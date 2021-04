Le mouvement Black Lives Matter a été brutalisé par les conservateurs pour avoir décrit la mort de l’adolescente Ma’Khia Bryant comme «la police prenant insensément un autre enfant noir», tout en omettant des détails cruciaux sur le déroulement de l’incident.

Bryant, 16 ans, a été abattu par un policier à Columbus, dans l’Ohio, la semaine dernière. L’officier est arrivé sur les lieux alors que Bryant se disputait avec un autre adolescent.

Les images de Bodycam montrent l’officier ouvrant le feu alors que Bryant se précipite sur la fille avec un couteau. « Je vais te poignarder, salope! » Bryant hurle, une fraction de seconde avant que l’officier ne l’abatte.

Alors que de nombreux experts et analystes ont déclaré que l’officier était justifié de tirer sur Bryant, le mouvement Black Lives Matter n’est pas d’accord. Le communiqué de presse officiel du BLM décrit le meurtre de Bryant comme « insensé, » et omet complètement le fait que l’adolescente était armée et qu’elle était sur le point de poignarder l’autre fille.





«Au même moment où le verdict de Derek Chauvin était lu pour le meurtre de George Floyd, la police n’a pas perdu de temps à prendre insensé un autre enfant noir» le communiqué, publié vendredi, lu.

«L’officier de police de Columbus, Nicholas Reardon, s’est présenté et a abattu à bout portant cet enfant de 16 ans en l’espace de quelques secondes,» la déclaration a continué, déclarant que Bryant était « Une autre vie noire volée sans égard. »

BLM a également affirmé que Bryant elle-même avait appelé la police, mais on ne sait toujours pas qui avait passé l’appel. Les répartiteurs du 911 ont reçu un appel d’une personne avertissant que « Les femmes … essayaient de poignarder » quelqu’un, a révélé la police lors d’une conférence de presse la semaine dernière, mais l’identité de l’appelant n’a pas été révélée. Les affirmations selon lesquelles Bryant n’était pas armé et qu’elle avait approché Reardon pour s’expliquer avant d’être abattue se sont déjà avérées fausses.





Alors que les faits entourant la mort de Bryant continuent d’apparaître, peu d’attention a été accordée à l’adolescente qui était apparemment à quelques instants d’être poignardée lorsque Reardon est intervenu. Certains journalistes et experts soutenant le BLM sont restés du côté de Bryant, tandis que des commentateurs conservateurs ont soutenu l’argument selon lequel l’utilisation de la force par Reardon était complètement justifiée.

Plusieurs jours après que BLM a publié la déclaration, ces conservateurs ont critiqué l’organisation pour sa version de l’histoire.

« Si vous êtes la fille en rose, le mot » insensé « doit vraiment piquer, » l’expert Stu Burguire a tweeté, tandis que le consultant du Parti républicain Caleb Hull a appelé BLM «Des menteurs pathologiques essayant de déclencher une guerre raciale.»

« Black Lives Matter ne se soucie pas de la vie noire tant que la personne qui met fin à la vie noire n’est pas un flic, » expert conservateur Ben Shapiro tweeté.

Le point de vue de BLM sur la tragédie, cependant, a un certain soutien du public. Les manifestants ont marché dimanche à Columbus, scandant le nom de Bryant et exigeant la responsabilité de la police. S’exprimant lors du rassemblement, l’organisateur Hana Abdur-Rahim a déclaré à la foule «Je n’ai pas besoin d’une vidéo pour savoir qu’elle était une enfant et qu’elle méritait de vivre» le Columbus Dispatch a rapporté.

