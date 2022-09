Black Girl Magic Hits Bounce TV tous les samedis

Il y a une nouvelle émission mettant en vedette la superstar des médias sociaux, B. Simone sur Bounce TV et c’est une émission à laquelle toutes les femmes peuvent certainement s’identifier !

“Finding Happy” est une comédie d’une demi-heure qui suit l’expérience de la femme noire à travers la vie insatisfaite d’ATLien, Yaz Carter, en commençant par son malheureux anniversaire. Dans la première saison de dix épisodes, nous rencontrons la famille aimante mais compliquée de Yaz, sa carrière stagnante dans le paysage en évolution de la radio et un manège risqué d’amour non partagé tout en sortant dans le désert amoureux d’Atlanta. Finding Happy révèle au fil du temps, pour tout le monde, que le vrai bonheur ne peut être trouvé qu’à l’intérieur.

La projection avancée à Atlanta, en Géorgie, comprenait les membres de la distribution de l’émission B. Simone, Kim Cole, Stevie Baggs Jr., Angelae Gibbs, Markētta Patrice, Taylor Reed et plus encore. Parmi les autres invités spéciaux figuraient Trina et Toward Braxton, Desi Banks, Jesss Hilarious, Jacky Oh, Pretty Vee, Emmanuel Hudson, Brittney Elena, Big Boss Vette et Terrence C. Carson.

Le spectacle a beaucoup de magie de fille noire devant et derrière la caméra ! Kendra Jo a été co-créatrice, scénariste, animatrice et réalisatrice. Yasmine, interprétée par B. Simone, a été l’une des co-créatrices et Reesha L. Archibald a été l’une des productrices exécutives de l’émission.

Nous avons rencontré la productrice exécutive, Reesha L. Archibald, et lui avons demandé de quelles autres façons les femmes noires se verraient à l’écran tous les samedis.

“Je pense que cette émission rappelle à tout le monde que nous essayons toujours de comprendre. Nous essayons tous d’être heureux et peu importe comment vous y arrivez, tant que vous y arrivez. Si vous devez dire à quelqu’un qu’aucune reine noire ne le fait ! Trouvez votre paix parce qu’en fin de compte, c’est la seule vie que nous ayons et si vous ne pouvez pas la vivre dans un espace heureux, alors que faites-vous ?”

Reesha Archibald a également noté que Simone, bien qu’elle ne soit pas une actrice de formation, “a tout consacré d’elle-même à ce rôle. Elle a toujours su ses lignes. Elle a exécuté sans faute.

Kim Coles de “Living Single” joue le rôle de la tante impertinente de Yaz qui aime le sucre et a déclaré: “Beaucoup ne le savent pas, mais Markētta Patrice a agi comme une mère pour moi sur le plateau. C’était quelque chose dont j’avais besoin et que je voulais et elle prenait bien soin de moi.

Kim a également noté que c’était incroyable de travailler avec cette prochaine génération d’acteurs et d’actrices et qu’elle était si impressionnante avec ce qu’ils ont apporté à la série.

Responsable de Bounce, Cheryle Harrison a été une force motrice dans le développement de Bounce et s’engage à apporter du contenu nouveau et frais au réseau.

“Ce qui est fabuleux à ce sujet, c’est le contenu frais, oui ! Contenu pertinent, oui ! Mot clé, authentique. Vous le sentirez, vous le verrez et vous hocherez la tête en signe d’accord. Ce spectacle est multigénérationnel et nous avons touché tous les cylindres. B. Simone le rapporte à votre génération et vous la voyez comprendre. C’est mon message, vous comprendrez ! Tu es bien et parfait comme tu es.

Septembre étant le mois de la sensibilisation aux soins personnels et l’émission axée sur la recherche de votre bonheur, nous avons demandé à B. Simone comment elle prend soin de sa santé mentale et comment cela joue un rôle dans la recherche de son bonheur.

« Je fais tellement de choses ! Je médite, son bol, je m’entraîne et trouve mon endroit tranquille. Il vous suffit de déterminer ce qui fonctionne pour vous et de vous en tenir à ce régime. Cela fait vraiment une différence.

“Finding Happy” sera présenté ce samedi à 20h sur Bounce Television. (“Finding Happy” sera également disponible sur l’application de streaming Brown Sugar par abonnement.) Regardez la bande-annonce ci-dessous :