Sponsorisé par American Airlines, l’événement de quatre jours constitue le plus grand rassemblement d’étudiants HBCU à ce jour, prêts à devenir des leaders de l’industrie technologique.

NEW YORK, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ — ENTREPRISE NOIRE la première marque de médias numériques appartenant à des Noirs et dédiée à fournir des ressources commerciales, d’investissement et de création de richesse aux Afro-Américains, est fière d’annoncer le retour du 8e Hackathon BE Smart annuel, organisé par American Airlines. L’événement de cette année promet d’être un rassemblement percutant d’étudiants de 25 collèges et universités historiquement noirs (HBCU) qui convergeront vers le siège d’American Airlines à Dallas-Fort Worth, Texas, et recevez les compétences nécessaires pour devenir des leaders influents dans le monde dynamique de la technologie. Prévu pour avoir lieu à partir de Jeudi 2 novembresd à Dimanche 5 novembreèmel’événement de cette année s’articule autour du thème « All Code No Switch » et ouvre la voie à un hackathon qui s’engage à favoriser l’innovation, la collaboration et l’autonomisation.

Réunissant le plus grand rassemblement étudiant de son histoire, le 8e BE Smart Hackathon annuel rassemblera un groupe impressionnant de 180 étudiants représentant des HBCU renommées, avec des écoles comme Université d’État de l’AlabamaUniversité Edward Waters, Floride Université Memorial, Université d’État de NorfolkUniversité Philander Smith, Collège de Rouilleet Collège de Talladega rejoindre pour la première fois, et Collège Spelman de retour après une courte pause. Créé pour offrir aux participants des perspectives exceptionnelles, cet événement leur permet de tisser des liens durables, d’accéder à des opportunités de mentorat et d’enrichir leur curriculum vitae d’expériences significatives.

« Alors que l’industrie technologique continue d’évoluer, la demande de professionnels qualifiés est plus élevée que jamais, et ENTREPRISE NOIRE reconnaît l’importance de nourrir les talents qui existent déjà au sein des HBCU », a déclaré ENTREPRISE NOIRE Président et chef de la direction, Earl « Butch » Graves Jr. « Cet événement, en partenariat avec American Airlines, témoigne de notre engagement inébranlable à favoriser la diversité dans l’industrie technologique et à garantir que les étudiants de l’HBCU aient accès aux opportunités et au mentorat dont ils ont besoin pour exceller. dans leur carrière.”

Le BE Smart Hackathon est une plate-forme permettant aux participants de s’engager dans une compétition amicale et une opportunité de présenter leurs compétences techniques et d’acquérir des connaissances pratiques dans l’utilisation des API émergentes. Avec 36 équipes participantes, les étudiants seront évalués sur la viabilité de leur application, son caractère pratique pour les utilisateurs finaux et l’efficacité de l’infrastructure technologique. Les équipes représenteront les écoles suivantes :

Université agricole et mécanique de l’Alabama

Université d’État de l’Alabama

Collège Benoît

Université Béthune-Cookman

Université Dillard

Université Edward Waters

Université Fisk

Université A&M de Floride

Floride Université Memorial

Université d’État de Grambling

Université Howard

Université d’État de Jackson

Université Johnson C. Smith

Collège Morehouse

Université d’État de Morgan

Université d’État NC A&T

Université d’État de Norfolk

Université Philander Smith

Collège de Rouille

Université du Sud et Collège A&M

et Collège A&M Collège Spelman

Collège de Talladega

Université d’État du Tennessee

Université de Tuskegee

Université Xavier de Louisiane

« American Airlines est fière de soutenir le BE Smart Hackathon et de jouer un rôle dans la promotion de la prochaine génération de leaders technologiques », a déclaré Cedric Rockamore, directeur de la diversité chez American Airlines. « Nous croyons au talent et à l’innovation que ces étudiants apportent, et nous sommes ravis d’offrir des opportunités de mentorat et de carrière. Cet événement témoigne du pouvoir de la diversité dans le moteur du progrès technologique et nous sommes honorés d’être un en fait partie. »

Ce qui distingue vraiment ce hackathon, c’est le chemin concret qu’il offre vers des opportunités de carrière. Les participants au BE Smart Hackathon sont recrutés chaque année pour des stages et opportunités d’emploi à temps plein chez American Airlines et ses partenaires technologiques. Pendant le hack de 24 heures, American Airlines fournira du personnel technique pour encadrer chaque équipe. Ces mentors aideront les équipes à surmonter les obstacles et les guideront dans la préparation et la présentation de leurs présentations au jury.

Pour plus d’informations sur cet événement passionnant, veuillez visiter www.blackenterprise.com/hackathon/ .

