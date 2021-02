Black Magic Paedo «  a abusé de jeunes garçons et les a marqués avec des symboles sataniques dans des cours de sorcellerie effrayants ‘

Un «MAGICIEN NOIR» aurait abusé de jeunes garçons et les aurait marqués avec des symboles sataniques dans des cours de sorcellerie effrayants.

Le meurtrier et délinquant sexuel condamné, Sergei Pimenov, a forcé des enfants à subir de violentes initiations impliquant de la cire chaude et des coups de bâton, affirme-t-on.

L’homme de 44 ans a annoncé des sessions en ligne après avoir été libéré de prison sur parole l’année dernière.

L’un d’eux disait: «J’accepte les garçons de 12 à 18 ans pour une éducation gratuite dans mon école de magie.»

Un garçon de 15 ans a raconté comment il avait suivi des «cours» avec Pimenov et avait été soumis à un brutal «rite d’initiation».

Il a dit qu’il avait été fouetté avec un bâton sur la poitrine et le dos lors d’un «rituel» forestier à Dolgoprudny près de Moscou, en Russie.

« Puis il [Pimenov] a pris une bougie, l’a allumée et a brûlé une étoile directement sur les blessures de mon dos », a déclaré la victime.

«J’étais tellement épuisé que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait», a-t-il déclaré au journal Komsomolskaya Pravda.

Les forces de l’ordre affirment que l’adolescent blessé a ensuite été agressé sexuellement par le suspect.

Une autre victime, également âgée de 15 ans, a été frappée 180 fois avec un bâton de chaque côté de son corps avant de subir également des abus sexuels, est-il allégué.

Le premier garçon a dit que le «sorcier» avait d’abord semblé guérir sa mère de la maladie et avait rendu sa petite amie avec des sorts.

Mais ensuite, le «magicien» a proféré des menaces contre lui et sa famille et a dit au garçon qu’il «violerait ses sœurs» à moins qu’il ne coopère, a-t-il dit.

Après avoir subi l’initiation, le garçon a dit qu’il avait «honte et peur».

Mais il a courageusement parlé à son beau-père des séances, ce qui a conduit Pimenov à être détenu par la police, soupçonné d’infractions sexuelles contre des garçons mineurs.

« Peminov m’a menacé, a dit qu’il me tuerait moi et toute ma famille et m’a demandé de l’argent », a déclaré le garçon.

« C’était effrayant, mais je me suis ressaisi et j’ai tout dit à mon beau-père, puis à ma mère. »

Le journal rapporte: « Le maître des forces obscures n’a pas seulement agressé des enfants, il a organisé des performances entières avec de la cire chaude et des pentagrammes brûlants sur les corps de ses victimes, affirmant que c’était nécessaire pour obtenir la Force. »

Une affaire pénale a été ouverte pour «actes violents à caractère sexuel» contre des mineurs, a déclaré Olga Vrady, une responsable du Comité d’enquête russe.

Un certain nombre de victimes ont été identifiées, a déclaré le comité, et un psychologue travaille avec la première victime.

Pimenov a été détenu pendant deux mois dans l’attente d’une enquête.

L’avocat de la famille, Ravil Iskandarov, a déclaré que Pimenov constituait un «danger pour la société» et devrait faire face à une peine de 20 ans de prison.

Un autre avocat, Vladimir Vagner, a déclaré: «On voit déjà des signes de torture, de chantage et de menaces de tuer un mineur.

« L’enquête en est maintenant à sa phase initiale et la collecte de preuves est en cours. »

Pimenov avait déjà été emprisonné pour le viol et le meurtre d’un garçon de 16 ans en 2004.

Il a été mis en liberté conditionnelle pour «bonne conduite», selon des rapports.