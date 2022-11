Black Friday: Changez OLED, Pokémon Scarlet ET Violet pour 329 £

Bien que le Black Friday ne démarre officiellement que vendredi prochain, le 25 novembre 2022, de nombreux détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni ont lancé les ventes plus tôt – et il existe des offres Switch OLED particulièrement savoureuses proposées par des détaillants comme Very qui pourraient prouver populaire parmi les fans de Pokémon.

Vous voyez, dans le cadre de l’extravagance du Black Friday, Very regroupe le haut de gamme Nintendo Switch OLED avec Pokémon Scarlet et Pokémon Violetles deux derniers jeux Pokémon en monde ouvert qui sont sortis aujourd’hui. Si vous n’avez pas encore fait le saut vers le Switch, ou si vous avez simplement envie d’un Switch OLED et des derniers jeux Pokémon, le pack Very représente un économie de 60€ par rapport à l’achat des trois séparément, à seulement 329 £.

Voir l’offre Switch OLED chez Very

Pourquoi inclure Pokémon Scarlet et Pokémon Violet dans le même pack ? Bien que le jeu de base soit le même, les fans de Pokémon de longue date sauront que la disponibilité des Pokémon varie, certains Pokémon étant exclusifs à chaque version du jeu. Avec les deux jeux, vous pouvez échanger des Pokémon entre les jeux pour vous assurer de les attraper tous sans compter sur vos amis.

Considérant que les derniers jeux Pokémon en monde ouvert sont sortis aujourd’hui, le 18 novembre, c’est une affaire spectaculaire.

Et si vous n’êtes pas fan de Pokémon ? Very propose également le Switch OLED et Nintendo Switch Sports pour seulement 299 £, économiser 42,99 £ par rapport à les acheter séparément. Réinventant le célèbre titre Wii Sports, Switch Sports vous permet de pratiquer virtuellement des sports tels que le football, le bowling et le tennis à l’aide de vos manettes Joy-Con.

Voir Switch OLED DEAL CHEZ TRES

Mais qu’en est-il si vous avez déjà une vaste collection de titres Switch et que vous cherchez simplement à passer à la console haut de gamme ? Asda est votre meilleur pari au moment de la rédaction, offrant le Nintendo Switch OLED pour un cool 279 £ – 30 £ de réduction le RRP.

Voir l’offre Switch OLED chez Asda

Lorsque nous avons examiné la Nintendo Switch OLED lors de son lancement en octobre 2021, nous avons été impressionnés non seulement par le plus grand écran OLED, mais aussi par d’autres petits ajustements de qualité de vie comme une béquille améliorée et un design peaufiné, remarquant que le “Switch OLED est le meilleure version de la console pour ceux qui n’en ont pas encore acheté une ».

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Switch OLED, jetez un œil à notre avis quatre étoiles sur le Nintendo Switch OLED.

Si vous avez atteint la page un peu trop tard et constaté que les offres Very et Asda sont épuisées, ne vous inquiétez pas – nous surveillons constamment Internet pour les meilleures offres Nintendo Switch ce Black Friday. Jetez également un coup d’œil à notre couverture complète du Black Friday pour les dernières offres technologiques pendant la saison des soldes.