Black Heron crée une ombre semblable à un parapluie pour attraper des proies

Nous tombons souvent sur des vidéos animalières fascinantes sur les réseaux sociaux. Des oiseaux migrateurs et des animaux se camouflant à leurs styles de chasse variés, les manières de différentes espèces dans la nature nous amusent, les humains. Une de ces vidéos, montrant la technique de chasse d’un héron noir, est devenue virale sur Twitter.

Les hérons noirs utilisent leurs ailes pour créer de l’ombre qui attirera les poissons.pic.twitter.com/QZpyJch5HE — Fascinant (@fasc1nate) 10 novembre 2022

La vidéo, sous-titrée – “Les hérons noirs utilisent leurs ailes pour créer de l’ombre qui attirera les poissons”, montre un héron noir faisant une ombre en forme de parapluie avec ses ailes et enfermant une zone afin de chasser sa proie. En fait, même s’il ne parvient pas à trouver et à attraper une proie du premier coup, il réussit à en trouver un au deuxième essai.

Le comportement s’appelle l’alimentation de la canopée, où l’oiseau baisse la tête, déploie ses ailes autour de son corps et crée une sorte de parasol. La raison pour laquelle les hérons font cela est d’attirer les petits poissons, qui cherchent de l’ombre lorsqu’ils veulent se cacher. Selon Bill Shields, professeur émérite au SUNY College of Environmental Science and Forestry, cela aide également les hérons à mieux voir, car l’ombre aide l’oiseau à voir clairement. Simultanément, les hérons pourraient également se protéger de leurs proies pendant la chasse.

La vidéo originale appartient à Paul Wheatley, un vidéaste de la nature basé à Leeds, qui l’a tournée lors d’un voyage en Gambie. Le héron n’a pas semblé être inquiété par la présence du photographe alors qu’il chassait sa proie sur le lac Kotu.

Depuis son partage le 10 novembre, la vidéo a recueilli plus de 1,08 crore de vues et plus de 2,62 lakh likes. Les personnes dans les commentaires ont été vues en train de discuter du comportement de chasse des animaux.

Demandez-vous si ce comportement est appris par l’observation, l’expérience ou s’il est instinctif. — Radrook (@radrook123) 10 novembre 2022

Un utilisateur a commenté : “Je me demande si ce comportement est appris par l’observation, l’expérience ou s’il est instinctif.”

Le comportement, appelé alimentation de la canopée, est un moyen particulièrement efficace de chasser. – Bélier (@Ram_60415) 10 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit: “Le comportement, appelé alimentation de la canopée, est un moyen particulièrement efficace de chasser.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici