Black Friday: les verrouillages et les finances tendues ont-ils atténué l’envie de se séparer de l’argent?

Black Friday, traditionnellement la journée de shopping la plus chargée aux États-Unis, et plus récemment, en Europe aussi.

Mais cette année, les restrictions du COVID-19 à travers le continent ont forcé les magasins à fermer et à détourner la plupart des achats en ligne. La France a même décidé de reporter son Black Friday d’une semaine pour aider les petites entreprises.

Alors pouvons-nous nous attendre à la même ruée folle de gens avec un oeil pour une bonne affaire?

Il reste quatre semaines avant Noël, mais les rues normalement animées d’Angleterre manquent de l’esprit et des acheteurs de la saison. Seuls les magasins vendant des produits essentiels sont autorisés à ouvrir. Ce sera derrière des volets fermés que la plupart des achats du Black Friday se feront, les achats se faisant largement en ligne. Un voyage dans les magasins est uniquement pour cliquer et collecter. Ce sera un Noël pas comme les autres, mais le deuxième verrouillage a-t-il gâché l’ambiance?

Avant la deuxième vague, plus de la moitié des acheteurs ont déclaré à une enquête de PWC (PriceWaterhouseCoopers) qu’ils étaient intéressés par les achats du Black Friday. Mais ce pourcentage est tombé à seulement 38% une fois le verrouillage rétabli. Le changement d’humeur a été le plus spectaculaire chez les jeunes acheteurs. 82% des personnes âgées de 18 à 25 ans avaient prévu d’acheter un contrat Black Friday; mais cela est tombé à 44%.

Lisa Hooker, responsable des marchés de consommation chez PriceWaterhouseCoopers, déclare: «Avant les nouvelles restrictions, la confiance des consommateurs était revenue au niveau pré-pandémique et c’était parce que beaucoup de gens ont en fait économisé de l’argent pendant le verrouillage parce que vous n’avez pas été en mesure de partir en vacances et sortir, c’est pourquoi les gens étaient assez confiants de pouvoir dépenser. Ensuite, les nouvelles annonces sont venues et je pense que la jeune génération est particulièrement inquiète pour ses perspectives d’emploi et son argent. Certains des emplois de la jeune génération ont été les zones les plus touchées et je pense que cela signifie que leur confiance a beaucoup diminué.

En Grande-Bretagne du moins, l’événement a toujours été principalement un phénomène en ligne; et cette année, comme vous vous en doutez, encore plus.

Regardez le rapport de Tadhg Enright sur Black Friday Fatigue dans le lecteur multimédia ci-dessus.