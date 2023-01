Black Hollywood salue les nominés aux Golden Globes

Les Golden Globes sont diffusés ce soir sur NBC et Peacock, mais ce week-end, certains des meilleurs du secteur se sont réunis pour célébrer Niecy Nash-Betts et Sheryl Lee Ralph et leurs nominations en 2023.

WP Miller Special Events a présenté “A Golden Salute” aux actrices noires lors de la saison des récompenses 2023 sponsorisée par Opulent Scented Moments et BET. Au cas où vous l’auriez manqué, Niecy Nash-Betts est nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle – série télévisée limitée / film, pour “Dahmer” (Netflix) et Sheryl Lee Ralph est nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle – série télévisée pour “Abbott Elementary” ( ABC). Il s’agit de la première nomination aux Golden Globe pour les deux actrices.

Parmi les invités figuraient l’acteur lauréat d’un Emmy Colman Domingo, Marla Gibbs, Vanessa Bell Calloway, Salli Richardson-Whitfield, Victoria Rowell, Alisha Hinds, Wendy Raquel Robinson, Lisa Ann Walters, Yvonne Orji, Patricia “Ms. Pat » Williams, J. Alphonse Nicholson, Flame Monroe, Sharon Leal, Gail Bean et Elise Neal, entre autres.

Oprah Winfrey et Gayle King ont envoyé une vidéo spéciale reconnaissant les réalisations des deux dames.

Les familles des deux lauréats étaient également présentes.

Découvrez plus de photos ci-dessous: