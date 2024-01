Black in Style : l’excellence noire et la fantaisie inondent les rues de la Semaine de la Couture à Paris

De Rihanna discuter avec des actrices de renom en route pour le défilé Dior, Jordyn Woods assister à divers spectacles avec des looks audacieux et audacieux et la frange accrocheuse de Zendaya alors qu’elle se précipitait dans le défilé Schiaparelli devant Kendrick Lamar assis au premier rang avec Naomi Campbell pour Chanel, les célébrités noires ont fait sensation pendant la Semaine de la Couture à Paris.

Da’Vine Joy Randolph, nominée aux Oscars, a été aperçue assistant au défilé Schiaparelli dans un caftan noir spectaculaire avec des accents dorés, associé à un pantalon noir et de grosses bottes. Selon un Instagram post posté par l’actrice, elle était assise au premier rang à côté de Jennifer Lopez.

Zendaya a fait la une des journaux et fait tourner les têtes après avoir lancé un nouveau look vampy comprenant une frange émoussée, un maquillage sombre et des robes aux couleurs profondes. Un look moulant, bordeaux et épaules dénudées qu’elle portait au défilé Fendi a suscité de nombreux éloges auprès de l’icône de style. Law Roach, le célèbre styliste qui a juré de continuer à travailler avec l’actrice après avoir officiellement quitté l’industrie de la mode, a été visiblement proche.

Pendant ce temps, K-Dot n’était pas seulement au premier rang pour Chanel, assis à côté de Campbell, mais le rappeur a également participé à la présentation de la marque française. Lamar, ainsi que le cinéaste et directeur de disques Dave Free, ont été sollicités par Chanel pour créer un court métrage pour accompagner la collection.

Parler à Vogue À propos du projet intitulé « The Button », Free a déclaré que les créatifs voulaient que l’histoire du film interroge le concept de « temps et transmission ». Lamar a ajouté que le film est censé raconter l’histoire de ce qu’il y a de vraiment beau dans le voyage de la vie, y compris la douleur et l’imperfection.

Il a déclaré : « Pour en revenir à Chanel, cela fait un siècle, l’histoire de Coco en général, d’où elle venait, ce qu’elle avait. [went] jusqu’à vivre dans un hôtel où l’on se sent comme chez soi – c’est une histoire, c’est l’imperfection, et je peux apprécier cela plus que les lumières et le glamour. C’est la beauté pour moi.

Le premier show solo masculin de Balmain depuis le confinement

Le designer Olivier Rousteing, Naomi Campbell et les mannequins défilent sur la piste lors du spectacle Balmain Homme Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris, le 20 janvier 2024 à Paris, France. (Photo de Kristy Sparow/Getty Images)

Selon Balmain, cet automne, la mode masculine devient fantaisiste.

Samedi, le directeur créatif de Balmain, Olivier Rousteing, a fait son grand retour à Semaine de la mode masculine à Paris après quatre ans d’absence. Son premier défilé dédié à la mode masculine depuis les confinements présentait un mélange de couleurs et de motifs contrastés (y compris des baisers rouges), des designs futuristes et une touche de décadence emblématique de Balmain. Le spectacle s’est déroulé sur un mélange de musique entraînant comprenant des afrobeats et s’est terminé avec la légendaire Naomi Campbell défilant sur la piste.

La collection éclectique comprend des costumes surdimensionnés, des chemises à pois, des casques et des trenchs en or métallisé, et à peu près tout, des ceintures aux chaussures en passant par les chapeaux et les hauts estampés de baisers rouges.

En parlant à WWD À propos de sa dernière collection de vêtements pour hommes, Rousteing a déclaré qu’elle était conçue pour les hommes joyeux et confiants. “[A man] qui n’a pas peur d’être jugé, un homme qui se sent libre », a-t-il déclaré.

Alicia Keys définit ses intentions et abandonne une nouvelle collaboration athleisure

Alicia Keys participe au lancement de la collection printemps Athleta x Alicia Keys au CHEF le 18 janvier 2024, à Los Angeles, Californie. (Photo par Emma McIntyre/Getty Images pour l’athlète)

Cette année, Alicia Keys fixe des intentions plutôt que des résolutions.

L’auteur-compositeur-interprète a déclaré WWD dans une récente interview, les résolutions peuvent être trop « lourdes », alors que les intentions sont plus fluides. Avec une nouvelle musique, une comédie musicale à venir vaguement basée sur sa vie et une nouvelle collaboration avec Athleta, elle a toute une année à espérer.

“Mon intention pour le Nouvel An, je suis très attaché aux affirmations”, a déclaré Keys. “Et l’une des affirmations avec lesquelles je vis est que je m’entoure de choses qui sont bonnes pour moi.”

Quelque chose qui serait bon pour Keys ? Sa dernière collection avec Athlète. La ligne comprend une gamme de soutiens-gorge de sport et de leggings assortis, des bodys larges ainsi que des sweat-shirts et des pantalons de survêtement dans des tons terreux. Keys a déclaré que les vêtements sont « censés être faciles à porter ».

« J’aime ce que nous créons. J’adore les collections que nous créons”, a-t-elle déclaré. « Les collections ont totalement évolué. Le tout premier était tellement coloré et lumineux. Et chacun est devenu plus unique.

La collection est disponible dès maintenant de 69 $ à 279 $, tailles 00 à 3X chez athlète.com.

Le designer B Michael parle de sa « muse » Cicely Tyson dans un nouveau livre

Cicely Tyson et B Michael assistent à la soirée des Oscars Vanity Fair 2019 organisée par Radhika Jones au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts le 24 février 2019 à Beverly Hills, en Californie. (Photo de Dia Dipasupil/Getty Images)

Lorsque l’actrice Cicely Tyson a décidé d’écrire ses mémoires, publiées en 2021, elle a fait appel à son créateur de mode et ami de longue date, B Michael, pour l’aider. Ironiquement, à peu près à la même époque, Michael avait commencé à rédiger son propre livre sur l’amitié du duo.

“Elle a adoré et a dit que ce serait génial et incroyable, mais [told the designer] “Aidez-moi d’abord à terminer mon livre”, a déclaré Michael. le journaliste hollywoodien. « L’idée initiale que j’avais était que le livre serait un récit chronologique avec des légendes sur les looks, etc., cependant, l’éditeur a estimé que je devais creuser plus profondément. Et je dirai que j’ai adoré creuser plus profondément parce que ce processus est devenu cathartique. C’était vraiment un merveilleux voyage de revivre tous ces moments, de ressentir la présence de Cicely et de faire face à sa transition.

Bien que Tyson ait pu conclure son livre avant son décès, l’idée du livre de Michael est tombée en veilleuse pendant des années alors qu’il était en deuil. Aujourd’hui, avec l’aide de HarperCollins Publishers, le créateur de mode a publié « Muse : Cicely Tyson et moi : une relation forgée dans la mode. » Le livre donne un aperçu des coulisses de la magie, de l’amour et de l’intention qui ont permis de créer les looks qui ont lié les deux.

Une partie des bénéfices de la vente du livre sera reversée à « Girls Write Now » et aux « Boys & Girls Clubs of America » deux fois par an. Le livre peut être acheté ici.

HSN s’associe à Harlem’s Fashion Row pour mettre en valeur les créateurs noirs

(De gauche à droite) Undra Duncan, Brandice Daniel et Megan Smith. (Photo gracieuseté de Harlem’s Fashion Row)

Le Home Shopping Network (HSN) s’est associé à Harlem’s Fashion Row pour créer une nouvelle collection exclusive. Juste à temps pour le Mois de l’histoire des Noirs, le partenariat présentera deux collections conçues par Megan Renee et Undra Celeste.

“Ce projet célèbre non seulement des perspectives uniques, mais fournit également une plate-forme nouvelle et vitale pour les créateurs de couleurs, s’étendant au-delà des frontières du commerce de détail traditionnel”, a déclaré Brandice Daniel, la fondatrice de HFR. par JMJ. “Cela représente une avancée notable dans la gamme d’opportunités actuellement accessibles aux créateurs de couleurs.”

Megan Renee x HSN consistera en une collection de neuf pièces de vêtements de travail de tous les jours. Selon la créatrice de Megan Renee, Megan Smith, « Chaque pièce raconte une histoire à travers des imprimés uniques et des couleurs vibrantes, reflétant l’identité d’une femme qui embrasse son pouvoir et son individualité. » Pendant ce temps, la collection de 10 pièces Undra Celeste x HSN est une « collection de vêtements de travail moderne, amusante et audacieuse », selon Undra Duncan, designer d’Undra Celeste. dit « incarne l’essence d’une femme multiculturelle qui veut se présenter au travail en se sentant authentique ».

Lançant l’initiative du Mois de l’histoire des Noirs d’HSN mettant en lumière les marques appartenant à des Noirs pendant 25 heures, les deux collections seront disponibles à l’antenne à partir du 1er février à des prix allant de 49,95 $ à 189,95 $. Cliquez ici pour acheter les collections en ligne.

Beverly Johnson a pire que des talons de 7 pouces pour son mariage spontané

(De gauche à droite) Brian Maillian et Beverly Johnson assistent à la 35e édition des Palm Springs International Film Awards au Palm Springs Convention Center le 4 janvier 2024, à Palm Springs, en Californie. (Photo de Matt Winkelmeyer/Getty Images pour la Palm Springs International Film Society)

Après avoir récemment révélé qu’elle avait épousé son amoureux de longue date, le financier Brian Maillian, lors d’une cérémonie privée et spontanée à Las Vegas en octobre, la légendaire mannequin Beverly Johnson donne enfin tous les détails.

L’événement a eu lieu le 13 octobre, jour de l’anniversaire de Johnson, à la Chapelle des Fleurs. Pour sa part, Johnson a évité le glamour en ce qui concerne sa coiffure et son maquillage et portait un costume Dolce & Gabanna avec une paire de talons de 7 pouces d’Aldo. Pendant ce temps, Maillian portait un smoking blanc avec une cravate bleu ciel.

«Je ne voulais pas que ce soit trop glamour. J’ai fait Beverly”, a-t-elle déclaré Personnes magazine dans une exclusivité sur la journée. Elle a également admis qu’elle avait abandonné les talons vertigineux « dès » qu’elle avait quitté la chapelle.

Le couple s’est marié un jour après que Johnson a décidé que c’était ce qu’elle voulait pour son anniversaire, leur laissant très peu de temps pour se préparer, y compris pour acheter des bagues. Au cours de la cérémonie, a déclaré Johnson, lorsque la ministre a demandé les bagues, son amie Lynette Holmes lui a prêté la sienne.

Le couple a célébré avec un dîner et une sortie impromptue pour voir Lionel Richie. Johnson a contacté Richie par SMS le soir même et il a mis les jeunes mariés aux premières loges de son émission.

“Je me sens tellement confiante et forte, et j’ai maintenant quelqu’un avec qui parcourir ce voyage, main dans la main”, a-t-elle déclaré.

Étoiles de couverture noires

Naomi Campbell pour Elle UK et LaKeith Stanfield pour le magazine Ebony. (Photos Elle UK et magazine Ebony)

