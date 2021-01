Le mouvement Black Lives Matter a été nominé pour un prix Nobel de la paix 2021.

Le député norvégien Petter Eide a déclaré au Guardian qu’il avait nommé le groupe parce qu ‘ »ils ont eu un énorme succès dans la sensibilisation et la sensibilisation du monde à l’injustice raciale ».

« Je trouve que l’un des principaux défis que nous avons rencontrés en Amérique, mais aussi en Europe et en Asie, est le type de conflit croissant basé sur l’inégalité », a déclaré Eide. « Black Lives Matter est devenu un mouvement mondial très important pour lutter contre l’injustice raciale. »

Eide est membre du Parti socialiste de gauche de Norvège. Il a déjà nommé des militants des droits humains de Russie et de Chine pour le prix, selon The Guardian.

«Nous détenons le plus grand mouvement social de l’histoire mondiale. Aujourd’hui, nous avons été nominés pour le prix Nobel de la paix,» Black Lives Matter a écrit sur Twitter vendredi. « Les gens se réveillent à notre appel mondial: pour la justice raciale et la fin de l’injustice économique, du racisme environnemental et de la suprématie blanche. Nous ne faisons que commencer (le poing levé). »

Eide n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En vertu des règles du prix Nobel de la paix, tout membre d’une assemblée nationale ou des chefs d’État peut soumettre une candidature. Lundi est la date limite de soumission, et le comité Nobel norvégien, composé de cinq personnes, devrait rédiger une liste restreinte en mars.

Pendant ce temps, un membre du Parti du progrès d’extrême droite du Parlement norvégien a nommé Donald Trump pour la deuxième fois. L’année dernière, Christian Tybring-Gjedde a nommé le président de l’époque pour ses efforts au Moyen-Orient. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a remporté le prix pour ses efforts de lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire dans le monde, battant plus de 300 candidats.

Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi ont fondé le mouvement Black Lives Matter en 2013 après l’acquittement de George Zimmerman pour avoir tiré sur Trayvon Martin, 17 ans. Des milliers de manifestations affiliées au mouvement ont éclaté dans le monde l’année dernière, à la suite d’une série d’assassinats de Noirs américains.

Selon un rapport du US Crisis Monitor, un effort conjoint comprenant l’Université de Princeton qui recueille et analyse des données en temps réel sur les manifestations et la violence politique aux États-Unis, les manifestants ne se sont pas livrés à la violence ou à des activités destructrices dans plus de 93% des de 7 750 manifestations dans des milliers d’endroits dans les 50 États et à Washington, DC, entre le 26 mai et la fin août.

‘Une réalité fantaisiste’:Trump affirme que les manifestations de Black Lives Matter sont violentes, mais la majorité sont pacifiques

Par ailleurs, la Fondation Black Lives Matter Global Network a remporté le prix annuel des droits de l’homme Palme de la Suède pour 2020, selon un communiqué publié vendredi. Le prix est décerné par un fonds créé par le Parti social-démocrate suédois et la famille d’Olof Palme, un ancien Premier ministre suédois assassiné.

«Black Lives Matter a connu sa grande percée nationale et internationale à l’été 2020, en relation avec un certain nombre de cas d’extrême brutalité», a déclaré le Olof Palme Memorial Fund for International Understanding and Common Security.

Aux États-Unis seulement, on estime que vingt millions de personnes ont pris part aux manifestations de Black Lives Matter et des millions d’autres ont fait entendre leur voix dans le monde entier. Cela montre que le racisme et la violence raciste ne sont pas seulement un problème dans la société américaine, mais un problème mondial, y compris la Suède. «