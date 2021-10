Black Eyed Peas révèle comment ils ont gardé leur musique « fraîche » après 25 ans dans l’industrie

Les Black Eyed Peas se sont lancés dans la célébrité il y a des décennies et ont expliqué à HL comment ils ont maintenu leur succès écrasant au fil des ans.

Haricots à oeil noir ont continué à dominer l’industrie de la musique et ses tendances en constante évolution depuis le début de la carrière du trio fondateur en 1995. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le groupe – apl.de.ap, Tabou, will.i.am, et nouveau venu J. Rey Soul – servi EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie sur la façon dont ils ont maintenu leur niveau de succès avant leur performance virtuelle à la Grande Pyramide de Gizeh en Égypte le 2 octobre pour un événement LIVENow exclusif.

Apl a expliqué comment le groupe a réussi à garder son son frais après toutes ces années, en disant: «Rester un fan et étudier de nouveaux genres qui nous inspirent, collaborer avec différents artistes et utiliser la pandémie comme un débouché pour créer et exprimer . » Taboo a ajouté: « Je pense qu’être étudiants en musique et s’assurer que nous le comprenons comme un domaine compétitif aide… mais nous sommes toujours prêts à contribuer au monde de la musique et à vraiment aider les échanges culturels, comme nous l’avons fait avec Traduction, et trouvez des artistes incroyables avec qui collaborer.

Bien qu’il ait continué à baisser coup après coup au cours des deux dernières décennies et demie, Apl a expliqué pourquoi « beaucoup de choses ont changé » depuis qu’ils ont frappé la scène musicale. « À l’époque, vous deviez en fait acheter le CD et le mettre sur votre ordinateur », a-t-il déclaré. « Maintenant, il existe tellement de services et de plateformes de streaming pour présenter de la nouvelle musique. De nombreux DSP ont des algorithmes qui suggéreront de la musique au consommateur en fonction de ses goûts, ce qui est aussi très bien pour découvrir de nouvelles musiques ou redécouvrir des artistes. La tournée est toujours pour nous le moyen d’interagir vraiment avec notre communauté, et c’est une énorme partie de notre expérience de vie musicale. »

Pendant ce temps, les Black Eyed Peas se préparent pour l’un de leurs spectacles les plus emblématiques à ce jour, dans l’un des endroits les plus historiques du monde, pour une célébration internationale de la musique, de l’amour et de l’unité. Les Pyramides d’Égypte serviront de toile de fond à une performance spéciale du groupe lauréat d’un Grammy Award.

Le groupe a partagé leur enthousiasme alors qu’ils se préparaient pour leur performance à la plus ancienne des sept merveilles du monde antique. « C’est un grand honneur, vous savez que nous avons toujours apprécié de pouvoir parcourir le monde et jouer sur ces plateformes incroyables. Mais être devant les pyramides, c’est une bénédiction… surtout de voir tous les artistes qui se sont produits avant nous comme Louis Armstrong, Frank Sinatra, Piments forts rouges, Shakira, et maintenant Black Eyed Peas, nous sommes donc très honorés », a déclaré Taboo.

Apl a révélé ce qui a conduit le groupe à se produire dans l’un des lieux les plus emblématiques du monde. « Nous avons toujours voulu jouer en Egypte, et maintenant c’est un autre rêve devenu réalité pour moi », a-t-il déclaré. «Ce sera l’histoire en marche. Vous savez, cela fait partie de l’histoire… comme je regarde Ancient Aliens et maintenant je joue devant, vous savez, ces pyramides. Ce sera ce moment mystique et magique.