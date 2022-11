Black Friday : le Chromebook HP 14c-cc0013dx au prix le plus bas jamais enregistré

Les Chromebooks sont généralement une alternative abordable aux ordinateurs portables Windows et Mac, mais HP est l’une des rares entreprises à fabriquer des appareils Chrome OS haut de gamme. La bonne nouvelle est qu’il y a de grosses économies sur ces modèles premium pour le Black Friday.

Le point culminant est le 14c-cc0013dx capable, un appareil qui se vend généralement à 699 $. Cependant, la vente de Best Buy fait actuellement baisser le prix à seulement 399 $ aux États-Unis. C’est une remise de 300 $, et le prix le plus bas depuis son lancement l’année dernière.

Voir l’offre Chromebook HP 14c chez Best Buy

Comme il s’agit généralement d’un Chromebook premium, vous n’aurez pas à vous soucier des spécifications de base ici. L’appareil est équipé d’un processeur Intel Core i3 de 11e génération et de 8 Go de RAM, ce qui en fait une excellente option pour une utilisation quotidienne. Il aide à alimenter un écran Full HD (1920 × 1080) de 14 pouces, tandis que vous obtenez également un SSD de 128 Go.

Ce modèle n’est actuellement pas disponible au Royaume-Uni, mais il y a 100 £ de réduction sur un appareil presque identique avec une fonctionnalité convertible via une charnière à 360°. Il est à moins de 500 £ dans la vente du Black Friday de HP, ou vous pouvez obtenir 70 £ de réduction sur la version Core i5 plus puissante avec le code « 10BLK ».

Voir l’offre HP Chromebook x360 14c chez HP UK

Cependant, la réduction est encore plus généreuse aux États-Unis. À 439 $, le modèle i3 est 210 $ moins cher que d’habitude.

Voir l’offre HP Chromebook x360 14c chez HP US

Toutes ces offres et bien d’autres sont incluses dans notre article sur les meilleures offres Chromebook du Black Friday. Pour des offres exceptionnelles sur d’autres produits technologiques, rendez-vous sur notre hub Black Friday.