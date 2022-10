Black Lives Matter est une “arnaque” – Kanye West – RT World News

La star du rap américain a suscité la controverse en critiquant BLM et en enfilant une chemise «White Lives Matter»

Kanye West, la star du rap américain connue pour courtiser la controverse et gagner de l’argent, a attisé une nouvelle vague d’indignation, accusant Black Lives Matter d’être un “escroquerie” après avoir provoqué un refoulement en ligne en portant un “Les vies blanches comptent” chemise.

“Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque”, a déclaré mardi l’entrepreneur de 45 ans dans un post Instagram supprimé depuis. “Maintenant c’est fini. De rien.”

La déclaration était apparemment une réponse aux critiques que West a reçues après avoir porté un “Les vies blanches comptent” chemise lundi lors de son défilé Yeezy à Paris. L’émission présentait la nouvelle ligne de vêtements de Yeezy et présentait des mannequins portant des chemises arborant le slogan controversé du contre-BLM. Pour faire bonne mesure, West a été photographié aux côtés de la marque de feu conservatrice noire Candace Owens portant des chemises assorties avec “Les vies blanches comptent” imprimé sur le dos et une photo du Pape montré sur le devant.

“La décision de Kanye West de porter une chemise ‘White Lives Matter’ est dégoûtante, dangereuse et irresponsable”, a déclaré l’auteur et professeur noir Marc Lamont Hill sur Twitter. « Certains d’entre vous se précipiteront pour le défendre. Vous devriez vous demander pourquoi.

La décision de Kanye West de porter une chemise “White Lives Matter” est dégoûtante, dangereuse et irresponsable. Certains d’entre vous se précipiteront pour le défendre. Vous devriez vous demander pourquoi… pic.twitter.com/YT4a6c9tKI – Marc Lamont Hill (@marclamonthill) 3 octobre 2022

Le rappeur Jaden Smith, fils des acteurs Will Smith et Jada Pinkett Smith, a quitté le défilé de mode de West en signe de protestation. “Les vrais leaders dirigent” dit Smith. « Je me fiche de qui c’est. Si je ne ressens pas le message, je m’en vais. Les vies des noirs comptent.”















BLM a été en proie à des scandales financiers. Par exemple, le nouveau dirigeant de l’organisation nationale à but non lucratif BLM, Shalomyah Bowers, a été accusé dans un procès d’avoir détourné plus de 10 millions de dollars de frais de donateurs pour payer sa société de conseil. La co-fondatrice de BLM, Patrisse Khan-Cullors, s’est lancée dans une frénésie d’achats immobiliers l’année dernière, achetant quatre maisons pour un total de 3,2 millions de dollars. Elle a également été accusée d’avoir payé à son frère et au père de son enfant plus de 1,8 million de dollars combinés pour fournir des services à BLM. Le groupe a reçu plus de 90 millions de dollars de dons en 2020.

West, qui s’appelle maintenant “Vous,” se classe comme le rappeur le plus riche du monde avec une fortune estimée par Forbes à 2 milliards de dollars, basée en grande partie sur sa marque de mode Yeezy. Il a fréquemment suscité la controverse, comme lorsqu’il a rendu visite au président de l’époque Donald Trump dans le bureau ovale en 2018 et a déclaré dans une interview la même année que l’esclavage était un “choix” pour les noirs américains.