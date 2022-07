« Black Bird » sur Apple TV Plus : est-ce une histoire vraie ? Réponses à toutes vos questions

Si vous étiez fasciné par Apple TV Plus’ Black Bird et a immédiatement cherché sur Google si c’était une histoire vraie ou non – vous êtes au bon endroit.

Le trafiquant de drogue condamné Jimmy Keene s’est en effet vu offrir la liberté en échange d’une confession du tueur en série présumé Larry Hall. Vous trouverez tous les détails dans Le livre de Keene (co-écrit avec Hillel Levin) ou dans ce transcription du reportage de CNN. Ci-dessous, vous trouverez les détails clés, y compris les comptes et les citations qui pourraient apparaître dans les épisodes non encore diffusés de l’émission.

Un avertissement : même si Black Bird est basé sur une histoire vraie, ne faites pas défiler vers le bas si vous voulez éviter les spoilers.

Qui était le vrai Jimmy Keene ?

Un golden boy charismatique qui a grandi en tant qu’athlète populaire au lycée ? Le vrai James Keene correspond à la description.

Keene a grandi à Kankakee, dans l’Illinois, élevé par son père, l’officier de police local “Big Jim”. Keene avait son propre surnom sur le terrain de football – “l’assassin”, pour avoir éliminé les joueurs à chaque match. “Tout le monde savait qui j’étais avec mes capacités sportives” Keene a déclaré à CNN. “J’ai été élu le gars le plus populaire de l’école.”

Quel crime Jimmy Keene a-t-il commis ?

Malgré sa popularité, il y avait une chose que Keene n’avait pas à la pelle : l’argent. Pour suivre le rythme de ses riches camarades de classe, Keene a commencé à vendre de la drogue. À l’âge de 20 ans, il aurait touché 1 million de dollars par an. Non seulement capable de subvenir aux besoins de son père ruiné financièrement, il était plus populaire que jamais, organisant d’énormes fêtes et vivant dans un manoir. “Il est difficile de renoncer à ce genre d’argent, surtout à 20 ans”, a déclaré Keene.

Mais en 1996, la DEA et le FBI sont venus frapper à la porte. “J’ai entendu le bruit de la porte d’entrée et j’ai pensé que c’était juste le vent”, a déclaré Keene. “C’était en novembre. Et la prochaine chose que vous savez, boum, toute la porte a juste explosé des gonds. Et puis ils sont venus voler en ligne droite avec leurs pistolets tirés et leurs uniformes noirs. ‘Déplacez-vous, nous allons vous faire exploser la tête . Nous allons le faire. Bougez juste une fois, bla, bla, bla.'”

Après avoir refusé d’abandonner d’autres trafiquants de drogue, Keene a été condamné à 10 ans.

Qui était le vrai Larry Hall ?

Larry Dewayne Hall est né en 1962 à Wabash, Indiana. Il avait vraiment un frère jumeau identique nommé Gary, le “jumeau dominant et extraverti”, a déclaré Gary à CNN. D’un autre côté, Larry Hall a déclaré dans une interview obtenue par CNN : “Je sais, quand je suis né, ma mère m’a dit que j’étais bleu, que je n’avais pas assez d’oxygène pour moi ou quelque chose.”

Les frères ont grandi à côté d’un cimetière, où travaillait leur père. A 12 ans, Gary et Larry ont également commencé à y travailler. Meilleurs amis, les frères sont devenus des reconstitueurs de la guerre civile comme passe-temps, ce qui a conduit Larry à cultiver des côtelettes de mouton.

Quel crime Larry Hall a-t-il commis ?

En 1994, Larry Hall a été condamné d’avoir kidnappé Jessica Roach, 15 ans, qui a été vue pour la dernière fois en 1993, sur son nouveau vélo près de chez elle dans la campagne de Georgetown, dans l’Illinois. Elle a été retrouvée morte six semaines plus tard.

Hall a avoué avoir assassiné Roach, Tricia Reitler et deux autres femmes lors d’un entretien avec la police, mais a rétracté sa déclaration, affirmant à l’enquêteur Gary Miller (nommé Brian Miller et joué par Greg Kinnear dans la série) qu’il faisait simplement référence à ses rêves.

Pourtant, le procureur fédéral Larry Beaumont a fait condamner Hall pour l’enlèvement de Jessica Roach. “Dans le système fédéral, si vous êtes coupable d’un enlèvement et que cet enlèvement a entraîné la mort, alors, selon les lignes directrices en matière de peine, il s’agit d’une peine à perpétuité obligatoire”, a déclaré Beaumont.

Jimmy Keene a-t-il vraiment essayé de se lier d’amitié avec Larry Hall ?

Alors que l’affaire de Jessica Roach était close, la disparition de Tricia Reitler, 19 ans, restait non résolue. Pour donner à ses parents un semblant de paix, le procureur Beaumont a élaboré un plan.

En 1998, 10 mois après le début de sa peine, Jimmy Keene a reçu la visite de Beaumont, le même procureur qui avait envoyé Keene en prison. Beaumont a présenté à Keene une offre choquante : transférer dans une prison à sécurité maximale, se lier d’amitié avec le tueur en série présumé Larry Hall et découvrir où Tricia Reitler a été enterrée. En retour?

“Si vous pouvez obtenir des aveux solides de sa part, et si vous pouvez nous aider à localiser les corps qui manquent toujours, nous sommes prêts à laver complètement votre dossier”, a déclaré Beaumont, selon Keene.

C’était une opération risquée et Keene a hésité à accepter. Mais ensuite, sa belle-mère l’a informé que son père avait subi un accident vasculaire cérébral. Pourtant, sur le chemin de la prison du Missouri, Keene a eu froid aux pieds. “J’ai regardé le maréchal américain et j’ai dit:” Écoutez “. J’ai dit : ‘Comment savons-nous que Beaumont tiendra parole ?’ Ils m’ont tous assuré qu’il le ferait. J’ai dit : ‘Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça.'”

Mais il n’y avait pas de retour en arrière.

Keene a-t-il réussi?

Keene a réussi à se lier d’amitié avec Hall. Ses descriptions de ses échanges avec Hall sont fascinantes.

“Je me suis fait un devoir de nous cogner les épaules, et alors que nous nous cognions doucement les épaules, je me suis retourné et j’ai dit:” Excusez-moi. J’ai dit : ‘Écoute’ — j’ai dit : ‘Je suis nouveau ici’ et j’ai dit : ‘Tu ne saurais pas où se trouve la bibliothèque, n’est-ce pas ?'” “Et j’ai juste tendu la main et je l’ai en quelque sorte giflé sur l’épaule et j’ai dit:” Merci beaucoup. J’apprécie ça de la part d’un gars cool comme toi. “”

Keene observait Hall avec diligence depuis sa cellule de l’autre côté du couloir.

Et je me suis approché de lui et j’ai dit: “Hé, c’est là que j’en suis.” J’ai dit: “Etes-vous dans cette zone ici.” Et il dit: “Oui, je suis juste là.” Et il s’arrache les yeux de la tête. J’ai dit: “Eh bien, c’est super.” J’ai dit: “Tu es juste à côté de moi.” J’ai dit: “Tu sais quoi? Je t’ai dit que tu étais un mec cool, et je suis content que tu sois avec moi” et tout ça et ça. Et c’est à ce moment-là qu’il m’a proposé de prendre un jour si je voulais prendre le petit-déjeuner avec lui et ses amis.

Keene a battu un “vrai gros gars” pour avoir changé la chaîne de télévision d’une émission que Hall regardait. Faisant confiance à Keene, Hall lui a dit la vérité sur ce qui était arrivé à Tricia Reitler, admettant qu’il l’avait étouffée à mort et enterrée dans les bois.

Ayant toujours besoin de l’emplacement exact, Keene pensait avoir décroché le jackpot lorsqu’il a trouvé Hall avec une carte couverte de points rouges sur l’Indiana, l’Illinois et le Wisconsin. Aux bords de la carte, se tenait une ligne d’une douzaine de faucons en bois. “Ils veillent sur les morts”, a déclaré Hall, selon Keene.

Croyant qu’il avait tout pour gagner sa liberté, Keene a déchaîné sa véritable opinion de Hall dans un déluge d’insultes. Hall a répondu en disant: “Beaumont vous a envoyé, n’est-ce pas? Beaumont vous a envoyé, n’est-ce pas?” selon Keene. En plus de faire sauter sa couverture, Keene a été envoyé à l’isolement pour l’explosion. La carte et les faucons ont disparu.

Malgré la collecte de détails sur le meurtre de Tricia Reitler et plusieurs autres, Keene n’a pas réussi à trouver l’emplacement de son corps. Heureusement, Beaumont a décidé de voir Keene recevoir un crédit pour le temps passé. “J’ai pris des dispositions pour qu’il passe un test polygraphique juste pour vérifier que ce qu’il nous disait était la vérité, ce qu’il a réussi. Et il a fait un effort légitime pour faire ce que nous l’avons envoyé là-bas pour faire”, a déclaré Beaumont.

Où est tout le monde maintenant ?

Après être devenu un homme libre, Keene a pu passer cinq ans de plus avec son père, Big Jim, avant de décéder.

Hall continue de purger une peine de prison à vie, mais n’a jamais été accusé de crimes contre quiconque autre que Jessica Roach.

Après la publication du livre de Keene In with the Devil en 2010, l’attention recentrée sur Hall a vu la réouverture des affaires froides, faisant pression sur Gary Hall, le frère de Larry, pour qu’il cesse de le défendre.

“Je suis allé avec les détectives d’Indianapolis pour essayer de faire avouer mon frère”, a déclaré Gary.

Larry Hall a avoué 15 meurtres en série, mais s’est rétracté plus tard. Hall est maintenant soupçonné d’avoir fait jusqu’à 40 victimes. La famille de Tricia Reitler attend toujours des réponses.