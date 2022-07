L’émission de fiction spéculative emblématique de Netflix, Black Mirror, revient enfin aux fans avec sa sixième saison.

Avec beaucoup d’anticipation depuis sa dernière saison en 2019, les fans sont impatients de découvrir les nouveaux visages à jouer dans la production.

Médias Netflix

Black Mirror saison 6 : Qui est au casting ?

L’émission très applaudie a une note incroyable, avec une moyenne de 84% sur Rotten Tomatoes.

Il a été officiellement annoncé pour un retour en mai 2022, tel que rapporté exclusivement par Variety.

La célèbre série mettra en vedette de nouveaux visages, dont Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton et Anjana Vasan.

Zazie Beetz

Getty Images

Zazie Olivia Beetz est une actrice germano-américaine surtout connue pour son travail à Atlanta en tant que Vanessa Keefer.

En savoir plus sur le soleil Pourquoi les gens comparent la relation de Joshua Borbeau avec Black Mirror

La star a également joué dans divers films, dont Deadpool 2, The Bad Guys et la série d’anthologies Netflix Easy.

Beetz a reçu un Emmy Award en 2018 pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour sa performance à Atlanta.

Ces membres de la distribution se produiront tout au long des trois premiers épisodes de la saison, et d’autres acteurs se lanceront dans la série plus tard.

Paapa Essiedu

Getty Images

Paapa Essiedu, né le 11 juin 1990, est un acteur britannique connu pour son travail dans I May Destroy You et Murder on the Orient Express.





L’acteur a été nominé pour un Primetime Emmy et un British Academy Television Award tout au long de sa carrière et a remporté le prix Ian Charleson en 2016 pour ses performances dans Hamlet et King Lear.

Josh Hartnet

Getty Images

Josh Hartnett, 43 ans, est un acteur et producteur américain qui a d’abord gagné le fandom grâce à son rôle de Michael Fitzgerlad dans Cracker en 1997.

Il a également joué dans de nombreux films, dont The Lovers, Wrath of Man, Wicker Park et Here on Earth.

La star est liée à Tamsin Egerton et le couple a trois enfants ensemble.

Aaron-Paul

Actualités Splash

Aaron Paul est un acteur américain célèbre pour son travail dans la série primée Breaking Bad en tant que Jesse Pinkman.

La star a commencé sa carrière d’acteur avec des vidéoclips, des rôles d’invités et de petites apparitions jusqu’à son premier grand rôle en 2007.

L’acteur a épousé Lauren Parsekian le 1er janvier 2012, après s’être rencontré à Coachella.

Kate Mara

Getty Images

Née le 27 février 1983, l’actrice américaine Kate Mara est devenue fandom pour son travail dans House of Cards en tant que Zoe Barnes.

L’actrice a également joué dans Fantastic Four, American Horror Story: Murder House et Moonbeam City.

La star est mariée à la co-vedette des Quatre Fantastiques, Jamie Bell.

Danny Ramírez

2022 Bauer Griffin

L’acteur américain de 29 ans est surtout connu pour ses apparitions dans The Gifted en tant que Wes et en tant que Mario Martinez dans On My Block.

Né à Chicago et élevé à Miami, l’acteur est allé au Miami Coral Park Senior High School et a essayé de faire du sport avant que ses blessures ne l’en empêchent.

Clara Rugaard

Getty Images

Clara Rugaard est une actrice et chanteuse danoise de 24 ans qui a fait ses débuts dans un film danois en 2013.

Elle a également chanté la chanson thème danoise de la série Violetta de Disney Channel.

Auden Thorton

Getty Images

Auden Thornton est une actrice américaine née et élevée à Houston, au Texas.

Thornton a commencé à jouer dans son enfance et a joué dans Arlington Road avec Jeff Bridges et Joan Cusack.

Depuis lors, l’actrice a joué dans d’autres rôles, notamment Royal Pains, Beauty Mark et This Is Us.

Anjana Vasan

Getty Images

Anjana Vasan, née le 31 janvier 1987, est une actrice singapourienne de Londres qui a reçu un fandom grâce à son travail sur scène.

Elle a également joué dans de nombreux films dont Macbeth, London Unplugged et Mogul Mowgli.

Quand la saison 6 de Black Mirror sera-t-elle diffusée ?

La série techno-paranoïa n’a pas encore de date de sortie officielle puisqu’elle vient d’être confirmée pour une nouvelle saison récemment.

Le créateur de Black Mirror, Charlie Brooker, a partagé qu’une autre saison de l’émission était incertaine il y a deux ans pendant le pic de la pandémie.

“Pour le moment, je ne sais pas quel estomac il y aurait pour des histoires sur des sociétés en train de s’effondrer, donc je ne travaille pas sur l’une d’entre elles”, a alors partagé Brooker avec Radio Times.

“Je suis en quelque sorte désireux de revoir mes compétences en matière de bande dessinée, alors j’ai écrit des scripts visant à me faire rire.”

En plus de la pandémie et du départ de la société de production, ce n’est que récemment qu’un accord a finalement été trouvé pour créer une autre saison.

En étudiant les dates de sortie des saisons précédentes, les fans peuvent s’attendre à ce que la nouvelle saison commence à se dérouler en 2024, selon Web News Observer.

Beaucoup s’attendent à ce que la sixième saison ait plus d’épisodes que la précédente, qui contenait trois épisodes mettant en vedette Miley Cyrus, Andrew Scott, Anthony Mackie, Damson Idris, Yahya Abdul-Mateen II et Angourie Rice.

Où puis-je regarder la saison 6 de Black Mirror ?

Avec sa première première le 4 décembre 2011, la série a gagné un immense fandom avec ses intrigues psychologiquement passionnantes et axées sur la technologie.

Cette série tant attendue peut être diffusée exclusivement sur Netflix.

En savoir plus sur le soleil À LA HAUSSE Raison effrayante pour laquelle les requins ont ciblé des victimes dans les eaux jusqu’à la taille après 5 mutilations DRAME FAMILIALE Le père de Zach Wilson “commentaire inapproprié” après que “son fils ait rencontré l’ami de maman”

À l’heure actuelle, trois plans différents sont disponibles pour le service de streaming, à commencer par l’option de base à 9,99 $ par mois.

Le forfait Standard passe à 15,49 $ et le forfait Premium est le plus cher à 19,99 $ par mois.