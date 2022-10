Black Adam trop bla pour faire vibrer l’univers DC

Il y a des films qui sont des œuvres d’amour.

Ensuite, il y a ceux qui sont des travaux à surveiller.

Malheureusement, Adam noir est ce dernier.

Arrivant sur une avalanche de battage médiatique, précédée par des années de Dwayne “The Rock” Johnson nous racontant comment il allait changer la hiérarchie de l’univers DC, Adam noir est un festival de super smash d’apparence générique centré sur un anti-héros maussade face à une équipe avec si peu de chimie qu’ils sont pratiquement inertes.

L’énigme au cœur de Adam noir C’est ainsi que le film parvient à transformer tant d’acteurs sympathiques et charmants en clichés oubliables.

La couvaison ne vient pas naturellement à The Rock

Johnson pose pour les photographes à son arrivée pour la première du film “Black Adam” à Londres mardi. (Vianney Le Caer/Invision/Associated Press)

Commençons par le casting le plus étrange de tous : le grand homme lui-même.

Oui, Johnson ressemble à un super-héros, aucun CGI requis.

Outre sa capacité à s’entraîner de manière exhaustive et à vendre des produits de tequila, la véritable superpuissance de Johnson est son charisme. Il a ce sourire mégawatt et le le sourcil des gens , à jamais voûté. À son meilleur, Johnson est drôle, sournois et même carrément sale. Le lutteur sait décrocher une punchline.

Mais Black Adam ne rit pas. Il ne plaisante pas. Il mijote et parfois fait rage. L’histoire d’origine en constante évolution le présente comme un esclave d’il y a 5 000 ans, doté du pouvoir des dieux anciens.

Après que sa fureur ait anéanti un royaume, Black Adam a dormi, seulement pour être réveillé par Adrianna, la contrefaçon de Lara Croft – jouée par Sarah Shahi – qui espère libérer le pays fictif de Kahndaq des griffes de mercenaires criminels connus sous le nom d’Intergang.

Je vous laisse le temps d’absorber la phrase, mais elle est représentative des grandes généralités qui rendent ce film si oubliable. S’adressant à CBC News, Johnson a parlé de vouloir être authentique, de rester fidèle aux origines de Black Adam.

REGARDER | Dwayne Johnson devient un super-héros complet dans la bande-annonce de Adam noir:

Mais Kahndaq n’a rien d’authentique. Comme trop d’endroits DC, c’est moins un pays qu’un pastiche. Metropolis est brillant et nouveau. Gotham est sombre et, eh bien, gothique. Kahndaq est “l’autre”, un amalgame de lieux et d’accents du Moyen-Orient, loin et nulle part, tout à la fois.

Mais Kahndaq a un plus gros problème qu’un manque de spécificité. Ce qui a réveillé Adam en premier lieu, c’est la chasse d’Adrianna pour une couronne magique. Avec son fils Amon, skateur (major Ambiance Poochie ), elle essaie de garder la couronne hors des griffes d’Intergang, tout en introduisant Black Adam au 21e siècle.

Avec un pouvoir semblable à celui de Superman, Adam commence rapidement à se débarrasser des soldats de fortune oubliables, grimaçant et marmonnant au fur et à mesure. Malgré tous ses efforts, la couvaison ne vient pas naturellement à Johnson. Peut-être aurait-il pu prendre des leçons de Batman.

L’explosion d’activité amène Black Adam à l’attention d’Amanda Waller, la surveillante de l’école de l’univers DC qui recrute une nouvelle équipe de héros pour le maîtriser.

Entrez dans la Justice Society, une équipe de héros créée pour assurer la “stabilité mondiale”. Je sais. C’était tout aussi cool au théâtre.

Sans temps pour la trame de fond, le film jette un casting de nouveaux personnages dans le mélange. Aldis Hodge a fait preuve d’un charme sans effort dans le rôle de Jim Brown dans Une nuit à Miami. En tant que Hawkman, il a des ailes, un marteau et une mauvaise planification.

Pierce Brosnan joue le docteur Fate, qui serait un sorcier merveilleusement impressionnant si nous n’avions pas vu son sac de tours avec le docteur Strange. Mais c’est un joli casque brillant et, hé, des points pour faire basculer l’ascot.

L’équipe est complétée par les membres les plus jeunes : Noah Centineo en tant qu’Atom Smasher surdimensionné, plus Quintessa Swindell en tant que Cyclone qui contrôle le vent avec des nanobots parce que pourquoi pas ?

Cette image publiée par Warner Bros. Pictures montre Quintessa Swindell dans une scène de “Black Adam”. (Warner Bros. Pictures/Associated Press)

Un manque de courage

Alors que les fans de DC continuent d’attendre un sauveur, le principal aspect qui le retient est le manque de courage. Marvel Studios est loin d’être parfait, mais cela prend des risques en invitant des réalisateurs intéressants dans le bac à sable. Je n’aimais pas le dernier film de Doctor Strange, mais au moins l’armée de sorciers zombies volants de Sam Raimi était originale.

La seule chose Adam noir le réalisateur Jaume Collet-Serra ajoute un penchant pour le ralenti et les chansons rock, transformant les batailles en quelque chose comme un clip musical Soundgarden.

Peut-être la plus grande surprise de Adam noir c’est ainsi que Johnson joue la sécurité. Bien sûr, il embroche les méchants avec abandon. Mais le voyons-nous faire quelque chose de vraiment discutable ? Tuer quelqu’un qui ne le méritait manifestement pas ?

Malgré tout son bord supposé, le film n’a pas le courage de présenter un véritable dilemme éthique. Au lieu de cela, on nous sert un mouvement soigneusement calculé pour positionner The Rock comme un acteur central dans la prochaine phase de la narration de DC.

Black Adam – ou peut-être plus précisément, Blah Adam – peut taquiner un gain prometteur, mais même les épaules de Johnson ne peuvent pas sortir l’univers DC de son marasme.