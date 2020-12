Chadwick Boseman comme Levee, Viola Davis comme Ma Rainey et Colman Domingo comme Cutler dans Fond noir de Ma Rainey. | David Lee / Netflix

Le drame Netflix, adapté de la pièce d’August Wilson, est un récit brillamment accablant du blues et du pouvoir noir.

Vers le début de l’acte 2 de Fond noir de Ma Rainey, La pièce de 1982 d’August Wilson sur le célèbre chanteur de blues et la rage complexe née du racisme américain, un groupe fait valoir lors d’une pause d’enregistrement. Levee, le jeune trompettiste au tempérament éclair et aux grands rêves, fustige ses trois collègues musiciens, tous plus âgés que lui, pour avoir été trop satisfaits de leur position dans la vie, de «l’os que quelqu’un t’a jeté». Il ne sera jamais satisfait, dit-il, et il vendrait son âme au diable si cela lui permettait de voir ses ambitions se réaliser.

Cutler, le chef du groupe, réprimande Levee pour son blasphème. Mais Toledo, le pianiste – et le seul homme lettré du groupe, au milieu de la ségrégation de Chicago des années 1920 – dit à Cutler que bien que le groupe n’ait pas vendu leurs âmes au diable, ils ont fait quelque chose de similaire: «Nous avons vendu l’Afrique. pour le prix des tomates », dit-il. «Nous nous sommes vendus à l’homme blanc pour être comme lui. … Nous avons vendu qui nous sommes pour devenir quelqu’un d’autre. Nous sommes des hommes blancs imitant.

Il y a un certain désaccord, mais Levee, étant Levee, est coincé sur lui-même. «Je ne suis pas une imitation d’homme blanc», dit-il. «Et je ne veux pas être un homme blanc.» Dès qu’il pourra créer son propre groupe et faire les disques que M. Sturdyvant, le producteur pour lequel ils travaillent, lui a dit qu’il pouvait faire: «Je vais être comme Ma et dire à l’homme blanc ce qu’il peut faire . »

Ma est la Ma Rainey du titre de la pièce, et le groupe vient de la regarder menacer de sortir du studio, incitant les deux hommes blancs qui gèrent la session d’enregistrement à la supplier de rester. «C’est comme ça que je vais être!» Proclame Levee. « Faites que l’homme blanc me respecte! »

«L’homme blanc ne se soucie pas de Ma», dit Cutler. «Les gens de couleur ont fait de Ma une star.»

Wilson a entassé dans cette page le résumé du conflit qui conduit Fond noir de Ma Rainey, la deuxième de ses pièces du Cycle de Pittsburgh, qui raconte la vie des Noirs américains au 20e siècle. Lorsque l’histoire se déroule (en 1927), Ma Rainey est massivement célèbre; elle rapporte d’énormes profits à la maison de disques, et lorsqu’elle demande un Coca pendant la session d’enregistrement, elle obtient son Coca. Mais la demande est autant un flex de sa part que l’envie d’une boisson gazeuse froide. Ma sait toujours que le pouvoir qu’elle exerce – en tant que célébrité de bonne foi mais noire – a ses limites, et elle s’irrite contre eux. Se débrouiller dans les petites choses est une façon de compenser son travail dans un monde qui la considère comme un problème à résoudre, non pas parce qu’elle est une diva, mais parce qu’elle est noire.

Fond noir de Ma Rainey s’est incliné sur Broadway il y a 36 ans, racontant une histoire qui se déroulait 60 ans auparavant, ce qui signifie que son histoire a maintenant près d’un siècle. Et il est plus que prêt pour le traitement sur grand écran. Denzel Washington s’est donné pour mission personnelle d’adapter les 10 pièces de Wilson’s Pittsburgh Cycle en films, après avoir commencé avec la sixième, Clôtures, en 2017. Il sert de producteur sur celui-ci.



David Lee / Netflix Viola Davis comme Ma Rainey dans Fond noir de Ma Rainey.



Clôtures a valu à Viola Davis un Oscar. Maintenant, elle revient en tant que Ma Rainey, avec une performance sur le point de répéter l’exploit. Non pas que ce soit la même performance. Dans Clôtures, elle est la femme courageuse mais battue, qui fait son devoir même quand ça la tue. Dans Fond noir de Ma Rainey, elle est à la fois entièrement en charge et apparemment pas loin d’un effondrement, chevauchant une ligne fine entre exercer son pouvoir et le regarder s’échapper.

Ma voyage avec son amant beaucoup plus jeune, Dussie Mae (Taylour Paige), qui semble plus amoureux de l’accès au pouvoir que de Ma elle-même, et le neveu de Ma, Sylvester (Dusan Brown). Ils sont venus à Chicago pour que Ma puisse enregistrer avec son groupe: Cutler (Colman Domingo), Toledo (Glynn Turman), Slow Drag (Michael Potts) et Levee (Chadwick Boseman).

Le scénariste Ruben Santiago-Hudson et le réalisateur George C. Wolfe ont conservé l’incroyable dialogue de Wilson, mais ont ouvert un peu le décor de la pièce, de sorte qu’il fonctionne à l’écran. Quelques instants supplémentaires étoffent l’histoire. La pièce, par exemple, commence dans le studio d’enregistrement, où le manager blanc de Ma, Irvin (Jeremy Shamos) et le producteur blanc Sturdyvant (Jonny Coyne) se disputent sur la façon de gérer Ma et le groupe pendant la session d’enregistrement. Mais le film commence lors d’un concert, avec Ma captivant les masses mais tirant des poignards à Levee, qui a glissé sur scène pour voler littéralement la vedette avec un solo de trompette. Elle s’est battue pour ce projecteur, et il ne va pas le lui enlever.



David Lee / Netflix Chadwick Boseman comme Levee dans Fond noir de Ma Rainey.



Nous arrivons au studio d’enregistrement assez tôt, mais pas avant que le film ne s’établisse au début de la Grande Migration, une période de plusieurs décennies au cours de laquelle les Noirs américains ont migré en masse vers le nord, à la recherche d’une vie plus équitable et d’opportunités qui leur étaient inaccessibles en le Jim Crow South. À la fin des années 1920, lorsque la pièce se déroule, un dixième de la population noire du sud des États-Unis avait migré vers le nord. Dans les années 1970, ce chiffre est passé à près de 40%.

Le nord n’était pas un paradis. Le racisme était partout; des pratiques telles que le redlining maintenaient les quartiers séparés, creusant l’écart de richesse générationnel, révélant des préjugés flagrants et entraînant des effets durables que nous ressentons encore aujourd’hui.

Ensemble Wilson Fond noir de Ma Rainey dans ce contexte historique précisément parce que c’est une histoire sur le pouvoir, sur la façon dont des artistes noirs apparemment puissants comme Ma et la musique qu’ils ont faite seraient exploités par des gens qui ne se considéraient probablement pas comme racistes. Après tout, ils ont travaillé avec Ma, n’est-ce pas?

Levee est l’autre point central du film – un contrepoids à Ma, qui a tout vu. Le rôle est la dernière performance époustouflante et déchirante de Chadwick Boseman. Boseman (qui tout au long de sa carrière a joué des personnages comme Jackie Robinson, Thurgood Marshall, James Brown et Panthère noire‘s T’Challa) est décédé en août à l’âge de 43 ans d’un cancer du côlon que peu de gens savaient qu’il avait, et son tour ici rend sa mort horriblement injuste.

Boseman joue Levee avec une électricité qui semble urgente. Ce jeune homme est conscient que chaque aspect du monde qui l’entoure est conçu pour travailler contre lui. Il n’est pas optimiste, mais il est déterminé. Il sait qu’il peut faire en sorte que l’avenir se réalise pour lui-même comme il le souhaite. Il a vu des choses horribles dans sa vie, mais il est son propre homme et il va suivre son chemin. Il écrit des chansons pour Sturdyvant. Il remixe le blues et propose de nouvelles façons de faire de la musique. Il Ne fera pas être maintenu vers le bas.

Et si Levee transporte tellement de rage, grésillant juste sous la surface. Sa colère semble dirigée contre les hommes qui ont blessé sa famille quand il était jeune, mais à mesure que l’histoire avance, cela commence à devenir clair: il est juste en colère contre toute la situation dans laquelle lui et de nombreux autres Noirs se sont trouvés. Ils ont l’illusion du pouvoir. Levee peut sortir et s’acheter une belle paire de chaussures; il peut divertir des milliers de personnes depuis une scène; il peut rêver d’un futur où il a son propre groupe, son propre muscle à fléchir.

Et pourtant, enfoncer les portes révèle trop souvent les murs.



David Lee / Netflix Michael Potts, Chadwick Boseman et Colman Domingo dans Fond noir de Ma Rainey.



D’une part, je ne suis pas sûr Fond noir de Ma Rainey réussit vraiment comme un film. Il n’a pas beaucoup de style visuellement, et il se sent parfois piégé et étouffé. (Wolfe est surtout connu comme un metteur en scène célèbre et formidable.) Lorsque vous regardez une pièce sur scène, vous voyez les acteurs travailler ensemble en même temps dans des plans larges; dans le film, nous sommes plus souvent de près, observant leurs visages. Nous perdons une partie de la perspective que nous aurions dans un théâtre. Et le dialogue inimitable de Wilson perd juste le moindre coup de poing lorsque les bouches qui le parlent sont aplaties sur un écran, plutôt que de respirer le même air que le public.

D’un autre côté, tout cela fonctionne. D’une part, le cadre encerclé est représentatif de la vie des personnages, restreinte par un pays qui se dit libre mais ne tient qu’une seule paume de liberté et garde le reste derrière son dos. Nous voyons cette taquinerie menaçante encore et encore. Les membres du groupe ne peuvent pas aller dans une pharmacie pour acheter un Coca, parce que les hommes blancs à l’intérieur se lamentent et bloquent leur chemin. Un accident de voiture impliquant la voiture de Ma risque de se transformer en bagarre, ou pire, jusqu’à ce que son manager blanc Irvin intervienne. Ma peut jeter son poids et amener Irvin à la supplier de ne pas sortir, mais sa mendicité est motivée par l’argent, et l’argent est éphémère. Sturdyvant a demandé à Levee d’écrire des chansons, mais ce n’est pas une garantie que Levee obtiendra ce qu’il recherche.

La qualité intrinsèquement jetable de leur existence, leur remplaçabilité, est quelque chose dont tous les personnages noirs du film sont parfaitement conscients. Ils répondent et font face de différentes manières. Ma prend tout ce qu’elle peut et cède le moins possible. Levee hurle au ciel, maudissant tout Dieu qui laisserait les hommes noirs vivre comme ils vivent en silence. Et cela conduit à une sorte de haine de soi qui se termine par l’auto-immolation.

Les meilleures pièces sont souvent plus une situation qu’une intrigue. Ils capturent, démêlent et brûlent les limites des luttes de pouvoir entre des personnes qui se tiennent sur du sable mouvant, laissant le dessus changer d’instant en instant. En conservant la sensation d’une pièce, Fond noir de Ma Rainey s’accroche à cette qualité intrinsèquement théâtrale.

Et il met l’accent sur la question du pouvoir, qui est à l’origine de ce film et de l’univers de ses personnages. La fin du film accumule les preuves que même le pouvoir que nous pensons avoir vu faire de l’exercice Levee and Ma est facile à balayer pour des hommes comme Irvin et Sturdyvant, comme les restes sur la table après avoir fait le plein. Et j’ai haleté à la scène finale, qui ajoute un petit moment – comme le film l’a fait au début – pour nous montrer ce qui se passe depuis le début. Le respect n’a jamais été ce que l’homme blanc avait en tête.

Fond noir de Ma Rainey premières sur Netflix le 18 décembre.