Black Friday 2022 : date, offres et bons plans

À quelques jours de novembre, beaucoup commencent à se demander à quoi ressemblera le Black Friday 2022. C’est le plus grand événement de l’année et l’un des moments les plus populaires pour acheter des cadeaux de Noël à des prix avantageux.

Et si vous avez parcouru les offres en ligne (comme nous le sommes tout le temps), vous avez peut-être déjà vu des détaillants commencer à créer le buzz du Black Friday.

Ici, nous répondons à toutes vos questions sur la saison du Black Friday et faisons des prédictions majeures sur ce à quoi s’attendre cette année, vous êtes donc parfaitement prêt à saisir les meilleures offres du Black Friday sur les ordinateurs portables, les téléphones, les appareils Apple et tout ce que vous ‘ J’attendais de mettre la main dessus.

Quand est le Black Friday 2022 ?

Cette année, le Black Friday a lieu 25 novembre, un jour après Thanksgiving aux États-Unis. L’événement sera suivi du Cyber ​​Monday le 28 novembre.

Combien de jours dure le Black Friday ?

Les limites du début et de la fin du Black Friday ne sont plus aussi bien définies qu’auparavant. Traditionnellement, l’événement durait un jour, alors que maintenant, les offres du Black Friday commencent dès octobre.

Aux États-Unis, Best Buy a déjà commencé la tarification du Black Friday, tandis que Target a lancé un événement précoce du Black Friday avec de nouvelles offres chaque semaine à l’approche du Black Friday en novembre. Walmart a également confirmé qu’il se joindrait à l’amusement de l’affaire, mais pas avant un peu plus tard le 7 novembre.

Au Royaume-Uni, des détaillants tels que Amazone et Currys ont souvent des offres anticipées du Black Friday avec les meilleures remises arrivant une semaine ou deux avant le Black Friday, bien que rien ne soit encore en ligne. Fabricant de téléphone OnePlus propose cependant une offre Black Friday précoce, avec des réductions sur la plupart de sa gamme en utilisant le code BF2022A.

Les meilleures offres du Black Friday en ce moment

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres technologiques que nous pouvons voir en ce moment avant le Black Friday 2022. Nous incluons également toutes les premières offres du Black Friday au fur et à mesure qu’elles sont annoncées.

Les 10 meilleures offres Apple iPad Pro 11 pouces (2021) 1 De : Amazone Était : 749 £ À présent:

662 £

(87 £ de réduction) Obtenez 87 £ de réduction sur le modèle 128 Go du dernier iPad Pro 11 pouces sur Amazon – aucun abonnement Prime requis. Des économies sont également disponibles sur de nombreux autres modèles. Samsung Galaxy S22 (128 Go) 2 De : Amazone Était : 769 £ À présent:

602 £

(167 £ de réduction) Poco F4 GT 5G (256 Go) 3 De : Amazone Était : 699 £ À présent:

465 £

(£234 de réduction) Économisez environ un tiers du prix sur cet excellent téléphone de milieu de gamme de Poco, doté de suffisamment de puissance pour jouer en déplacement. Ordinateur portable Microsoft Surface 4 (13,5 pouces) 4 De : Microsoft Était : 999 £ À présent:

839 £

(160 £ de réduction) Le Surface Laptop 5 est là, mais cela ne signifie pas que vous devez ignorer cet ancien modèle. À seulement 839 £, c’est un excellent rapport qualité-prix. Trend Micro Internet Security – 1 an, 3 appareils 5 De : Trend Micro Était : 79,95 $ / 49,95 £ À présent:

29,95 $ / 19,95 £

(62 % / 60 % de réduction) La protection en ligne de Trend Micro pour un maximum de trois appareils est à 60 % de réduction la première année pour ceux au Royaume-Uni et il y a une réduction légèrement supérieure de 62 % si vous êtes aux États-Unis (obtenir l’affaire ici). Dans le dernier rapport d’AV-Test, Trend Micro gagne un maximum de points pour la protection, la convivialité et les performances, ce qui en fait non seulement une offre abordable, mais également une protection de premier ordre. Samsung Galaxy Z Flip 3 (8+128 Go) – Remis à neuf 6 De : GiffGaff Était: 949 £ À présent:

499 £

(450 £ de réduction) GiffGaff a 450 £ de réduction sur un téléphone Samsung Galaxy Z Flip 3 remis à neuf. Le combiné est déverrouillé et est livré avec une garantie de 12 mois. Découvrez les meilleures offres Z Flip 3 dans notre tour d’horizon dédié. Voxi SIM uniquement avec 25 Go de données sept De : Voxi À présent:

12 £ par mois

(avec médias sociaux et vidéo non plafonnés) Obtenez 25 Go de données pour le prix de 20 Go ainsi que des médias sociaux et des vidéos sans fin (TikTok, YouTube, Prime Video et Netflix). Norton 360 Deluxe (1 an) 8 De : Norton Était : 84,99 £ À présent:

29,99 £

(55 £ de réduction) Sécurité des appareils pour jusqu’à 5 PC, Mac, smartphones ou tablettes.1St Offre d’introduction de l’année, voir les détails de l’abonnement. Fitbit Versa 3 9 De : Amazone Était : 199,99 £ À présent:

139,78 €

(30% de réduction) Économisez 30 % sur la Fitbit Versa 3 d’Amazon. Vérifiez les couleurs pour différents prix. Système Wi-Fi Netgear Orbi Mesh dix De : Amazone Était : 329 £ À présent:

189 £

(140 £ de réduction) Boostez votre Wi-Fi domestique avec une réduction massive de 140 £ sur ce système Wi-Fi Mesh de qualité en pack de 3

Faut-il attendre le Black Friday ? Les offres seront-elles vraiment meilleures ?

Avec les offres qui commencent déjà à arriver, vous n’avez pas vraiment besoin d’attendre 25 novembre pour mettre la main sur une excellente offre.

Garder un œil sur Amazone. Compte tenu de son importance, vous pouvez glaner assez précisément quand les ventes d’autres détaillants commenceront en suivant le calendrier des ventes d’Amazon. Bien qu’Amazon ne fournisse pas souvent de préavis avant une grande vente (à l’exception de Prime Day), vous pouvez être certain qu’Amazon a des offres sur un certain produit, de même que d’autres détaillants. Heureusement, pour les acheteurs, cela signifie que vous devriez pouvoir obtenir des prix bas partout !

Il convient également de noter qu’il est peu probable que les prix baissent davantage le 25 novembre si les détaillants commencent tôt les offres du Black Friday. Les années passées ont montré que les détaillants ont généralement diffusé d’excellentes offres dans la semaine précédant le Black Friday, transformant ainsi la journée en un événement d’une semaine.

En fait, si vous attendez trop longtemps, le stock pourrait même se vendre le 25, ou vous pourriez avoir du mal à faire livrer vos marchandises à temps.

Notre conseil est clair : si vous voyez une réduction drastique sur cette Apple Watch ou cette console Nintendo Switch que vous convoitez, vous devriez la récupérer ! Et si les prix baissent dans la journée…

…Profitez de l’alignement des prix

N’oubliez pas de tenir les détaillants responsables de leurs prix. De nombreux détaillants, tels que Currys offrent adéquation des prix contre d’autres détaillants, que ce soit en ligne ou en magasin.

Au cours des dernières années, Currys a promis que ses premières offres du Black Friday n’auront pas de prix plus bas le Black Friday lui-même. Si vous avez acheté un article chez Currys et que vous avez trouvé un prix moins cher ailleurs dans les 7 jours, Currys devrait, espérons-le, vous rembourser la différence. Suivre Offres Black Friday chez Currys ici.

Bien qu’Amazon n’ait pas de politique de correspondance des prix, il a une politique de retour solide. Vous pouvez retourner la plupart des articles neufs et non ouverts dans les 30 jours suivant la livraison pour un remboursement complet. Vous avez également le droit légal d’annuler une commande dans les 14 jours suivant la livraison.

Si vous trouvez que votre achat a un prix inférieur quelques jours plus tard, vous pouvez toujours annuler votre première commande et acheter le même article au prix inférieur et renvoyer l’achat initial (si vous l’avez déjà reçu). Encore une fois, assurez-vous qu’il n’a pas été ouvert, qu’il n’a pas été utilisé et qu’il n’est pas endommagé.

Nous sommes certains que les détaillants continueront à diffuser des offres tout au long du mois de novembre au lieu de concentrer toutes leurs meilleures offres sur le Black Friday lui-même. L’avantage supplémentaire de la distribution des offres sur le mois est qu’elle empêche également les foules frénétiques de se rassembler dans les magasins et les centres commerciaux.

Top des pronostics pour le Black Friday 2022

Vous trouverez ci-dessous certaines de nos plus grandes prévisions pour le Black Friday 2022. Vous pouvez consulter notre liste complète de prévisions dans notre article À quoi s’attendre pour ce Black Friday.

1. Plus d’achats en magasin

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, ce fut une période de solitude pour le commerce de détail physique pendant le verrouillage. Cela va certainement changer cette année en raison de la vaccination. Maintenant que les gens sont vaccinés et que les magasins et les restrictions ont été levés dans de nombreux pays, les détaillants seront sûrs d’accueillir à nouveau les acheteurs à bras ouverts (et des remises très compétitives, bien sûr).

2. L’essor du click and collect

Les dernières années nous ont appris la commodité du click and collect, où vous achetez en ligne et récupérez en magasin, ou même payez en magasin. Le terme de l’industrie pour cela est BOPIS (Buy Online Pay In Store) – quelque chose avec lequel vous pouvez ennuyer les convives pendant Thanksgiving – et ce mode de paiement ne devrait que croître, les recherches de Business Insider prédisant une croissance continue jusqu’en 2024.

Le click and collect vous évite de faire la queue pour payer en magasin, tout en vous évitant d’attendre la livraison. Ce dernier est particulièrement poignant au Royaume-Uni avec de nombreuses grèves de la Royal Mail prévues en novembre et décembre. En conséquence, nous nous attendons à ce que davantage de détaillants proposent C&C comme mode de paiement cette année.

3. Plus de façons de payer : Achetez maintenant, payez plus tard

Un autre effet de la pandémie et des achats en ligne a été une augmentation des services Buy Now Pay Later – et les détaillants veulent encaisser.

Des services tels que Klarna, ClearPay et PayPal Credit vous permettent de diviser les paiements en 3-4 tranches ou de retarder les paiements sans intérêt (ou frais de retard dans certains cas). Cela comporte des risques si vous n’êtes pas en mesure de rembourser, mais c’est un moyen pratique de vous permettre ce que vous voulez si vous ne voulez pas payer en une seule fois. Jetez un œil à notre guide complet de Klarna pour en savoir plus.

4. Livraison gratuite le lendemain

Dans le but de concurrencer Amazon Prime et son service de livraison gratuit le lendemain, nous nous attendons à ce que de nombreux détaillants proposent des offres concurrentes de livraison gratuite le lendemain sur les offres tout au long de la saison des achats du Black Friday. C’est l’un des principaux moteurs du service d’abonnement Amazon Prime, après tout.

5. Offres d’achat en direct (en particulier sur les réseaux sociaux)

Le e-commerce d’achat en direct n’est pas nouveau. C’est une énorme entreprise de plusieurs milliards de dollars en Chine, mais elle ne fait que reprendre dans l’Occident mondial.

L’année dernière, Currys a introduit les achats en direct sur son site, appelé à juste titre Boutique en direct. Pour concurrencer Prime Day, il a lancé des remises exclusives sur les appareils Google Nest et Pixel qui n’étaient disponibles que pour ceux qui regardaient le flux.

Amazon US avait des remises exclusives grâce à des événements d’achat en direct hébergés par des influenceurs via Amazon en directun concept similaire à Currys.

Certaines marques ont également commencé à offrir des remises supplémentaires via leurs flux sociaux – le fabricant de téléphones mobiles OnePlus est un grand fan de cette tactique – nous vous recommandons donc de suivre toutes vos marques préférées (ne serait-ce que temporairement).

6. Plus d’offres reconditionnées et reprises

Le marché de la remise à neuf a beaucoup gagné en popularité au cours des dernières années – et on comprend pourquoi. Les appareils remis à neuf sont réparés pour avoir l’air et se sentir comme neufs, mais ils sont moins chers et surtout, ils sauvent la planète des déchets électroniques.

La bonne nouvelle est qu’avec une vague apparemment sans fin d’annonces de téléphones, d’ordinateurs portables et de tablettes, vous êtes presque assuré de trouver une technologie 2022 remise à neuf disponible à un prix inférieur ce Black Friday. Nous suivons spécifiquement les meilleures offres de téléphones remis à neuf séparément pour les personnes intéressées.

Dans le but d’augmenter le stock de remise à neuf, de nombreux détaillants, dont Currys et John Lewis au Royaume-Uni, proposent des remises avec reprise de divers produits. Si vous souhaitez simplement vendre votre technologie sans obtenir de remise, un détaillant de technologie remis à neuf MtusicMagpie (connu comme désencombrer aux États-Unis) offrent des prix compétitifs.

7. Offres de loterie

Les offres de loterie sont un concept relativement nouveau pour le Black Friday, apparu pour la première fois l’année dernière. L’idée est simple; vous vous inscrivez au système de loterie d’un détaillant pour avoir accès à des remises exclusives. Il s’est avéré extrêmement populaire et il est probable que les détaillants voudront capitaliser sur le battage médiatique à l’approche du Black Friday de cette année.

Nous garderons un œil sur les meilleures offres technologiques du Black Friday 2022 et offrirons également une couverture détaillée des meilleures offres du Black Friday.

Et si vous êtes un fan d’Apple, voyez les meilleures offres Apple du Black Friday sur notre site sœur Macworld.