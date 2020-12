Lorsque Chadwick Boseman est décédé plus tôt cette année, Hollywood a pleuré l’un de ses hommes les plus polyvalents.

le Star de 43 ansLa dernière performance de Ma Rainey dans Black Bottom le voit faire équipe avec Viola Davis qui le décrit à Sky News comme un « acteur de caractère piégé dans le corps d’un homme de premier plan ».

le Actrice oscarisée a déclaré: « Il est venu sur le plateau avec un seul but et on pouvait dire qu’il se sentait très à l’aise avec ça, et c’est juste pour faire du bon travail, c’est tout.

Image:

La performance finale de Boseman à l’écran dans Black Bottom de Ma Rainey. Pic: Netflix



«Vous parlez à un homme qui aurait facilement pu avoir l’entourage, vous savez, les demandes constantes, la nourriture, les caravanes, tout ça, tout le battage qui entre dans la pièce avant lui.

« Il n’était pas intéressé – Chad a été laissé à la porte et cet acteur est entré. »

L’acteur de Black Panther incarne le trompettiste Levee, qui fait partie du groupe de Ma Rainey mais veut faire sa propre marque dans l’industrie de la musique. Le jeune musicien pimpant a également des dessins sur la petite amie du chanteur.

Tout au long du film, le public verra Boseman prendre Levee de optimiste et optimiste, en blessé mais déterminé et se terminant sur frustré et destructeur.

Davis poursuit: «Il s’intéressait à l’art dans le processus de travail et s’améliorait toujours et il était aussi quelqu’un qui avait un grand respect pour les autres acteurs de la pièce.

«Je pense que c’était très calculé qu’il ne voulait jamais avoir l’impression que toute l’attention et la concentration étaient sur lui, jamais.

« C’était beau. »

Image:

Viola Davis dans le rôle de la légendaire «Mère du blues» Ma Rainey. Pic: Netflix



On prévoit que Boseman et Davis obtiendront tous les deux des hochements de tête aux Oscars pour leurs rôles dans l’adaptation de la pièce d’August Wilson.

C’est la deuxième fois que Davis affronte l’un des personnages emblématiques de l’écrivain – le premier était dans Fences pour lequel elle a remporté un Oscar en 2017.

Dans ce film, elle joue l’éponyme Ma Rainey, une vraie chanteuse qui a enregistré dans les années 1920, mais qui était en avance sur son temps.

Image:

Davis avec le réalisateur George C Wolfe sur le plateau. Pic: Netflix



C’est une femme que Davis pense que beaucoup pourraient apprendre aujourd’hui: « Quelqu’un qui ne s’excuse pas, quelqu’un qui ne dit pas ‘Je suis désolé’, quelqu’un qui connaît sa valeur et sa valeur et n’a pas peur de se battre pour cela et de le posséder, quelqu’un qui écoute son cœur qui est le centre de votre authenticité, absolument.

«Nous avons beaucoup de bruit en 2020, le genre de bruit que nous n’avions pas en 1927, qui sont les médias sociaux, toutes les images qui nous sont constamment lancées de perfectionnisme – elle n’avait pas ça, tout ce qu’elle avait était elle-même et sa propre voix.

« Mais ouais, absolument tout, tu peux tout apprendre de Ma Rainey. »

Le film pourrait bien aider Netflix pour dominer la saison des récompenses.

Dans une année où la sortie de nombreux films a été retardée en raison de la pandémie COVID-19, le service de streaming devrait représenter un grand nombre de nominations.

Il semble que l’impact de Ma Rainey sur l’industrie du divertissement se fasse sentir, même aujourd’hui.

Ma Rainey’s Black Bottom est disponible sur Netflix à partir du vendredi 18 décembre.