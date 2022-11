Black Friday Dyson V15 Detect Deal: 100 $ de réduction et cadeaux / 130 £ de réduction

Il fut un temps où les remises sur les aspirateurs sans fil Dyson se produisaient rarement, voire pas du tout. Mais ce Black Friday, vous pouvez obtenir l’aspirateur sans fil phare de Dyson avec une remise très décente. Il n’a été lancé que l’année dernière et est doté de la technologie la plus récente et la meilleure de Dyson.

Nous avons repéré deux bonnes affaires sur le Dyson V15 Detect Absolute. Si vous êtes aux États-Unis et que vous vous rendez directement chez Dyson, vous bénéficierez d’une réduction de 100 $, plus une foule d’extras : un Dyson Floor Dok gratuit d’une valeur de 100 $ et un kit de nettoyage supplémentaire de 85 $, pour passer l’aspirateur dans les espaces difficiles et les tissus d’ameublement. (En d’autres termes, il est parfait pour détailler votre voiture.) En gros, vous obtenez 934,99 $ du dernier équipement Dyson pour 649,99 $.

Obtenez le V15 Absolute pour 649,99 $

Nous avons trouvé une offre légèrement différente pour les lecteurs britanniques. Il n’y a pas d’extras gratuits mais le prix est génial : Argos l’a réduit de 130 £, soit 20 %, à moins de 500 £.

Obtenez le V15 Absolute pour 499 £

Le modèle Absolute signifie que vous obtiendrez le plus grand choix d’accessoires de nettoyage. Cela inclut le nouvel outil Hair Screw Tool, qui enroule intelligemment les cheveux dans la poubelle, afin qu’ils ne s’enroulent pas autour du rouleau. Nous avons constaté qu’il est excellent pour aspirer les carreaux et les sols de salle de bain ainsi que les tissus d’ameublement.

Dyson

Le V15 Detect est doté de la dernière technologie de nettoyage de Dyson, y compris le capteur piézo, qui fonctionne en conjonction avec l’écran LCD couleur pour afficher le nombre et la taille des particules de poussière que vous aspirez.

Mais le meilleur de tous est le laser vert qui illumine la poussière et les cheveux que vous auriez autrement passés. Cela rend le nettoyage beaucoup plus facile et a un impact énorme sur la qualité du travail.

Vous pouvez en savoir plus dans notre critique (spoilers : nous avons pensé que c’était plutôt génial).

Mais si vous cherchez à dépenser moins et à faire une bonne affaire, nous avons trouvé plus d’options. Découvrez notre tour d’horizon des meilleures remises Black Friday Dyson aux États-Unis et au Royaume-Uni.

