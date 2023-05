Black Bros. Co. à Mendota fait un don de 30 000 $ au programme de carrière et technique d’IVCC – Shaw Local

Black Bros. Co. à Mendota a récemment fait don de 30 000 $ au programme professionnel et technique de l’Illinois Valley Community College, qui sera utilisé à la discrétion du collège pour continuer à soutenir les programmes CTE.

« Tous ceux que je rencontre à IVCC ont une vision positive de leur domaine d’expertise », a déclaré le PDG et copropriétaire Matt Carroll. « Ils mettent en place et fournissent en permanence des programmes et des services innovants et efficaces pour la fabrication et d’autres professions. »

IVCC a récemment repensé le programme de fabrication. Les cours de commande numérique par ordinateur et d’usinage sont passés de sessions de 16 semaines à des sessions de huit semaines. Le temps de modification permettra aux étudiants de compléter le CNC ou le certificat de fabrication de base en deux semestres. Les étudiants peuvent s’inscrire ou se retirer toutes les huit semaines en fonction de leurs besoins en matière d’horaire. Les nouveaux étudiants peuvent désormais commencer l’un ou l’autre des programmes dans l’une des sessions de huit semaines, par opposition au début du semestre. Les certificats CNC et de fabrication sont intégrés au diplôme d’associé en technologie de fabrication.

« Black Bros. Co. est un partisan de longue date du collège et nous sommes impatients de poursuivre ce précieux partenariat dans le futur. L’IVCC ne serait pas en mesure d’offrir des programmes et des services de qualité sans son soutien et d’autres précieux partenaires de l’entreprise », a déclaré Jennifer Sowers, spécialiste de la formation commerciale à l’IVCC. « Nous ne pouvons pas assez les remercier pour ce don généreux et cet investissement dans nos programmes CTE. »