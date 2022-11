Black Friday : les offres Google se multiplient avant le Cyber Monday

Le Pixel 7 Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la gamme actuelle de Google. Sorti en octobre, ce téléphone 5G arbore un écran de 6,7 pouces, le processeur G2 Tensor, 12 Go de RAM et un système de triple caméra arrière pouvant enregistrer en 4K. De plus, il dispose d’une batterie qui peut durer toute la journée et est livré avec un VPN intégré pour une sécurité accrue en ligne.