurs qu’il a conservés, compte tenu de la structure du jeu solo. Après 2,4 millions pic sur Steamà peine un mois plus tard, Black Myth Wukong est toujours il accueille un quart de million de joueurs chaque soir, 753 447 rien qu’hier.

Le jeu est à 80-90 % dirigé par des joueurs chinois, car ce jeu axé sur la mythologie est très populaire là-bas et a même été officiellement approuvé par le gouvernement. Et ces joueurs restent fidèles, malgré le fait qu’il s’agisse d’un jeu solo très linéaire avec une fin assez difficile.

Ce n’est pas comme si les jeux solo ne parvenaient pas à retenir les joueurs pendant de longues périodes. Mais nous le constatons avec des jeux comme Fallout, renforcé par des mods, Elden Ring, renforcé par l’exploration et un récent DLC, ou Baldur’s Gate 3 avec ses millions de permutations d’histoires qui nécessitent plusieurs centaines d’heures de jeu.

Black Myth Wukong n’a rien de tout cela. Il dure environ 30 heures pour une partie normale, plus près de 40 ou 50 pour un « complétionniste », mais à part un mode New Game+ assez standard, rien n’indique qu’il devrait avoir ce genre de rétention. Mais c’est le cas. Soit les gens l’adorent sur le long terme et y jouent plusieurs fois, soit ils prennent leur temps pour une partie normale. Quoi qu’il en soit, il est difficile de ne pas être impressionné par ces chiffres.

Il est tout à fait probable que Black Myth Wukong soit le jeu le plus vendu de l’année avec 18 millions d’exemplaires écoulés Au cours de ses deux premières semaines, c’est bien plus que le jeu le plus vendu de l’année dernière, Hogwarts Legacy, qui s’est vendu à 12 millions d’exemplaires en deux semaines et a terminé l’année en battant même Call of Duty. Le seul concurrent lointain de Wukong est Call of Duty: Black Ops 6 et il est difficile d’imaginer qu’il ne conservera pas la couronne étant donné l’ampleur de ces chiffres et le fait qu’il se vend clairement en permanence pour conserver ce type de nombre de joueurs.

Il y a déjà un débat sur la question de savoir si Wukong devrait être un favori pour le titre de Jeu de l’année, comme le prétendent de nombreux fans. Mais dans un événement américain comme The Game Awards, où Wukong a reçu de bonnes critiques, mais pas de manière spectaculaire, cela semble peu probable au vu de sorties comme Astro Bot et Final Fantasy VII. Cela dit, cela n’enlève rien au fait qu’il s’agit d’un énorme succès, et qu’il est sur le point de générer plus d’argent avec les prochains DLC l’année prochaine, très probablement.

