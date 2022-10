“Black Lives Matter était une arnaque”, déclare Kanye West après que la chemise White Lives Matter soit devenue virale

Kanye West a non seulement affirmé que Black Lives Matter était une “ arnaque ”, mais il s’est également apparemment attribué le mérite d’avoir éloigné la discussion du mouvement et sur lui-même, juste un jour après avoir fait ses débuts et porté une chemise “ White Lives Matter ” à son Yeezy défilé de mode à Paris.

Ye, comme le rappeur préfère être appelé, a partagé dans une histoire Instagram supprimée depuis, “Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant, c’est (sic) fini. De rien.”

Hier, l’artiste “Heartless” a fait des vagues pour avoir posé avec la commentatrice conservatrice Candace Owens dans les chemises à manches longues qui contredisent la mission Black Lives Matter “d’éradiquer la suprématie blanche et de renforcer le pouvoir local pour intervenir dans la violence infligée aux communautés noires par l’État et justiciers.”

KANYE WEST S’EXCUSE AUPRÈS DE KIM KARDASHIAN, DIT QU’IL A DÛ “CRIER” POUR LES DROITS DE PARENT DE SES ENFANTS

Bien que le rappeur n’ait pas précisé ce que signifiait son slogan, cela a déclenché une réaction immédiate.

Le fils de Will Smith et son collègue artiste, Jaden Smith, ont assisté au spectacle Yeezy de West, mais il aurait quitté l’événement en raison de la controverse.

KANYE WEST “N’A PAS DÉCIDÉ” S’IL SE PRÉSIDENT À NOUVEAU EN 2024

Dans une série de tweets, le jeune homme de 24 ans a écrit : « I Had To Dip Lol » puis « I Don’t Care Who (sic) It Is If I Don’t Feel The Message I’m Out », a suivi par “Black Lives Matter”.

Ce n’est pas la première fois que l’homme de 45 ans se heurte à la communauté afro-américaine. En 2018, West a accordé une interview à “TMZ Live” où il a insinué que l’esclavage était “un choix”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le rappeur, connu pour ses déclarations polarisantes sur ses réseaux sociaux, s’est dit “absolument” à propos d’une autre campagne politique à venir le mois dernier.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un représentant de l’organisation Black Lives Matter et de la Black Lives Matter Grassroots Organization n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.