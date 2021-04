Black Lives Matter a appelé Joe Biden à «démilitariser» la police, affirmant que les communautés noires étaient plus «terrorisées» sous l’actuel président que sous Donald Trump.

Dans un fil Twitter de mardi, l’organisation Black Lives Matter a appelé Biden à mettre fin au programme 1033, également connu sous le nom de Law Enforcement Support Office, qui permet le transfert de l’équipement militaire excédentaire aux forces de l’ordre locales. Bien que cela puisse parfois être des armes, cela inclut également des «Cafetières, câbles électriques et conteneurs de fret», selon un rapport du Washington Post.

Biden envoie actuellement plus d’équipement militaire dans nos quartiers que Trump ne l’a fait. Vous avez bien lu. Nos communautés sont terrorisées à un rythme plus rapide qu’elles ne l’avaient été sous Trump. – Les vies noires comptent (@Blklivesmatter) 20 avril 2021

«Les 100 premiers jours de Biden sont écoulés dans 10 jours. D’ici là, nous avons besoin de lui pour # End1033, qui transfère l’équipement militaire entre les mains de la police à travers le pays, y compris la police des écoles et des campus. Un autre exemple? Les militaires que vous voyez dans vos rues avant le verdict Chauvin, » le groupe a tweeté.





Aussi sur rt.com

Un instructeur enquêtant à l’université après avoir dit aux étudiants qu’elle en avait « assez » de parler de Black Lives Matter







Ils ont poursuivi en accusant Biden d’envoyer « Plus de matériel militaire » aux quartiers noirs que Trump, qui critiquait fortement les manifestations de Black Lives Matter qui sont devenues violentes.

«Biden envoie actuellement plus d’équipement militaire dans nos quartiers que Trump ne l’a fait. Vous avez bien lu. Nos communautés sont terrorisées à un rythme plus rapide qu’elles ne l’avaient été sous Trump ». l’organisation a tweeté, ajoutant un lien vers une pétition appelant à la fin du programme 1033.

Biden envoie actuellement plus d’équipement militaire dans nos quartiers que Trump ne l’a fait. Vous avez bien lu. Nos communautés sont terrorisées à un rythme plus rapide qu’elles ne l’avaient été sous Trump. – Les vies noires comptent (@Blklivesmatter) 20 avril 2021

Les critiques des médias sociaux se sont principalement moqués de BLM pour la critique de Biden, citant les critiques passées du dossier politique de Biden en matière de justice pénale et suggérant qu’ils ne devraient pas être surpris.

Black Lives Matter appeler Biden est absolument hilarant. Je vais vraiment prendre plaisir à regarder cette pièce. L’argent se tarit, la grippe doit continuer. Et surtout, Patrisse Khan-Cullors a besoin de plus de manoirs dans les quartiers blancs. pic.twitter.com/vJbBCHCDjt – 10% pour le Big Guy (@dschlopes) 21 avril 2021

Dans une déclaration sur son site Web, le groupe décrit la police comme « Les partisans violents de la suprématie blanche qui n’ont aucun respect pour la vie noire » et a exhorté Biden à « Terminer complètement le programme 1033 » avec le « Coup de stylo. »

Des troupes de la Garde nationale ont été déployées dans des endroits comme Minneapolis, qui a vu les manifestations devenir violentes à la suite de la récente fusillade de Daunte Wright.

Bien que Biden ait montré son soutien au mouvement Black Lives Matter, il s’est arrêté avant d’approuver des idées telles que « défunding the police ». Parlant après que Chauvin ait été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, Biden a lui-même appelé à des réformes de la police, y compris l’adoption de la loi George Floyd Justice in Policing Act qui interdirait, entre autres, les étranglements et les prises carotidiennes.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!