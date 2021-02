Les vies noires comptent.

Ce sont des mots que vous avez sans doute vus estampillés partout sur Internet. Une phrase simple, qui signifie, tout à fait directement, que la vie des Noirs compte. Qu’ils ont besoin d’être protégés, chéris, respectés, pas systématiquement ciblés ou détruits.

Une idée si simple, mais c’est l’une des plus controversées à travers les tables de dîner, les panneaux d’information et votre fil de médias sociaux, avec des réponses telles que «toutes les vies comptent».

Ce qui, bien sûr, est le point. Toutes les vies faire et devrait importent, mais ce sont les Noirs qui sont historiquement attaqués, comme la mort de George Floyd l’été dernier encore une fois rendu douloureusement clair.

De nombreuses métaphores ont été utilisées pour illustrer cela. Dans un 2019 Bazar de Harper pièce intitulée, « Pourquoi vous devez arrêter de dire » Toutes les vies comptent? « universitaire, écrivain et conférencier Rachel Cargle a expliqué: «Si un patient transporté d’urgence aux urgences après un accident devait pointer du doigt sa jambe mutilée et dire:« C’est ce qui compte en ce moment », et le médecin a vu les éraflures et les ecchymoses d’autres zones et contré,« mais tout de vous compte, ‘n’y aurait-il pas une question de savoir pourquoi il ne montre pas l’urgence d’aider ce qui est le plus à risque? «