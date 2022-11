Black Friday UK: obtenez une Apple Watch Series 7 remise à neuf pour seulement 219 £

Le Black Friday est enfin arrivé, et il s’accompagne de nombreuses offres intéressantes et de réductions sur la technologie – et cela inclut les appareils Apple. Bien qu’Apple lui-même ne participe pas au plaisir du Black Friday, il existe de nombreux autres détaillants qui le sont. Cela inclut eBay, célébrant l’événement commercial avec une remise impressionnante sur l’Apple Watch Series 7 remise à neuf, la ramenant à son prix le moins cher à ce jour.

Vous pouvez prendre un Apple Watch série 7 reconditionnée pour aussi peu que 219 £ si vous optez pour le variante 41 mm et 229 £ si tu veux le plus grand Modèle 45mm à eBay à l’heure actuelle. Comparé au RRP de 369 £ et 399 £ respectivement que vous auriez payé il y a à peine trois mois, c’est un achat incroyablement tentant qui vous rapportera 150 £/170 £ d’économies.

Vous avez également la possibilité de choisir non seulement la finition de l’Apple Watch, mais aussi le bracelet qui l’accompagne, ce qui vous donne plus de choix que si vous achetiez directement auprès d’Apple – et les cinq options de couleur de l’Apple Watch Series 7 sont disponibles dans le cadre de l’accord.

Obtenez Refurb Apple Watch Series 7 sur Ebay pour 219 £

Vous serez peut-être rebuté par la nature remise à neuf du portable, mais il a été classé comme étant en excellent état et est assorti d’une garantie d’un an qui devrait vous offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire. La liste note qu’il peut y avoir de “petites rayures” sur certains modèles, mais pas de bosses ou d’autres signes d’usure importante.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’Apple Watch Series 7 a peut-être été officiellement remplacée par la Series 8, mais les différences entre elles sont relativement mineures. Bien qu’il manque le suivi du cycle et le nouveau capteur de température corporelle, la série 7 arbore la conception mise à jour avec un écran incurvé, une technologie d’affichage toujours active, une surveillance de l’oxygène sanguin et de la fréquence cardiaque, un ECG intégré et, bien sûr, watchOS .

watchOS est la principal argument de vente du portable d’Apple, offrant une expérience logicielle qui dépasse celle de la plupart des autres fabricants de montres intelligentes avec une intégration impressionnante avec les iPhones, une vaste bibliothèque d’applications tierces et de nombreux cadrans de montre personnalisables pour personnaliser la montre.

En fait, nous avons attribué 4,5 étoiles à l’Apple Watch Series 7 et le prix Tech Advisor Recommended dans notre examen, et nous avons été particulièrement impressionnés par les vitesses de chargement rapides, l’affichage nettement plus grand et l’expérience globale de watchOS.

Pour en savoir plus, consultez notre sélection des meilleures offres technologiques du Black Friday ainsi que notre couverture complète du Black Friday pour trouver une bonne affaire sur votre technologie préférée.