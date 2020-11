Black Lives Matter a contribué à façonner l’élection de 2020. Le mouvement a désormais les yeux rivés sur la Géorgie.

Olivier Douliery / AFP / Getty Images

La fondatrice Patrisse Cullors parle du second tour du Sénat, de l’impact des manifestations et de ce que le mouvement attend de l’administration Biden.

Les meurtres par la police de George Floyd et Breonna Taylor ont déclenché des manifestations comme la nation n’a jamais vu – plus de 15 millions de personnes ont défilé au nom de la justice pour les vies des Noirs cet été. Il n’est donc pas surprenant que le cri de ralliement dans les rues était toujours dans l’esprit des électeurs lorsqu’ils ont voté en novembre.

Selon les données préliminaires d’AP VoteCast, une enquête complète menée pour l’Associated Press par NORC à l’Université de Chicago, environ un cinquième de tous les électeurs ont déclaré que les manifestations pour la justice raciale étaient le facteur le plus important lors du vote aux élections.

Mais tout comme le point de vue des Américains sur le port d’un masque ou la distanciation sociale, les manifestations sont devenues un sujet de division politique – 53% de ces électeurs ont opté pour Biden, 46% ont voté pour Trump. Certains électeurs conservateurs se sont concentrés sur le faible pourcentage de pillage et de vandalisme associés aux troubles, qualifiant les manifestations de «puériles», selon des entretiens menés par le New York Times, tandis que les progressistes et les nouveaux électeurs ont été inspirés par le mouvement pour apporter un changement radical .

En fin de compte, le mouvement Black Lives Matter et les manifestations ont façonné les résultats de l’élection: de nombreux organisateurs ont travaillé pour amener les gens à voter, les électeurs noirs se présentant en masse, malgré les obstacles de la suppression des électeurs. Les électeurs noirs ont également aidé à renverser des États clés du champ de bataille comme la Géorgie et la Pennsylvanie pour élire Joe Biden, tandis que les électeurs des villes du pays ont approuvé des mesures de vote sur la responsabilité de la police.

Pourtant, malgré ces victoires, il y a beaucoup de travail à faire, selon les militants et les électeurs démocrates. Patrisse Cullors – l’une des trois femmes fondatrices de Black Lives Matter, avec Alicia Garza et Opal Tometi – dit que ce travail doit rester constant et varié.

«Nous allons utiliser les manifestations», a déclaré Cullors à Vox. «Nous allons également utiliser notre pouvoir et les salles du pouvoir pour nous assurer que le changement se produira.»

Cela comprend le lancement d’un comité d’action politique pour collecter des fonds afin d’élire et de vaincre les candidats – un grand pas en avant pour une organisation de base comme Black Lives Matter. Pendant ce temps, les organisateurs des villes et villages du pays – le mouvement n’a pas de leader unique – continueront de mobiliser les communautés locales dans la lutte contre la violence policière.

J’ai parlé avec Cullors de l’impact des manifestations sur les élections, de la manière dont les Américains peuvent résoudre le fossé politique dans ce pays et de ce à quoi s’attendre de l’organisation dans la nouvelle administration Biden-Harris. Notre conversation a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Rachel Ramirez

Joe Biden et Kamala Harris ont remporté l’élection présidentielle. Les démocrates ont renversé des états clés du champ de bataille. Parlez-moi de l’impact que le mouvement Black Lives Matter et les manifestations de cet été ont eu sur le fait de faire voter les gens.

Patrisse Cullors

Nous voulions vraiment galvaniser l’énergie des rues cet été et la déplacer vers les urnes. Rien que grâce à nos efforts massifs et de plusieurs millions de dollars Get-Out-The-Vote, nous avons envoyé un SMS à 6 millions de nouveaux électeurs. Nous avons établi un partenariat avec les moulages de Hamilton pour réaliser des vidéos pédagogiques sur les votes par correspondance.

Nous avons travaillé avec une agence de création en direct appelée Trap Heals, où nous avons organisé des événements de drive-in Get-Out-The-Vote en Californie, au Michigan et en Géorgie. Nous avons également lancé un Campagne “Chers Blancs”, en regardant la manière dont le GOP essayait de peindre Black Lives Matter sous un jour négatif, nous avons donc commencé à diffuser des publicités dans le Midwest pour lutter contre la diabolisation de Black Lives Matter.



Gio Solis Patrisse Cullors

La plupart de notre travail pendant ce cycle électoral était très pratique. Grâce à notre PAC, nous avons recruté 6 000 volontaires pour 10 000 équipes de banque de téléphone dans les États du champ de bataille. Nous avons frappé à des milliers de portes à Miami-Dade, Philadelphie et Atlanta pour amener les électeurs inscrits aux urnes le jour du scrutin.

Nous avons également approuvé les candidats tout au long du scrutin, du président au conseil scolaire. Nous avons passé une grande partie de notre temps à nous concentrer sur les électeurs qui vont se battre pour la vie des Noirs et à travailler avec les électeurs noirs – et les nouveaux électeurs noirs en particulier – pour les faire sortir et leur apprendre vraiment à utiliser les bulletins de vote par correspondance.

Rachel Ramirez

Dites-m’en plus sur le Black Lives Matter PAC et sur quoi il se concentre actuellement. Je sais que l’un des États où les électeurs noirs ont aidé à passer au bleu pour Joe Biden était la Géorgie – et une grande partie de cela était avec l’aide d’organisatrices noires. Quels sont vos efforts actuels pour le second tour du Sénat en Géorgie, qui dictera quel parti a la majorité?

Patrisse Cullors

Pour notre PAC, nous allons concentrer tous nos efforts sur la Géorgie pour le second tour des élections au Sénat. Nous coordonnons une coalition d’organisations dirigées par des Noirs pour nous assurer de travailler ensemble et de rassembler toutes nos ressources de la meilleure façon possible. Nous allons effectuer des opérations bancaires par téléphone, envoyer des SMS, frapper à la porte, diffuser des publicités dans le numérique et la télévision pour aider non seulement à reproduire, mais à améliorer le taux de participation record que nous avons vu en novembre.

Nous sommes très reconnaissants du travail de Stacey Abrams, Nsé Ufot, LaTosha Brown et leurs organisations respectives pour le travail préparatoire qu’ils ont effectué en Géorgie. Nous voulons donc simplement construire avec eux et continuer à partir de là. La Géorgie décidera qui contrôle le Sénat, et si nous gagnons, nous disposerons d’un environnement politique propice aux idées de programme législatif progressiste et affirmatif. Nous savons que les élus, et notre système actuel, ne sont pas une solution magique pour rapprocher les Noirs de la liberté, mais c’est un élément important.

Rachel Ramirez

Comment voyez-vous la relation de Black Lives Matter avec la prochaine administration de Biden? Parlez-moi des types de législation que l’organisation souhaite promouvoir.

Patrisse Cullors

La Black Lives Matter Global Network Foundation a envoyé une lettre à Biden et Harris demandant une réunion. Nous l’avons fait le jour où ils ont été annoncés comme vice-président et président élu. Nous avons donc hâte d’avoir cette réunion avec eux directement pour discuter de notre ordre du jour. Nous croyons que nous avons besoin d’une législation qui affirme et valorise la vie des Noirs. Il pourrait être complet et intersectionnel.

Pendant le soulèvement de l’été, notre mouvement s’est associé au mouvement pour les vies noires lorsque nous avons écrit la loi BREATHE. Nous le voyons comme un projet de loi moderne sur les droits civiques et une lettre d’amour législative aux Noirs.

La loi BREATHE offre en fait une réinvention complète de la sécurité publique, elle offre des soins communautaires et réévalue vraiment la façon dont nous dépensons de l’argent en tant que société, en particulier pour les parties les plus marginalisées de nos communautés.

Il a investi dans des approches non punitives et non carcérales de la sécurité communautaire – et il essaie vraiment de réduire le système pénal actuel qui a complètement décimé les Noirs. La loi BREATHE est centrée sur la protection des vies des Noirs, y compris les mères noires, les personnes trans noires, les femmes noires et les hommes noirs. Ce sera donc un élément central de notre travail.

Rachel Ramirez

Certaines des victoires de cette élection étaient des mesures de vote sur la réforme de la police, mais la plupart d’entre elles ne sont pas aussi radicales que la suppression du financement de la police. Que pouvons-nous nous attendre à voir à l’avenir sur les prochains scrutins? Quel est le travail que vous faites à ce sujet?

Patrisse Cullors

Nous travaillerons pour soutenir la mise en œuvre de la mesure J, qui se trouve ici dans le comté de Los Angeles. Cela ne défund la police, mais c’est une simplification excessive. Il permet en fait à Los Angeles de financer uniquement un système non punitif.

Et même si à court terme, cela ne peut pas décharger la police, à long terme, cela nous offre une occasion de montrer aux élus que le maintien de l’ordre et l’incarcération ne fonctionnent pas. Et si nous pouvions leur montrer en leur prouvant cela, en investissant dans les communautés, alors, en fait, le service social de la police sera un système qui se rétrécit.

Rachel Ramirez

Black Lives Matter existe depuis plus de sept ans maintenant. Dites-moi ce que c’était de voir un changement cet été – les Blancs dans les banlieues et les petites villes scandant en fait «Black Lives Matter» et mettant des pancartes dans leurs fenêtres – et est-ce que nous pouvons nous accrocher à ce changement?

Patrisse Cullors

Oui, je pense que nous pouvons y tenir tant que nous nous battons pour cela. Nous savons qu’une fois que le GOP a commencé à voir la puissance de Black Lives Matter, en particulier en cette année électorale, ils nous ont attaqués. Ils nous ont diabolisés. Et donc nous avons vu le nombre de Blancs qui ont cessé de défendre Black Lives Matter sur la base des sondages. Nous avons besoin que les gens ne tolèrent pas la peur pour les empêcher d’être des alliés de notre mouvement. Nous avons besoin d’eux pour voir la nécessité de ce mouvement.

Rachel Ramirez

Le fossé politique dans ce pays est toujours aussi marqué – du port de masques à la désinformation électorale en passant par les opinions sur la police et même les manifestations nationales de cet été. Comment Black Lives Matter travaille-t-il pour combler l’écart? Comment les autres devraient-ils combler ce fossé?

Patrisse Cullors

Nos élus sont divisés sur beaucoup, mais quand vous parlez de division, je pense que l’un des principaux enjeux est l’accès à notre démocratie. Nous gardons les gens à l’écart du système, principalement les Noirs et les bruns et les gens à faible revenu. Nous nous retrouvons donc avec un système politique qui présente cette fracture artificielle alors que ce n’est pas le cas.

Nous examinons le Collège électoral qui fait que les votes dans le Wyoming comptent beaucoup plus que les votes en Californie, ce qui n’a pas de sens en dehors de la structure raciste du Collège électoral.

L’obstruction systématique permet à un sénateur de retarder la législation sur laquelle la majorité est d’accord. Notre système judiciaire actuel est rempli d’ultra-conservateurs qui sont prêts à annuler le droit de vote, les soins de santé et sont maintenant activement hostiles aux droits à l’avortement et aux droits des homosexuels et des trans. Je pense beaucoup aux lois sur l’identification des électeurs et à d’autres formes de suppression qui empêchent les personnes de couleur de voter à des taux disproportionnés. Et le plus évident est notre système bipartite qui renforce ces divisions politiques. Nous avons besoin d’un parti politique supplémentaire ou plus pour les familles pauvres et ouvrières, noires et brunes.

La triste réalité est que le système fait taire les voix des gens et aggrave le travail de notre gouvernement. Ce que Black Lives Matter réclame vraiment, c’est une vraie démocratie – une démocratie qui crée un programme progressiste qui permet à tout le monde à l’intérieur de ce pays de profiter des fruits de la démocratie.

Rachel Ramirez

Avec une victoire de Biden-Harris, il est clair que le travail n’est pas encore terminé et qu’il n’y a pas de solution magique au racisme systémique. Sur quels types de changements et de réformes à court et à long terme pensez-vous que les citoyens ordinaires devraient se concentrer en matière de justice raciale et de responsabilisation de la police et des élus?

Patrisse Cullors

Continuez à vous battre localement. Le travail au niveau local est le travail le plus important. Ce que nous faisons au niveau local a un impact sur le travail national. Notre Black Lives Matter et Black Lives Matter PAC vont continuer à travailler pour construire un monde où toutes les vies noires comptent. Lorsqu’il s’agit d’amener le mouvement dans les couloirs du pouvoir, nous sommes particulièrement ravis de voir des gens comme Cori Bush et Jamaal Bowman, qui font partie du mouvement, faire ce pas dans l’arène politique.

Je veux juste prendre Cori Bush, car elle est un parfait exemple du type de personnes dont nous avons besoin à l’intérieur. Elle est partie de la rue et maintenant elle est au Congrès, et elle nous représente sans vergogne. Notre mouvement ne mentira jamais aux gens et ne dira jamais de mettre cette personne au pouvoir et tout ce que vous avez souhaité se réalisera, car ce n’est pas vrai. L’histoire nous l’a montré. Si c’était le cas, Black Lives Matter n’aurait pas besoin d’exister.

Ce que nous croyons, c’est que nous devons être dans la rue pour organiser un avenir meilleur pour notre peuple. Il s’agit de créer un environnement politique. Il s’agit de créer un environnement social et un environnement culturel. Parfois, nous aurons des candidats terribles – et nous ne pouvons pas arrêter de nous battre. Nous devons lutter pour le changement. Nous avons vu que pendant quatre ans, nous avons essentiellement vécu dans le purgatoire de ce pays à cause de ce que Donald Trump a fait aux personnes marginalisées. Mais notre mouvement n’a pas arrêté de se battre. Nous n’avons pas mis le relais parce que nous avions un fasciste au pouvoir. En fait, nous sommes devenus plus forts – nous nous voyons donc capables de maintenir cette force et de la renforcer.