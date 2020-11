Black Friday 2020: Meilleures offres Amazon UK pour la maison et la cuisine

Le Black Friday 2020 est là, et il existe des offres incroyables à acheter sur Amazon – y compris des produits de beauté à prix réduit et de vrais écouteurs sans fil pour moins de 25 £.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour que tous vos achats de dernière minute soient triés avant Noël ou pour marquer cet article de liste de souhaits dont vous rêviez moins cher.

Et la vente de cette année est encore plus importante et meilleure que l’offre du Black Friday de l’année dernière. Aujourd’hui, vous pouvez économiser gros sur les produits de cuisine et de maison de premier ordre, tels que l’aspirateur vertical le mieux noté de Shark. Parmi les autres réductions impressionnantes que nous avons vues, citons 33% de réduction sur SpotClean Pro le mieux noté de BISSELL et cette couverture en polaire ultra-douce pour moins de 20 £.

Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures offres disponibles actuellement.

Ce jeté en peluche d’Amazon est disponible dans une variété de nuances différentes, allant d’un bleu marine et d’un camel plus neutres à l’orange et au jaune audacieux – idéal pour assortir une gamme de styles de décoration.

Désormais à 18,99 £ pour Black Friday, la couverture super douce double face avec face en polaire et envers en sherpa en peluche vous offre différents types de douceur pour créer le compagnon confortable ultime. Avec plus de 1000 avis cinq étoiles sur Amazon louant la douceur et le confort de la couverture, nous sommes sûrs que vous ne serez pas déçu.

Il est parfait pour améliorer le sommeil s’il est utilisé comme couverture de lit, sur le canapé ou partout où vous voulez vous blottir.

Ceux qui cherchent à s’attaquer aux taches ou aux déversements de tapis peuvent économiser sur le best-seller BISSELL SpotClean Pro. Conçu spécifiquement pour un nettoyage rapide, ce lave-tapis portable est équipé d’une puissante aspiration pour éliminer les taches, les taches et la saleté tenace.

Adaptée pour les tapis, les escaliers et les tissus d’ameublement, la machine à travailler dur, qui est désormais réduite de 49,99 £ sur Amazon, dispose d’une tête de brosse plus large, d’un tuyau plus long et d’un peu plus de puissance que le reste des offres BISSELL pour éliminer la saleté et les taches en un éclair .

Avec une économie de plus de 14,04 £, le moment est venu d’emporter l’aspirateur vertical Shark le mieux évalué [NV801UK] si vous n’avez pas réussi à conclure un accord sur Prime Day.

Désormais à 315,95 £, l’aspirateur vertical de la marque Shark, la plus réputée, fonctionne parfaitement sur les tapis et les sols durs. C’est un excellent choix pour les personnes souffrant d’allergies et est même équipé de lumières LED élégantes pour vous assurer de ne manquer aucun endroit.

Mieux encore, il peut passer d’un aspirateur vertical à un aspirateur à main en quelques secondes, avec des brosses électriques pour aspirer les escaliers et sous les meubles pour un nettoyage polyvalent.

Cet Instant Pot de premier ordre fait le travail de sept appareils et il est maintenant en vente pour seulement 59,99 £ ce Black Friday.

Si l’autocuiseur électrique 7-en-1 Instant Pot Duo a été sur votre radar, le moment est peut-être idéal pour investir enfin, car Amazon a éliminé 29% de l’appareil le plus vendu.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une petite économie, l’Instant Pot est sûr de vous faire gagner des heures de temps de cuisson, d’accélérer la cuisson jusqu’à six fois et même d’économiser 70% de l’énergie utilisée dans les méthodes de cuisson traditionnelles – ce n’est pas un mauvais investissement.

Nettoyer votre maison n’a jamais été aussi facile – ni moins cher – car le populaire BoostIQ RoboVac 30C Max d’Eufy est actuellement de 30% sur Amazon.

Cet aspirateur robot a une note moyenne impressionnante de 4,6 étoiles sur 5 sur Amazon – et pour une bonne raison. Le tout nouveau RoboVac offre la “ puissance d’aspiration la plus puissante jamais vue ” (2000 Pa max), mais offre également un fonctionnement silencieux et une silhouette élancée.

Il fonctionne sur tout, des carreaux, des sols stratifiés et durs aux tapis à poils moyens, et à seulement 2,85 pouces de hauteur, il peut facilement se glisser sous vos meubles.

Il est également connecté au Wi-Fi, vous pouvez donc démarrer un travail de nettoyage à partir de l’application EufyHome où que vous soyez, en planifiant le nettoyage à tout moment, n’importe quel jour, le tout via votre téléphone.

Appel aux amateurs de café partout! L’une des meilleures machines à café à capsules que vous pouvez acheter chez De’Longhi est désormais réduite de 25% ce vendredi noir.

Si vous voulez un café rapide et savoureux sur simple pression d’un bouton, ou si vous recherchez un cadeau de Noël pour l’amateur de caféine de votre vie, alors l’élégant Nespresso Lattissima est un excellent achat – en particulier à ce prix réduit de £ 209.

Avec une économie de 70,99 £, la machine à café à portion individuelle verse tout, d’un expresso rapide à de grandes tasses de café mousseuses en moins de 30 secondes.

Organisez votre garde-robe et votre espace sous le lit avec cet ensemble de quatre grands sacs de rangement, désormais réduits de 10 £ ce Black Friday.

Les sacs de rangement en tissu zippés comportent une fenêtre transparente pour que vous puissiez facilement voir ce qu’il y a à l’intérieur et sont assez grands pour contenir une couette, des oreillers, des couvertures, d’autres draps et vêtements d’hiver confortables.

De plus, les sacs de rangement profonds sont fabriqués à partir d’un tissu épais anti-moisissure afin que vous puissiez tout ranger en sachant qu’ils seront protégés de l’humidité et de la poussière pendant leur stockage.

Besoin de nouvelles casseroles et poêles ce Black Friday? Cet ensemble de cinq pièces Tefal est une cuisinière entièrement équipée, sauf induction, idéale pour les cuisiniers passionnés.

Maintenant à 33,99 £ (soit un méga 38% de réduction), cette cuisinière légère et facile à utiliser, qui comprend une sélection de casseroles et de poêles à frire pour tous vos besoins d’ébullition, de cuisson à la vapeur et de braconnage, est équipée de fonctionnalités améliorées pour élever votre cuisine.

Après avoir accumulé plus de 6000 avis, les acheteurs disent que l’ensemble antiadhésif est d’un excellent rapport qualité-prix et de longue durée. L’un d’eux a écrit: «Les casseroles chauffent bien et la chaleur est répartie uniformément. Étant donné qu’ils sont recouverts d’un matériau antiadhésif, le nettoyage est facile et les casseroles ont un prix raisonnable.

