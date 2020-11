Black Friday: les habitudes d’achat en Europe sont-elles différentes cette année?

Le Black Friday est généralement la journée de shopping la plus chargée de l’année, attirant des millions de personnes dans les magasins, désireuses de commencer leurs dépenses de Noël.

Mais les grandes rues ne seront pas inondées par la foule habituelle en novembre, car de nombreux pays européens restent sous restrictions strictes.

Les acheteurs font plus que jamais leurs achats en ligne cette année, et les magasins déplacent leurs offres promotionnelles sur le Web, augmentant ainsi les options de clic et de collecte comme dernière prise en main des ventes pendant la période des fêtes.

«Le vendredi noir est toujours critique», a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail. “Aucun détaillant ne veut que cela soit terni. Il est toujours essentiel d’inciter les consommateurs à dépenser et de mettre les consommateurs dans l’ambiance des fêtes.”

Cependant, une enquête de PriceWaterhouseCoopers (PWC) présente des perspectives moins optimistes, car elle montre que l’intérêt pour les accords du Black Friday a diminué au Royaume-Uni lorsque le deuxième verrouillage national a été annoncé.

La même chose a été prévue dans toute l’Europe, car les habitudes de consommation sont motivées par un «besoin» plutôt que par un «désir» cette année.

Un ‘besoin’ plutôt qu’un ‘désir’

Le travail à domicile a changé nos habitudes de dépenses selon Norbert Herzog, expert au sein d’un organisme d’études de marché Croissance à partir de la connaissance (GfK). Avec les rassemblements festifs habituels et les occasions sociales devant être restreintes cette année, Herzog a remarqué que nos habitudes d’achat sont motivées par un «besoin» plutôt que par un «besoin».

«Plus que tout autre Black Friday en mémoire, le produit lui-même plutôt que l’offre ou le prix est le facteur décisif le plus important pour les consommateurs. Le COVID-19 a fait passer les intentions d’achat des acheteurs de «vouloir» à «besoin» », a déclaré Herzog.

“Bien sûr, le prix est toujours important mais comme la demande dépasse l’offre dans plusieurs secteurs, les promotions risquent de ne pas être aussi attractives ce Black Friday”, a-t-il ajouté.

Mais malgré ce changement dans les motivations des consommateurs, il a déclaré: “Avec de nombreux consommateurs déjà engagés ou prévoyant de nouveaux verrouillages, cela va être une saison de pointe de fin d’année chargée tout au long de l’année, avec un accent sur les solutions pratiques et les appareils les mêmes quatre murs plus supportables, que ce soit le travail, les loisirs ou les activités domestiques comme la cuisine et le ménage.

Voici ce que les Européens dépensent pour ce Black Friday

GfK a identifié trois tendances clés qui stimulent les ventes cette année:

Travail à domicile: Cette année, les produits informatiques et bureautiques figurent en bonne place sur les listes de souhaits des gens en raison du travail à distance. Chaque année, 60 millions d’appareils informatiques sont vendus en Europe. Ce marché s’est développé d’environ 20% en 2020, la croissance devrait se poursuivre pendant le week-end du Black Friday.

Cette année, les produits informatiques et bureautiques figurent en bonne place sur les listes de souhaits des gens en raison du travail à distance. Chaque année, 60 millions d’appareils informatiques sont vendus en Europe. Ce marché s’est développé d’environ 20% en 2020, la croissance devrait se poursuivre pendant le week-end du Black Friday. Santé, bien-être et hygiène: Comme beaucoup profitent de l’exercice à l’extérieur pendant le verrouillage, les montres intelligentes, les trackers de fitness et les appareils de cuisson sains devraient tous bien fonctionner ce vendredi noir. 49% des personnes interrogées dans le monde ont déclaré rechercher activement des produits ou des services qui les aident à vivre une vie plus saine.

Manger à la maison: Les ventes d’appareils de cuisine ont plus que doublé après le premier verrouillage en Europe entre mai et juillet. Selon GfK, nous sommes désormais plus nombreux à cuisiner pour le plaisir à la maison, car nous sommes restés coincés à la maison pendant la pandémie.

Mort de la grande rue?

COVID-19 a accéléré la transition vers les modes de vie numériques et obligé ceux qui auraient normalement visité un magasin physique à acheter en ligne. Alors, la pandémie a-t-elle mis un autre clou dans le cercueil de la grande rue?

Les deux cinquièmes des Européens interrogés par GfK ont admis avoir passé plus de temps sur Internet cette année, et près de la moitié (48%) des acheteurs en ligne britanniques interrogés ont effectué leurs achats exclusivement en ligne.

Le changement le plus dramatique concerne les générations plus âgées qui se seraient précédemment éloignées d’Internet. La pandémie a facilité un tournant vital vers l’élimination de ces obstacles.

«L’augmentation des achats en ligne observée pendant les verrouillages n’est en aucun cas temporaire», a déclaré Herzog. «Surtout, la part plus élevée des ventes facilitées dans les boutiques en ligne s’est poursuivie au-delà de la réouverture des magasins de détail après les verrouillages imposés par le gouvernement.

“En cette haute saison, les fabricants, les détaillants et les marques devront différencier particulièrement leur expérience en ligne, pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de gratification et de simplification instantanées, et de proposer les meilleurs prix et promotions pour faire face à une concurrence féroce.”